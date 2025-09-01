¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica

Con información de Tania Cascudo, Ramón Díaz, Carla Vega, Lucía Rodríguez, Andrés Fernández, Amaia Recalde, Verónica Sastre, Jimena Alonso, Juan Mori, Miguel Martín, Pelayo Méndez, Irene Blanco, Aida Medina y Javier Canal.
Casi sobresaliente. O notable alto. Como se quiera ver. Esa es la calificación que los turistas que han pasado este verano por Asturias otorgan a la región. En concreto, un 8,8 de puntuación, una décima más que el año pasado. Es el resultado de la ya clásica encuesta del verano, que este año alcanza ya su 19.ª entrega y que LA NUEVA ESPAÑA realiza para conocer qué tal les ha ido el veraneo a los visitantes por el Paraíso Natural.
Un destino éste que eligen por abrumadora mayoría porque consideran Asturias un "refugio climático" frente a los calores del sur o levante español. Disfrutar del ocio con buenas temperaturas es cada vez más importante para los viajeros, que disfrutan del "fresco" y las "temperaturas ideales" que hay. La recomendación es otro motivo de visita al Principado, además de la visita a amigos o familiares.
Como casi todos los años hay algo que destaca como lo mejor por encima de todo: la comida y el paisaje. Los viajeros se van de la región felices por haber alegrado la vista y el estómago con las joyas naturales y culinarias. Fabada y cachopo son las estrellas de la mesa, donde no se olvidan los quesos.
En cuanto a rascarse el bolsillo, la mayoría considera que Asturias es un destino barato o bastante asequible para la generalidad. No obstante, también hay quien se queja de que el Principado no es ese destino con los precios tan bajos que esperaban.
Un notable alto no es la perfección del 10, para el que todavía queda mucho. Por eso no sería bueno fijarse en solo aquello que los turistas nos aplauden –un buen número confiesa que no ha encontrado nada malo–, sino que lo importante es saber lo que ven mejorable o, directamente, mal. Porque solo así se podrá arreglar y avanzar.
Y en este sentido hay una queja bastante generalizada que ha empezado a aflorar en los últimos años y se repite verano tras verano: la masificación del Paraíso Natural. Son muchos los que se quejan de que se han encontrado en ocasiones con más gente de la que les gustaría.
Así que toca tomar nota. Por delante hay todo un año para aprender de lo que los turistas nos sugieren para que el próximo verano sea, si cabe, mucho mejor que ha sido éste. Un notable alto casi sobresaliente no está mal. Pero en 2026 toca superarse.
Hasta el próximo verano.
La gran encuesta estival
9
Mari Carmen Sánchez
Murcia
Me sorprendió mucho el desayuno sin gluten en la Catedral de Oviedo
¿Por qué eligió Asturias?
Buscábamos la tranquilidad
¿Lo mejor?
El verdor y los monumentos
¿Lo peor?
Por ahora nada
¿Qué le sorprendió?
Un desayuno sin gluten en Oviedo
¿Le pareció barato o caro?
No es de las zonas más caras
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiré y la recomendaré
9
Adrián Martín
Huelva
La variedad entre playa y montaña de Asturias es genial, hay de todo
¿Por qué eligió Asturias?
Por su gastronomía y sus paisajes
¿Lo mejor?
La variedad de paisajes
¿Lo peor?
El clima, ya parece otoño
¿Qué le sorprendió?
La limpieza de Oviedo
¿Le pareció barato o caro?
Caro en comparación con Huelva
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ya hemos repetido y volveremos
9
Soraya Fernández
Plasencia
La esencia de Asturias sigue intacta, la cultura está bien mantenida
¿Por qué eligió Asturias?
Era el plan ideal por la temperatura
¿Lo mejor?
La comida en Asiegu
¿Lo peor?
La lluvia
¿Qué le sorprendió?
La cultura, la esencia de Asturias
¿Le pareció barato o caro?
En la media
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas
10
Thais Sánchez
Venezuela
La naturaleza de Asturias es lo mejor, me encanta la "España Verde"
¿Por qué eligió Asturias?
Es una ciudad fresca para el verano
¿Lo mejor?
El entorno y la naturaleza
¿Lo peor?
Tener que irse
¿Qué le sorprendió?
La gastronomía
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Volveremos y lo recomendaremos
8
Juan Luis López
Elche
Hace 20 años que estuvimos aquí y queríamos recordar la experiencia
¿Por qué eligió Asturias?
Por el fresco
¿Lo mejor?
La gastronomía, lo mejor las fabes
¿Lo peor?
La masificación ¿Qué le sorprendió?
La flora y la fauna, lo verde ¿Le pareció barato o caro?
Barato ¿Repetirá o lo recomendaría?
Esta es mi segunda vez aquí
9
César Fontanillo
Las Palmas
Los asturianos son muy amables, volveremos a Asturias sin dudarlo
¿Por qué eligió Asturias?
Quería probar la fabada
¿Lo mejor?
La gente y el patrimonio histórico
¿Lo peor?
Los precios un poco elevados ¿Qué le sorprendió?
La noche ovetense en Gascona
¿Le pareció barato o caro?
Un poco caro
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiremos
10
Tamara Martins
Navarra
Las fiestas populares asturianas me han encantado, hay un montón
¿Por qué eligió Asturias?
