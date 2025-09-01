¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica

Con información de Tania Cascudo, Ramón Díaz, Carla Vega, Lucía Rodríguez, Andrés Fernández, Amaia Recalde, Verónica Sastre, Jimena Alonso, Juan Mori, Miguel Martín, Pelayo Méndez, Irene Blanco, Aida Medina y Javier Canal.

Casi sobresaliente. O notable alto. Como se quiera ver. Esa es la calificación que los turistas que han pasado este verano por Asturias otorgan a la región. En concreto, un 8,8 de puntuación, una décima más que el año pasado. Es el resultado de la ya clásica encuesta del verano, que este año alcanza ya su 19.ª entrega y que LA NUEVA ESPAÑA realiza para conocer qué tal les ha ido el veraneo a los visitantes por el Paraíso Natural.

Un destino éste que eligen por abrumadora mayoría porque consideran Asturias un "refugio climático" frente a los calores del sur o levante español. Disfrutar del ocio con buenas temperaturas es cada vez más importante para los viajeros, que disfrutan del "fresco" y las "temperaturas ideales" que hay. La recomendación es otro motivo de visita al Principado, además de la visita a amigos o familiares.

Como casi todos los años hay algo que destaca como lo mejor por encima de todo: la comida y el paisaje. Los viajeros se van de la región felices por haber alegrado la vista y el estómago con las joyas naturales y culinarias. Fabada y cachopo son las estrellas de la mesa, donde no se olvidan los quesos.

En cuanto a rascarse el bolsillo, la mayoría considera que Asturias es un destino barato o bastante asequible para la generalidad. No obstante, también hay quien se queja de que el Principado no es ese destino con los precios tan bajos que esperaban.

Un notable alto no es la perfección del 10, para el que todavía queda mucho. Por eso no sería bueno fijarse en solo aquello que los turistas nos aplauden –un buen número confiesa que no ha encontrado nada malo–, sino que lo importante es saber lo que ven mejorable o, directamente, mal. Porque solo así se podrá arreglar y avanzar.

Y en este sentido hay una queja bastante generalizada que ha empezado a aflorar en los últimos años y se repite verano tras verano: la masificación del Paraíso Natural. Son muchos los que se quejan de que se han encontrado en ocasiones con más gente de la que les gustaría.

Así que toca tomar nota. Por delante hay todo un año para aprender de lo que los turistas nos sugieren para que el próximo verano sea, si cabe, mucho mejor que ha sido éste. Un notable alto casi sobresaliente no está mal. Pero en 2026 toca superarse.

Hasta el próximo verano.

