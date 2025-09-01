El Principado impulsa cuatro grandes proyectos de industria verde, que movilizarán en Asturias 245 millones

Importante empuje a la transición energética asturiana. El Gobierno del Principado ha acordado conceder 48 millones de euros a cuatro grandes proyectos empresariales que impulsarán a la energía eólica y consolidarán a la región como “polo de referencia”. Estas ayudas, con cargo al Fondo de Transición Justa, movilizarán una inversión superior a los 245 millones, lo que permitirá la creación de más de 600 puestos de trabajo.

Las propuestas beneficiarias están relacionadas con el desarrollo de nuevas instalaciones y procesos de fabricación en el sector de la energía eólica, tanto marina como terrestre. “Es un paso decisivo en esta nueva etapa hacia una industria más verde y competitiva. Es una gran oportunidad para Asturias, que quiere seguir manteniendo a estas empresas”, destacó el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y por el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

Más aún, añadió, “marca un hito en la estrategia de modernización industrial de Asturias porque no sólo impulsa proyectos de gran impacto económico y tecnológico”.

Fabricación y mejora de infraestructuras

El proyecto para la creación de una nueva instalación para la fabricación de monopiles XXL (grandes pilotes de acero) destinados a turbinas eólicas marinas, presentado por Windar y Dacero, será el que más dinero reciba. La subvención será de 27,1 millones sobre un total de 140 millones subvencionables.

El proyecto supone la recuperación de un área industrial en desuso (las instalaciones de la antigua Alcoa) de más de 300.000 metros cuadrados en los municipios de Gozón y Avilés. Para su ejecución será necesario crear 340 nuevos empleos directos, además de desarrollar programas de formación y capacitación que tengan un impacto positivo en la generación de empleo indirecto.

DeAstúrica, filical de Daorje, pondrá en marcha en Gijón de un nuevo centro industrial especializado en la producción y ensamblaje en serie de estructuras flotantes para eólica marina. La inversión total ascenderá 86 millones, de los que son subvencionables 17,2.

Uno de los objetivos que se marca es impulsar la industria local y ejercer de tractor para generar empleo en las pymes. La iniciativa contempla la creación de 215 empleos, con especial atención a mujeres, jóvenes y personas desempleadas de la zona.

Creación de empleo

La tercera compañía que recibirá apoyo regional es Asturfeito. Recibirá 2,7 millones (de un total de 13,5) para dotarse de nuevas instalaciones con tecnología avanzada y líneas de producción optimizadas para la fabricación de componentes de gran tamaño destinados al sector de energía renovable eólica. En su caso, deberán reforzarse con 34 trabajadores.

Por último, ampliación productiva de IdesaFabrication en Avilés para la fabricación de estructuras para torres eólicas marinas, equipos de captura y almacenamiento de CO2 y de hidrógeno se llevará 960.000 euros (de un total de 4,8 millones).

La empresa busca mantener en Asturias la producción de componentes de gran tamaño y alto valor añadido, con la creación de doce empleos directos y reforzando la competitividad industrial frente a terceros países.

El consejero destacó la importancia que estos proyectos tienen, además de para transición energética, para la creación de empleo. Cada una de ellas se compromete a mantener el empleo durante cinco años. “El sector industrial es tractor de empleo. No es solo el empleo directo que generan, sino que promueven la contratación a su alrededor”, afirmó Sánchez.

En este sentido, anunció que en breves se resolverán las ayudas para las pequeñas y medianas empresas.