Ya había estado y quería volver
¿Lo mejor?
La naturaleza y la tranquilidad
¿Lo peor?
Los precios de la hostelería ¿Qué le sorprendió?
El descenso folclórico del Nalón
¿Le pareció barato o caro?
Caro en zonas masificadas ¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetré y lo recomendaré
8
Javier Moracho
Navarra
Poder moverte de un pueblo a otro por cualquier sendero me encanta
¿Por qué eligió Asturias?
Por la cultura asturiana
¿Lo mejor?
Las zonas rurales
¿Lo peor?
La masificación
¿Qué le sorprendió?
Los rincones menos conocidos
¿Le pareció barato o caro?
Ni caro ni barato, en la media
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas
10
María Espinoza
Perú
Me encanta la historia y he venido para conocer la cultura asturiana
¿Por qué eligió Asturias?
Por las reliquias de la Catedral
¿Lo mejor?
Los vestigios de la Guerra Civil
¿Lo peor?
No hay mucha indicación turística
¿Qué le sorprendió?
La historia de Santa Eulalia
¿Le pareció barato o caro?
Algo caro, pero reservé muy tarde
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí y Sí, soy fan del norte de España
8
Pablo Conde
Valencia
Hemos pasado por Oviedo para ver la catedral de San Salvador
¿Por qué eligió Asturias?
Por el Camino de Santiago
¿Lo mejor?
La comida y su gente
¿Lo peor?
El trato que nos dio un hostelero
¿Qué le sorprendió?
La dureza del terreno
¿Le pareció barato o caro?
Aceptable
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos
8
Bruno Debainst
Bélgica
El arroz con marisco que comí en Lastres ha sido excepcional
¿Por qué eligió Asturias?
Por la naturaleza y su clima
¿Lo mejor?
Oviedo y los paisajes asturianos
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
El marisco de Lastres
¿Le pareció barato o caro?
Mas barato que Bélgica
¿Repetirá o lo recomendaría?
Quizá vuelva en el futuro
8
Carolina Fraga
Ferrol
Yo he sido la conductora y menos por el tráfico, el resto es precioso
¿Por qué eligió Asturias?
Porque era barato
¿Lo mejor?
El cachopo
¿Lo peor?
Gijón
¿Qué le sorprendió?
El tráfico
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
La recomendaré
9
Víctor González
Algeciras
Llevaba tiempo queriendo conocer el norte de España
¿Por qué eligió Asturias?
Quería conocer el norte de España
¿Lo mejor?
El clima
¿Lo peor?
No hay nada que no me guste
¿Qué le sorprendió?
El paisaje, mi zona no es tan verde
¿Le pareció barato o caro?
Caro
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí
9
Mar Beneyto
Valencia
Aquí el "tardeo" va muy en serio, a las nueve aún no están cenando
¿Por qué eligió Asturias?
Porque el Oviedo subió a Primera
¿Lo mejor?
Los Lagos de Covadonga
¿Lo peor?
La fabada
¿Qué le sorprendió?
La gente alarga mucho el «tardeo»
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, me quedaría a vivir aquí
10
José Aguilera
Málaga
Ver el atardecer en Oviñana ha sido una experiencia preciosa
¿Por qué eligió Asturias?
Me habían recomendado venir
¿Lo mejor?
El desfiladero de Las Xanas
¿Lo peor?
De momento nada
¿Qué le sorprendió?
El atardecer en Oviñana
¿Le pareció barato o caro?
Ni caro, ni barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Volveré si puedo y la recomendaré
10
David García
Mallorca
Es la única Comunidad Autónoma del norte que faltaba por visitar
¿Por qué eligió Asturias?
Me encanta el norte
¿Lo mejor?
Su gente, sus pueblos, el conjunto
¿Lo peor?
El queso Cabrales
¿Qué le sorprendió?
Tapia de Casariego
¿Le pareció barato o caro?
Buena relación calidad precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
Volveré, me falta mucho por ver
9
Juan Fran Ojeda
Almería
Me gusta más la montaña, lo rural, con lo que venir aquí era perfecto
¿Por qué eligió Asturias?
Porque me gusta mucho lo rural
¿Lo mejor?
La historia de Asturias
¿Lo peor?
Aún no lo he encontrado
¿Qué le sorprendió?
La entrada por el Puerto de Pajares
¿Le pareció barato o caro?
Ni caro, ni barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, repetiré
9
Raúl Fernández
León
Aquí tengo a mis amigos y es barato, volveré y la recomendaré, claro
¿Por qué eligió Asturias?
Tengo amigos aquí
¿Lo mejor?
La comida
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
La fiesta de San Agustín en Avilés
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas
8
Isaac Borjes
Tenerife
Me extrañó que aquí en Oviedo no hay casi aparcamiento
¿Por qué eligió Asturias?
Su comida y su cultura
¿Lo mejor?
La simpatía de su gente
¿Lo peor?
No hay casi aparcamiento
¿Qué le sorprendió?
La abundancia de la comida
¿Le pareció barato o caro?
Buena relación calidad precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, las dos cosas
9
Enrique Rivas
Salamanca
Lo que quería era escapar del calor así que Asturias era el plan ideal
¿Por qué eligió Asturias?
Quería escapar del calor
¿Lo mejor?
