El acondicionamiento del embalse de Arbón permitirá el impulso turístico de Boal y Villayón

"Un trampolín para el despegue turístico de Boal y Villayón". Así describió la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, la inversión de 1,5 millones que el Principado va a destinar a la construcción y mejora de equipamientos turísticos en la cuenca del Eo-Navia, dentro del marco del Plan Nacional de Turismo Azul. Este proyecto incluye actuaciones en el área recreativa Puente de Castrillón (Boal) y en el embarcadero de Arbón (Villayón).

Zona en la que se produjo la intervención. / LNE

Tras su visita, ayer, a la zona, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, subrayó la "apuesta clara" del Ejecutivo en "turismo sostenible y de calidad". "Queremos ofrecer infraestructuras modernas que permitan disfrutar del patrimonio natural del Navia, al tiempo que generamos actividad económica y nuevas oportunidades de empleo en nuestra comunidad", celebró.

Por la izquierda: José Antonio Barrientos, Estefanía González y Gimena Llamedo, ayer.

Las mejoras en Villayón incluirán la limpieza en profundidad del embalse de Arbón, la reparación del pantalán y la construcción de un edificio modular con almacén, vestuarios, oficina y aseos. Unas instalaciones que agradecen desde la Federación de Remo del Principado de Asturias. Su presidenta, Eva Nalda, aseguró ayer que poder tener "un sitio donde guardar el material es una mejora sustancial". Arbón, donde la Federación Española preparó los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, arrastraba desde hace años distintas carencias que prevén solucionarse a corto plazo, para alegría de la Federación Española de Remo, cuyo coordinador técnico, Felipe García, reconoció recibir esta ayuda con "ilusión". "Esto nos permitirá trabajar aquí competiciones internacionales y también llamará la atención de otros equipos extranjeros", sostuvo.

Gimena Llamedo, ayer, observando el embalse de Albón. / | LNE

De igual manera, la actual campeona del mundo de piragüismo, Lucía Val, vio la iniciativa como una "buena oportunidad para promocionar el deporte en un entorno único". Además de lo favorable de la climatología, que permitirá garantizar agua y buenos entrenamientos durante todo el año. De igual manera, la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, celebraba que el embalse pudiese convertirse en el "punto de encuentro de la Selección Española".

A esto se suman las mejoras en el área recreativa Puente de Castrillón (Boal), donde se proyecta la renaturalización del entorno con plantación de árboles y creación de zonas verdes, así como la instalación de módulos con aseos, servicio de bebidas y snacks, mesas de picnic, aparcamiento para diez vehículos y farolas solares. También se construirá un pantalán con capacidad para ocho embarcaciones, junto a depósitos de agua y de aguas residuales, lo que permitirá convertir la zona en un referente de ocio fluvial y actividades náuticas. Algo que destacó el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, quien aseguró que dotar de "mejores servicios e infraestructuras hará que el concejo sea más atractivo para quienes lo visiten".

El proyecto se completa con una inversión de 216.887 euros destinada a movilidad ciclista sostenible, que permitirá instalar estaciones de bicicletas eléctricas en Vegadeo, Navia y La Caridad.