Un abanico y una defensa a ultranza de lo público

Septiembre ha llegado, pero las buenas temperaturas que han acompañado este periodo vacacional se resisten a marcharse. Sigue haciendo calor, y nada como un buen abanico para hacer frente a los sofocos que entran en los momentos más inesperados. Con un abanico de color verde y todos tierra hizo ayer frente a la inauguración de la escuela de verano de UGT el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. No pasó inadvertida su intervención, mucho más corta que la de sus compañeros de mesa y en la que enarboló la bandera de lo público. Sin pelos en la lengua habló de la colaboración público-privada, la cual calificó de "eufemismo". "Eso no existe, permítanme que me exprese como profesor de Derecho", señaló. Una valoración que llama la atención, teniendo en cuenta que la institución académica mantiene, o debe mantener, una estrecha vinculación con el sector privado de la región para facilitar la integración de los alumnos en el mercado laboral, pero también de sus investigadores. Aunque no hay que ahondar muy profundamente para intuir por dónde iba el análisis del rector. El aterrizaje de las universidades privadas en Asturias está a punto de convertirse en una realidad. Ya hay varios proyectos sobre la mesa y esto ha llevado a Villaverde a reclamar en los últimos meses un apoyo mucho más director a la Universidad de Oviedo. Aunque, para su lamento, nada parece que pueda frenar la llegada de estas instituciones. Al menos, tiene su abanico para pasar el sofoco.