La comida
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
El clima agradable
¿Le pareció barato o caro?
Normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, ya es la segunda vez que vengo
9
Lourdes Chamorro
Extremadura
La entrada a Asturias por el puerto de Pajares es espectacular
¿Por qué eligió Asturias?
Por su gastronomía
¿Lo mejor?
Los paisajes del puerto de Pajares
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
La amabilidad de la gente
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí
10
Silvia Samoila
Bilbao
La gente es encantadora, además tenéis una gastronomía envidiable
¿Por qué eligió Asturias?
Por cercanía y por su gastronomía
¿Lo mejor?
La gente
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
El calor
¿Le pareció barato o caro?
En la media
¿Repetirá o lo recomendaría?
Lo recomendaré
9
Joaquín Toledo
Toledo
Suelo venir todos los veranos, aquí me tratan muy bien
¿Por qué eligió Asturias?
Tenemos amigos aquí
¿Lo mejor?
La gastronomía
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
La niebla en Somiedo
¿Le pareció barato o caro?
No me parece caro, en la media
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas
10
Ana Pastor
Madrid
La iglesia de San Juan El Real de Oviedo nos ha encantado
¿Por qué eligió Asturias?
Por Oviedo, no conocía la ciudad
¿Lo mejor?
Sus monumentos
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
El entorno verde de la ciudad
¿Le pareció barato o caro?
Buena relación calidad precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas
9’8
Javier Rivas
La Coruña
Yo ya he venido muchas veces, Asturias no necesita recomendación
¿Por qué eligió Asturias?
Nos movemos siempre por el norte
¿Lo mejor?
El clima
¿Lo peor?
La masificación
¿Qué le sorprendió?
Las montañas, los picos que tenéis
¿Le pareció barato o caro?
Buena relación calidad precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
No necesita recomendación
10
Paula Henderson
Madrid
Vine a Gijón por recomendación y me encantó.
¿Por qué eligió Asturias?
Me lo recomendaron
¿Lo mejor?
Calidad de vida y la comida
¿Lo peor?
Los días lluviosos y grises
¿Qué le sorprendió?
La cercanía de la gente
¿Le pareció barato o caro?
Barato, sobre todo el comer fuera
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiré todos los años
9
Román González
Padrón
Teníamos muchas expectativas, pero, aún así, nos sorprendió
¿Por qué eligió Asturias?
Encajaba en nuestro presupuesto
¿Lo mejor?
La comida y el ambiente
¿Lo peor?
Las temperaturas
¿Qué le sorprendió?
Los paisajes fuera de las ciudades
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto
10
Ana María Tamayo
Burgos
Me quedo con Luanco porque cuando lo conocí había mucho sol
¿Por qué eligió Asturias?
Porque en Luanco suele haber sol
¿Lo mejor?
La comida y su gente
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
La amabilidad de todo el mundo
¿Le pareció barato o caro?
Precios medios.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Llevo repitiendo 25 años
9
María Cristina Linale
La Paz (Bolivia)
Cada año visitamos una zona de España, Asturias estaba en la lista
¿Por qué eligió Asturias?
Nos habían hablado muy bien
¿Lo mejor?
El campo, la comida y la gente
¿Lo peor?
No hay nada malo
¿Qué le sorprendió?
El encanto de sus pueblos ¿Le pareció barato o caro?
Normal, dentro de España ¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas, sin duda.
10
Luis Miguel Márquez
Briviesca (Burgos)
La naturaleza es impresionante, algo que ni puedes imaginar
¿Por qué eligió Asturias?
Por su naturaleza
¿Lo mejor?
La comida
¿Lo peor?
El aumento de los precios
¿Qué le sorprendió?
El tiempo
¿Le pareció barato o caro?
Caro
¿Repetirá o lo recomendaría?
Siempre
8
Andrea Arias
Madrid
Me quedo con los paisajes que vimos cuando bajamos el Sella
¿Por qué eligió Asturias?
Me encanta el norte
¿Lo mejor?
El descenso del Sella
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
Los precios y la gente
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
8
Sian Chiavi
San Sebastián
Me encantan las aldeas porque se parecen a las de Euskadi
¿Por qué eligió Asturias?
Para conocerlo
¿Lo mejor?
La buena sidra
¿Lo peor?
No puedo decir nada malo
¿Qué le sorprendió?
Las aldeas son como las de Euskadi
¿Le pareció barato o caro?
Calidad precio está bien
¿Repetirá o lo recomendaría?
Claro, las dos
9
Carlos Badía
Valencia
Me habían hablado muy bien de la comida y vine a comprobarlo
¿Por qué eligió Asturias?
Por los climas y los paisajes
¿Lo mejor?
Tazones
¿Lo peor?
Nada reseñable
¿Qué le sorprendió?
La gastronomía
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Tere Martínez
Cataluña
Lo primero que me impresionó de Asturias fue su naturaleza
¿Por qué eligió Asturias?
Porque es bonita
¿Lo mejor?
La gente
¿Lo peor?
El clima tristón
¿Qué le sorprendió?
La naturaleza
¿Le pareció barato o caro?
Un poco caro
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Celia García
Ponferrada
Nunca había visto sortear un ternero en unas fiestas
¿Por qué eligió Asturias?
Mi pareja es de aquí
¿Lo mejor?
