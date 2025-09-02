La Unión General de Trabajadores (UGT) recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que estipula que la indemnización por despido improcedente regulada en el Estatuto de los Trabajadores es suficiente. "Si el Tribunal Constitucional no nos da la razón, iremos también a los organismos internacionales, porque entendemos que hay una obligación absolutamente clara de modificar la ley para proteger adecuadamente el contrato de trabajo", anunció ayer el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján de Frías.

Público en la inauguración de las jornadas.

El sindicalista inauguró en Oviedo la Escuela de Verano "Manuel Fernández ‘Lito’" de UGT Asturias reclamando mejoras para los trabajadores. Pidió reformar los sistemas públicos de empleo para seguir mejorando los datos de empleabilidad y defendió la reducción de la jornada laboral. Medida va de la mano del derecho a desconectar cuando uno acaba de trabajar, "porque no tiene que estar a disposición del empleador", y del registro de la jornada.

Barbón defiende que "el pueblo salva al pueblo" cuando paga impuestos

Asimismo, habló de todos aquellos avances que se habían producido en los últimos años. Como la reforma laboral o el acuerdo por la mejora de las pensiones.

Esta defensa de lo público, la respaldo el presidente del Principado. "Últimamente se dice mucho eso de que ‘el pueblo salva el pueblo’. Y diréis que no estáis de acuerdo. Es verdad que es un discurso claramente insinuante desde la extrema derecha que intenta desacreditar la respuesta de lo público, pero yo le doy la vuelta. Efectivamente, ‘el pueblo salva el pueblo’. ¿Cómo? Pagando impuestos. Y gracias a los impuestos, construyendo el estado de bienestar. Así que cuando os digan ‘el pueblo salva el pueblo’, os digo que sí", sentenció Adrián Barbón. Y puso un ejemplo: los incendios de las últimas semanas en Asturias.

El rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, fue tajante. "La colaboración público-privada es un eufemismo que trata solo de debilitar lo público. Debemos conjurarnos y resistir, porque sin lo público no hay esperanza, solo habrá esperanza y oportunidades para quien se las pueda pagar. Creo que más que nunca tenemos que estar en la defensa de la sanidad, la educación y la universidad pública. Que no es incompatible con las iniciativas privadas, pero ellas no garantizan la oportunidad para todos", afirmó.

Este poder del sector público, defendieron todos ellos, debe imponerse al auge de los movimientos reaccionarios. Porque, señaló Barbón, "la alternativa a la izquierda ya no es una derecha conservadora, sino una involución antisistema que tiene en el trumpismo su principal referente". "Estamos muy preocupados por el aumento de la extrema derecha porque es un atentado contra las libertades", reconoció Luján de Frías.

Del avance de los populismos habló también Nacho Cuesta, teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, quien animó a fortalecer las instituciones para que sean capaces de responder a las inquietudes de los ciudadanos. En su opinión, "la colaboración entre Administraciones de distinto signo político es determinante" frente a estos movimientos. Como ejemplo puso los acuerdos que desde el PP de Oviedo han alcanzado con IU o con el propio Gobierno de Asturias.

Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, habló de los retos que tendrá la región este nuevo curso. "Es perfectamente compatible proteger la actividad productiva que tenemos en la actualidad con la llegada de nuevas empresas que quieran aquí instalarse aquí, sea para extraer materias primas, para potenciar el comercio o para aprovechar la oportunidad en materia de defensa. No estamos para desaprovechar estas oportunidades", sentenció.