Todo el mundo es agradable
¿Lo peor?
El tiempo
¿Qué le sorprendió?
Las fiestas de los pueblos
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
10
Manuel Mata Arévalo
Ciudad Real
La gente es muy buena y eso no es lo común
¿Por qué eligió Asturias?
Por amistad y amor
¿Lo mejor?
Muy buena gente
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
Los verde que es todo
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por su puesto
8
Silvia Bertuzzo
Venecia (Italia)
Quería conocer otras partes de España, a las que menos gente viaja
¿Por qué eligió Asturias?
Por visitar un lugar menos conocido
¿Lo mejor?
Las ciudades pequeñas e históricas ¿Lo peor?
No destacaría nada
¿Qué le sorprendió?
Que hay pocos turistas extranjeros
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto que lo recomendaría
8
Santiago Lafuente
Zaragoza
Repetimos destino, es un lugar estupendo para pasar las vacaciones
¿Por qué eligió Asturias?
Queríamos huir de la ola de calor
¿Lo mejor?
El clima sin duda
¿Lo peor?
No encuentro nada malo
¿Qué le sorprendió?
Nada, ya hemos repetido más veces ¿Le pareció barato o caro?
Es asequible
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí lo recomendaría
10
Rocari Cuellas
Madrid
Estoy enamorada de Asturias desde que vine por primera vez
¿Por qué eligió Asturias?
Siempre me gustó mucho
¿Lo mejor?
La gente
¿Lo peor?
Nada en especial
¿Qué le sorprendió?
La cercanía de las personas
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto
8
Nikola Stoymirov
Valladolid
Hay gente de todo tipo, pero sobre todo amable
¿Por qué eligió Asturias?
Por conocerlo y quedarme aquí
¿Lo mejor?
El prao
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
Que hay gente de todo tipo
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí
7
Juanjo Pajes
Toledo
El precio de las cosas es parecido a Toledo y al resto de España
¿Por qué eligió Asturias?
Porque está fresquito
¿Lo mejor?
La comida y el clima
¿Lo peor?
Nada malo
¿Qué le sorprendió?
El paisaje
¿Le pareció barato o caro?
Normal, depende
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí
9
Santiago Martín
Valencia
Nos ha encantado el entorno , te quedas asombrado con el verde
¿Por qué eligió Asturias?
Por el clima y porque no lo conocía ¿Lo mejor?
Los lagos de Covadonga
¿Lo peor?
Esperaba un clima más fresco
¿Qué le sorprendió?
La belleza de los paisajes
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, ambas
8
Andrés Lata
Madrid
Parece una contradicción, pero el clima es lo mejor y lo peor a la vez
¿Por qué eligió Asturias?
Mi pareja tiene familia aquí
¿Lo mejor?
El clima
¿Lo peor?
El clima
¿Qué le sorprendió?
El verde del paisaje
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, sin duda
9
Domingo Rodríguez
Gran Canaria
Es nuestra primera vez en Asturias y ya estamos pensando en volver
¿Por qué eligió Asturias?
Tenemos familia y amigos aquí ¿Lo mejor?
Villaviciosa y Llanes
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
Lo verde que es el paisaje
¿Le pareció barato o caro?
Caro comparado con Canarias
¿Repetirá o lo recomendaría?
Es muy probable que repitamos
8
Pilar Aleza
Valencia
Nos sorprendió mucho Oviedo, no nos lo esperábamos así
¿Por qué eligió Asturias?
El clima es clave
¿Lo mejor?
Las zonas rurales del litoral
¿Lo peor?
La masificación en algún punto
¿Qué le sorprendió?
Oviedo, para bien
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro
9
María Hermida
Las Cabezas de San Juan
Todos los paisajes son preciosos, lo recomendaré seguro
¿Por qué eligió Asturias?
Me hablaron muy bien de la zona
¿Lo mejor?
Todo es muy bonito y se come bien
¿Lo peor?
Hay que andar mucho
¿Qué le sorprendió?
Las fiestas de prao
¿Le pareció barato o caro?
Normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Carlos Méndez
Madrid
Avilés me parece muy bonito, la ambientación medieval es top
¿Por qué eligió Asturias?
Por el clima y la cultura
¿Lo mejor?
Avilés
¿Lo peor?
Nada en especial
¿Qué le sorprendió?
Los enlaces del transporte público
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Boris Engelman
Argentina
Me imaginaba el centro de Avilés más moderno, es muy bonito
¿Por qué eligió Asturias?
Me llamó lo del «Principado»
¿Lo mejor?
La cantidad de verde
¿Lo peor?
Conseguir aparcar
¿Qué le sorprendió?
El centro de Avilés
¿Le pareció barato o caro?
Más caro que Galicia
¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro
8
Lea Billar
Panamá
La arquitectura de Avilés es muy singular, no es la típica de la costa
¿Por qué eligió Asturias?
Porque me llamaba la atención
¿Lo mejor?
El clima
¿Lo peor?
El frío del invierno, me lo imagino
¿Qué le sorprendió?
La arquitectura de Avilés
¿Le pareció barato o caro?
Caro pero hay buena calidad
¿Repetirá o lo recomendaría?
Volvería, claro
8
Ana Castro
Toledo
Asturias me encanta como el resto del norte, es increíble
¿Por qué eligió Asturias?
Porque me encanta el norte
¿Lo mejor?
El clima y el paisaje
¿Lo peor?
Que está muy lejos
¿Qué le sorprendió?
La amabilidad de la gente
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin duda.
9
Ricardo Suárez
Santander
Sigo al Sporting de Gijón y descubrí una región maravillosa
¿Por qué eligió Asturias?
Conocí la región por el fútbol
¿Lo mejor?
Los paisajes
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
El sentimiento de pertenencia
¿Le pareció barato o caro?
Precios justos
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Paz García
Madrid
Vengo desde hace muchos años y ya tengo casa aquí
¿Por qué eligió Asturias?
Llevo mucho viniendo.
¿Lo mejor?
El clima y la naturaleza.
¿Lo peor?
Cuando hay aglomeraciones.
¿Qué le sorprendió?
El paisaje natural.
¿Le pareció barato o caro?
Entonces barato; ahora más caro. ¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro.
9
Belarmino Pérez
Ponferrada (Castilla y León)
Nos queda cerca, es una de nuestras salidas naturales al mar
¿Por qué eligió Asturias?
Por el mar y la cercanía.
¿Lo mejor?
El paisaje y sus productos.
¿Lo peor?
Que a veces llueve.
¿Qué le sorprendió?
Sus playas.
¿Le pareció barato o caro?
Lo normal.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Siempre lo hacemos.
8
Modesto Rodríguez
Galicia
Nos gusta por esa cercanía que existe entre la montaña y el mar
¿Por qué eligió Asturias?
Por la gastronomía y el paisaje.
¿Lo mejor?
Las playas.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
La cercanía entre montaña y mar.
¿Le pareció barato o caro?
Está bien relación calidad-precio.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto.
9
José Araujo
Huelva (Andalucía)
Venimos huyendo del calor, lo único malo es la distancia
¿Por qué eligió Asturias?
Por el clima.
¿Lo mejor?
Los paisajes.
¿Lo peor?
Que está muy lejos.
¿Qué le sorprendió?
Lo de llevar sudadera. ¿Le pareció barato o caro?
Normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, por supuesto.
10
Tatiana Seco
Palencia (Castilla y León)
Vengo con mi hermana y somos muy forofas de Asturias
¿Por qué eligió Asturias?
Venimos desde pequeñitas.
¿Lo mejor?
La naturaleza y la comida.
¿Lo peor?
La humedad.
¿Qué le sorprendió?
Los olores, la naturaleza.
¿Le pareció barato o caro?
Era muy barato, ya no.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto.
8
José Luis Axpe
Bilbao / Madrid
Encontramos el sitio por internet, no nos hemos arrepentido nunca
¿Por qué eligió Asturias?
Fue una casualidad.
¿Lo mejor?
La costa y su cercanía a la montaña.
¿Lo peor?
Lo que se tarda en llegar de Madrid.
¿Qué le sorprendió?
Lo cerca que están mar y montaña.
¿Le pareció barato o caro?
Está empezando a ser caro.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetimos y recomendamos, sí.
10
María Fernández
Madrid
Es una maravilla; la gente, la comida, el clima, todo verde...
¿Por qué eligió Asturias?
Por todo, y por huir del calor.
¿Lo mejor?
El mar, las playas.
¿Lo peor?
La humedad, no seca la ropa.
¿Qué le sorprendió?
Todo es verde, hasta la playa.
¿Le pareció barato o caro?
Es más caro que otros años.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiré y recomendaré.
9
Darla Toapanta
Ecuador / Madrid
Es muy tranquilo, muy rural, encuentras vacas en cualquier sitio
¿Por qué eligió Asturias?
Para huir del calor de Madrid.
¿Lo mejor?
El paisaje.
¿Lo peor?
El tiempo cambiante.
¿Qué le sorprendió?
La naturaleza.
¿Le pareció barato o caro?
Carillo, por encima de la media.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Las dos cosas desde hace 5 años.
8
Jeremy Drouet
Bretaña (Francia)
Queríamos conocer este país celta, con mar y montaña tan cerca
¿Por qué eligió Asturias?
Para descubrir su naturaleza.
¿Lo mejor?
Los Picos de Europa y el mar.
¿Lo peor?
La basura en los caminos.
¿Qué le sorprendió?
Los acantilados y lo salvaje que es.
¿Le pareció barato o caro?
Más barato que Bretaña.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ya lo recomendamos hoy mismo.
8
Jon Olaizola
San Sebastián / Madrid
Llegamos por casualidad hace 18 años y nos encantó Celorio
¿Por qué eligió Asturias?
Porque aún es bastante natural.
¿Lo mejor?
El clima.
¿Lo peor?
La masificación, cada vez mayor.
¿Qué le sorprendió?
Que mantiene la cultura, la esencia.
¿Le pareció barato o caro?
Barato, está empezando a subir.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, sin duda.
9
Irati Rivera
Bilbao
Siempre me ha gustado el paisaje y la gente que hay aquí
¿Por qué eligió Asturias?
He venido desde pequeña.
¿Lo mejor?
Los paisajes y la gente.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
Los museos y la gastronomía.
¿Le pareció barato o caro?
Depende de dónde vayas.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiré y lo recomendaré.
8
Tiago Marto
Leiria (Portugal)
Nos pareció un sitio perfecto al que venir en verano
¿Por qué eligió Asturias?
Queríamos conocerlo.
¿Lo mejor?
Las montañas y la naturaleza.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
Los paisajes.
¿Le pareció barato o caro?
Algo más caro que Portugal.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí.
8
Lucía Frías
Palencia
Este año decidí descubrir Asturias y fue toda una sorpresa
¿Por qué eligió Asturias?
Todos los veranos vengo al norte.
¿Lo mejor?
Las playas y su gente.
¿Lo peor?
Cuando llueve.
¿Qué le sorprendió?
La comida asturiana.
¿Le pareció barato o caro?
Bastante asequibles.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto.
9
Benigno Cantero
Toledo
Los asturianos son muy educados y te ayudan enseguida
¿Por qué eligió Asturias?
Por el clima y los pueblos.
¿Lo mejor?
Toda la naturaleza que hay.
¿Lo peor?
La masificación turística.
¿Qué le sorprendió?
La hospitalidad de los asturianos.
¿Le pareció barato o caro?
Según la zona que visitas.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, que venga gente, pero no mucha.
9
Diego González
Valladolid
Asturias me ha cautivado con sus playas y su gente
¿Por qué eligió Asturias?
Era mi asignatura pendiente.
¿Lo mejor?
Las playas y la gente.
¿Lo peor?
La cantidad de turistas que hay.
¿Qué le sorprendió?
El ocio y la comida.
¿Le pareció barato o caro?
Creo que depende de la zona.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Lo haré sin ninguna duda.
9
Andrea Conlledo
Alicante
Vengo desde siempre a Asturias y me he sentido como en casa
¿Por qué eligió Asturias?
Llevo viniendo desde pequeña.
¿Lo mejor?
El paisaje, la gente y la comida.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
Que haga fresquito en verano.
¿Le pareció barato o caro?
Diría que es un precio estándar.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin duda, Asturias me encanta.
9
Alicia Cenamor
Toledo
Vengo desde hace más de 16 años porque Asturias es un paraíso
¿Por qué eligió Asturias?
Vengo desde hace más de 16 años.
¿Lo mejor?
Los paisajes y las montañas.
¿Lo peor?
Los accesos a algunos pueblos.
¿Qué le sorprendió?
La amabilidad de la gente.
¿Le pareció barato o caro?
Últimamente está más caro.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin duda.
8
Ana Sofía
Leiria (Portugal)
Este año queríamos conocer Asturias y vinimos para aquí
¿Por qué eligió Asturias?
Teníamos ganas de conocerlo.
¿Lo mejor?
Los paisajes.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
Las montañas.
¿Le pareció barato o caro?
Me pareció caro.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro que sí.
8
Vanesa Muñoz
Almería
Estuvimos viviendo cerca y nos quedamos con ganas de venir
¿Por qué eligió Asturias?
Teníamos muchas ganas de venir.
¿Lo mejor?
La gente. Es muy amable.
¿Lo peor?
La cobertura en algunos pueblos.
¿Qué le sorprendió?
Los museos y el ocio.
¿Le pareció barato o caro?
Hay de todo, caro y barato.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Claro que sí.
9
Diego Pereda
Ferrol
Viví siete años de mi vida aquí y siempre que puedo, regreso
¿Por qué eligió Asturias?
Porque es un paraíso natural.
¿Lo mejor?
La gente, la comida y los paisajes.
¿Lo peor?
Nada.
¿Qué le sorprendió?
La cantidad de turistas este año.
¿Le pareció barato o caro?
Depende de la zona.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Recomiendo que la gente repita.
10
Sara Safarnia
Puertollano
Es difícil cansarse de Asturias, siempre hay más por descubrir
¿Por qué eligió Asturias?
Siempre hay más por descubrir
¿Lo mejor?
Paisajes y gastronomía
¿Lo peor?
Hacer la maleta, por el tiempo ¿Qué le sorprendió?
La arquitectura es muy especial
¿Le pareció barato o caro?
Relación calidad-precio genial
¿Repetirá o lo recomendaría?
Siempre que pueda
8
Belén González
LaCoruña
Me gusta que aquí el campo está mucho más cuidado
¿Por qué eligió Asturias?
Estoy haciendo el Camino
¿Lo mejor?
Toda la naturaleza que hay
¿Lo peor?
Poca señalización del Camino
¿Qué le sorprendió?
Lo cuidado que está el campo
¿Le pareció barato o caro?
Igual que en Galicia
¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro, ambas
8
Miguel Ángel Díaz
Madrid
Los paisajes y la gente me transmiten muchísima tranquilidad
¿Por qué eligió Asturias?
Me gusta mucho el norte.
¿Lo mejor?
Los paisajes y la gente.
¿Lo peor?
La lluvia, pero no me molesta.
¿Qué le sorprendió?
Los paisajes son de película.
¿Le pareció barato o caro?
Dentro de lo normal.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Se lo recomiendo a todo el mundo.
9
Jonatan Cuenca
Barcelona
Buena compañía y un sitio espléndido forman el combo perfecto
¿Por qué eligió Asturias?
Vine a visitar a unos amigos.
¿Lo mejor?
Todo está bien.
¿Lo peor?
No he encontrado nada negativo.
¿Qué le sorprendió?
El mar cuando está bravo.
¿Le pareció barato o caro?
Depende de lo que hagas.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Claro que sí.
8
María Lueches
Madrid
No fue decisión mía venir, pero no me arrepiento en absoluto
¿Por qué eligió Asturias?
Fue elección de mis suegros.
¿Lo mejor?
El fresquito.
¿Lo peor?
La lluvia.
¿Qué le sorprendió?
Las playas son espectaculares
¿Le pareció barato o caro?
Comparado con Madrid, barato.
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin dudar.
8
Juan López
Málaga
Ya conocíamos Galicia y nos quedaba venir a Asturias
¿Por qué eligió Asturias?
Por conocer el norte de España
¿Lo mejor?
La gente
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
La acogida
¿Le pareció barato o caro?
Comparado con Málaga muy bien
¿Repetirá o lo recomendaría?
Seguro que sí
10
Enrique Zucchet
Valencia
Venimos recomendados y nos está encantando
¿Por qué eligió Asturias?
La gastronomía y el fresco
¿Lo mejor?
La gastronomía
¿Lo peor?
Nada
¿Qué le sorprendió?
El ambiente
¿Le pareció barato o caro?
Bien de precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin duda
9
Noel Méndez
Madrid
Tengo casa en La Calzada y vengo en los veranos
¿Por qué eligió Asturias?
Por el Riverland
¿Lo mejor?
El cachopo y la gente
¿Lo peor?
El trayecto de bus
¿Qué le sorprendió?
El clima
¿Le pareció barato o caro?
Barato
¿Repetirá o lo recomendaría?
Lo recomiendo a todo el mundo
7
Hiar Masso
La Coruña
Somos de aquí al lado y vinimos a pasar unos días a bajar el Sella
¿Por qué eligió Asturias?
Nos quedaba cerca
¿Lo mejor?
El Molinón y el puerto
¿Lo peor?
Pocos sitios para aparcar
¿Qué le sorprendió?
Algunas calles muy estrechas
¿Le pareció barato o caro?
Normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí
9
Lola Serrat
Mallorca
Asturias siempre es el mejor destino para nosotros, insuperable
¿Por qué eligió Asturias?
Tenemos amigos asturianos
¿Lo mejor?
La gente, el paisaje y el clima
¿Lo peor?
La conexión con Mallorca
¿Qué le sorprendió?
Poca cosa, venimos todos los años
¿Le pareció barato o caro?
Cada vez más caro
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetimos y lo recomiendo siempre
8
Marcos Poza
Jaén
Vine por el encanto de la costa para conocer Asturias
¿Por qué eligió Asturias?
Visitar una región que no conocía
¿Lo mejor?
El fresco, la sidra y los paisajes
¿Lo peor?
Encontrar sitio libre para comer
¿Qué le sorprendió?
La diversidad de paisajes
¿Le pareció barato o caro?
Normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, quiero volver con amigos
8
Paula Febrero
Cuenca
Vengo encantada, estoy viendo algo distinto y tengo que volver
¿Por qué eligió Asturias?
Vine a visitar a varios amigos.
¿Lo mejor?
La variedad de los paisajes.
¿Lo peor?
El centro de las ciudades.
¿Qué le sorprendió?
El calor, me esperaba menos.
¿Le pareció barato o caro?
9
Oscar González
Elche
Nos gusta la playa, pero no queríamos renunciar a la montaña
¿Por qué eligió Asturias?
La combinación de mar y montaña
¿Lo mejor?
La comida
¿Lo peor?
La humedad
¿Qué le sorprendió?
Los paisajes
¿Le pareció barato o caro?
Bien de precio
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, repetiremos
9
Silvia García
Madrid
Vine con mis amigos a disfrutar de las fiestas de Asturias
¿Por qué eligió Asturias?
Por las fiestas
¿Lo mejor?
El Xiringüelu
¿Lo peor?
El calor
¿Qué le sorprendió?
La amabilidad de la gente
¿Le pareció barato o caro?
Razonable
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiría seguro
9
Victoria Alonso
Valladolid
Me encanta Asturias, la comida y la gente
¿Por qué eligió Asturias?
Porque me encanta
¿Lo mejor?
La comida
¿Lo peor?
Me puse enferma
¿Qué le sorprendió?
El oleaje
¿Le pareció barato o caro?
Barato, sobre todo la comida
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, seguro
7
Mauro Pino
Cáceres
No conocíamos Gijón y queríamos venir al norte
¿Por qué eligió Asturias?
Queríamos venir al norte
¿Lo mejor?
Clima y el paisaje
¿Lo peor?
No me gustó la comida
¿Qué le sorprendió?
El ambiente, no esperaba tanto
¿Le pareció barato o caro?
Más caro de lo que pensaba
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repetiría
10
Pablo Santamaría
Valladolid
Asturias es un refugio para los de otras partes de España
¿Por qué eligió Asturias?
Por el clima y gastronomía
¿Lo mejor?
La temperatura y la gente
¿Lo peor?
Algunos restaurantes de batalla
¿Qué le sorprendió?
La Iglesia de San Pedro
¿Le pareció barato o caro?
En la media nacional
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sin duda lo recomendaría
9
Virginia Fernández
Ciudad Real
Me encanta Asturias, pero noto que se está masificando
¿Por qué eligió Asturias?
Tenemos aquí familia y nos encanta
¿Lo mejor?
Las playas y la comida
¿Lo peor?
La masificación turística
¿Qué le sorprendió?
El mercadín de la sidra
¿Le pareció barato o caro?
Los precios son más altos ahora
¿Repetirá o lo recomendaría?
Repito siempre que puedo
10
Sara Galindo
Cádiz
Es incluso mejor de lo que pensaba, una maravilla
¿Por qué eligió Asturias?
Este año tocaba conocerla
¿Lo mejor?
La naturaleza y el verde
¿Lo peor?
Nos está encantando todo
¿Qué le sorprendió?
Los precios, los esperaba más caro
¿Le pareció barato o caro?
Bien, normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, ambas
8
Roberto Carballo
Ciudad Real
Estamos recorriendo el norte de España y Asturias nos encanta
¿Por qué eligió Asturias?
Se está más fresquito que allí
¿Lo mejor?
Los paisajes naturales
¿Lo peor?
Hay algunas zonas en obras
¿Qué le sorprendió?
Lo verde que es el paisaje
¿Le pareció barato o caro?
Lo normal, está bien
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, el norte, siempre
9.5
Cornelia Semp
Ibiza
Compramos una casa, mi hermana ha venido de Holanda a visitarnos
¿Por qué eligió Asturias?
Nos gusta mucho, venimos siempre
¿Lo mejor?
El tiempo, la comida y la naturaleza
¿Lo peor?
No hay nada que no nos guste
¿Qué le sorprendió?
Comparado con Ibiza, la limpieza
¿Le pareció barato o caro?
Mucho más barato que Ibiza
¿Repetirá o lo recomendaría?
Por supuesto, es fantástico
9
Joseba Río
Bilbao
Me sorprendió mucho el arraigo que hay con la cultura propia
¿Por qué eligió Asturias?
Está cerca de Bilbao y no es caro
¿Lo mejor?
El paisaje y el ambiente
¿Lo peor?
Las medusas
¿Qué le sorprendió?
La cultura de sidra que hay aquí
¿Le pareció barato o caro?
Asequible para todos
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas
9
Diego Mato
Buenos Aires
El paseo costero de Gijón es precioso, un lugar bonito y agradable
¿Por qué eligió Asturias?
Nos pareció pintoresco
¿Lo mejor?
El paseo costero de Gijón
¿Lo peor?
De momento nada
¿Qué le sorprendió?
La buena onda de la gente
¿Le pareció barato o caro?
Normal, como el resto
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, ambas
8
Carmen Nicolás
Barcelona
La comida aquí es súper abundante, los cachopos son enormes
¿Por qué eligió Asturias?
Aquí se está más fresco
¿Lo mejor?
Los acantilados y las playas
¿Lo peor?
Está muy masificado
¿Qué le sorprendió?
Lo grandes que son los cachopos
¿Le pareció barato o caro?
Lo normal, nada excesivo
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, lo recomendaría
8
Álex Otero
Bilbao
He venido a visitar a un amigo y me ha gustado mucho la zona
¿Por qué eligió Asturias?
Tengo un amigo aquí
¿Lo mejor?
El descenso del Sella
¿Lo peor?
El tiempo, es inestable
¿Qué le sorprendió?
Lo verde que es el paisaje
¿Le pareció barato o caro?
Normal, está bien
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, es un buen sitio
8
Jordi Bosch
Barcelona
La naturaleza, la mezcla de mar y montaña es lo mejor
¿Por qué eligió Asturias?
Teníamos pendiente visitarlo
¿Lo mejor?
El paisaje, los montes
¿Lo peor?
Nos ha gustado todo, nada malo
¿Qué le sorprendió?
Vine sin expectativas
¿Le pareció barato o caro?
Bien de precio, normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, merece la pena conocerlo
9
Irati Iturain
Pamplona
El Camino de Santiago por Asturias ha sido la mejor experiencia
¿Por qué eligió Asturias?
Por el Camino de Santiago
¿Lo mejor?
Sus paisajes y la comida
¿Lo peor?
El tiempo
¿Qué le sorprendió?
Lo agradable que es la gente
¿Le pareció barato o caro?
Ni barato ni caro, normal
¿Repetirá o lo recomendaría?
Ambas, sin duda
8
Giorgio Sibio
Roma
Hemos venido toda la familia a conocer la zona y ver la playa
¿Por qué eligió Asturias?
Vinimos de viaje a ver la playa
¿Lo mejor?
El barrio alto de Gijón
¿Lo peor?
Nada, nos ha gustado todo
¿Qué le sorprendió?
Es una ciudad muy joven
¿Le pareció barato o caro?
Normal, bien
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, claro
10
Haizea Martínez
Vitoria
Siempre he venido con mis padres, es un sitio especial para mí
¿Por qué eligió Asturias?
Hemos venido de vacaciones
¿Lo mejor?
Tener el mar tan cerca
¿Lo peor?
Hay zonas masificadas y el tiempo
¿Qué le sorprendió?
Creo que nada, vengo desde niña
¿Le pareció barato o caro?
Depende del plan de cada uno
¿Repetirá o lo recomendaría?
Sí, siempre lo recomendaría
