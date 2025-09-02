"Tengo contactos a alto nivel", dijo el dueño de la mina de Cerredo a la denuncia de un guarda
"Qué pena no haber evitado la tragedia", lamenta el guarda que avisó de los movimientos irregulares
El minucioso y tenaz guarda de Medio Natural que con insistencia advertía de los movimientos irregulares que se producían en el entorno de la mina de Cerredo, José Manuel Carral, dio ayer la cara. Carral compareció ante la comisión parlamentaria que investiga si la administración autonómica pecó de falta de celo y el accidente en el que murieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo, cuando supuestamente extraían de manera irregular carbón en el tercer piso de la mina de Degaña, pudo haberse evitado.
Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Carral emitió varias actas de inspección en las que advertía de posibles infracciones y señalaba acopios de material compatibles con una explotación irregular. Lo hizo antes del accidente de 2022, en el que falleció un trabajdor y otro resultó herido; y volvió a hacerlo poco antes del siniestro de este mismo año.
Sus avisos terminaron en expedientes que se cerraron y en un clamoroso silencio de la administración: "¡Qué pena que la administración para la que trabajo no pudiera hacer nada para evitar la tragedia!", llegó a expresar Carral ante los diputados de la comisión.
Vestido con el uniforme de agente del Medio Natural, actividad que realiza desde hace más de treinta años, Carral afirmó que lo que vio en el entorno de la mina de Cerredo, cuando la empresa titular solo tenía permiso para achatarrar la instalación "n o difería de lo que se veía cuando allí se extraía carbón". Carral aseguró que era conocido en el concejo, y expresado por los propios trabajadores, que en la mina de Cerredo se extraía carbón pese a no contar con licenca para ello. Las inspecciones del servicio de Minas nunca detectaron irregularidad alguna, pero el accidente del pasado 31 de marzo reveló que en el interior de la explotación, en el lugar en el que se produjo la mortal explosión, los trabajadores estaban picando carbón de manera irregular.
Quizás la cuestión más llamativa de los informes de Carral estaba en el momento en que el guarda de Medio Natural se encontró con el empresario propietario del conglomerado familiar titular de la mina, Jesús Rodríguez Morán. Tras señalarle que la ocupación de las plazas del nivel 2 y 3 de la explotación podrían ser irregulares, Rodríguez Morán le dice, tal y como ya reveló el pasado 6 de abril LA NUEVA ESPAÑA: "No se preocupe, ya lo restauraremos, estamos en contacto a altos niveles en Medio Ambiente; somos paisaos, con voluntad todo se arregla".
José Manuel Carral afirmó que el tono empleado venía a señalar que "este señor tenía poco menos que controlado el asunto de otra manera que no fuera, vamos a decir, estrictamente legal". Y aseguró que aquellas palabras eran equivalentes a decir: "Aparta, no molestes, yo tengo contactos y tú no eres nadie".
El guarda de Medio Natural cargó contra el funcionamiento de una administración autonómica "Frankestein", desorganizada e inconexa, y denunció injerencias políticas en los procedimientos de los funcionarios. Expresó un agrio lamento por el hecho de que, tras haber plasmado en documentos hasta afirmaciones de mineros en los que afirmaban que el objetivo era extraer carbón en Cerredo, aun así, la administración no veló por la legalidad de las intenciones de la empresa. Hasta que se produjo el accidente y ya era demasiado tarde.
Montes debió sancionar el uso ilegal del monte, dice un funcionario
El que fuera jefe de Montes, Dictinio Belloso, asegura que las actas que señalaban una ocupación irregular del suelo público debieron acabar en denuncia, con independencia del criterio de la dirección de Minas
El Principado debió haber iniciado un expediente sancionador ante la sospecha de que la empresa que explotaba la mina de Cerredo estaba ocupando de manera irregular terrenos del monte público. Esa fue la afirmación realizada por el que fuera jefe del Servicio de Montes e Infraestructuras Rurales del Principado hasta marzo de 2022, Dictinio Belloso, quien ayer compareció ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero del pasado marzo en Degaña, en el que murieron cinco trabajadores.
La declaración de Dictinio Belloso contradice la realizada el pasado 31 de julio por el actual jefe del servicio de Montes, Ángel de Miguel, quien afirmó que el hecho de que la dirección general de Minas afirmase que la explotación de Degaña contaba con permisos en el interior de la mina excluía cualquier autorización de otra índole en el exterior.
Aunque Belloso dejó la jefatura del servicio en 2022, afirmó que de haber conocido la existencia de varias actas de los agentes de Medio Natural en las que se advertía de una posible ocupación irregular de los terrenos de monte público próximos a la mina, lo lógico sería haber iniciado un expediente sancionador o una denuncia que bien podría haber acabado con una orden de retirada del material o una «legalización» previo pago de la sanción. Esas denuncias existían, pero se produjeron después de su salida del cargo.
También insistió en que nada tiene que ver la vigilancia y control que pueda ejercer el servicio de Minas respecto a la explotación minera interior con la ocupación de suelo público en el exterior de las galerías. Precisamente, el guarda de Medio Natural José Manuel Carral había presentado varias actas en las que advertía de la ocupación del monte público por parte de la empresa que explotaba la mina de Cerredo, sin tener acreditada la concesión del uso, pese a haberlo solicitado, según trasladaron a Carral algunos de los responsables de la firma.
Dictinio Belloso confirmó haber sido el responsable de tramitar la extinción de los anteriores permisos de ocupación de monte público concedidos a la empresa Coto Minero Cantábrico. Y destacó quela parte sujeta a restauración por parte de Tragsa no necesitaba de permisos especiales, pero sí quienes realizasen alguna actividad diferente a la mera rehabilitación del espacio.
No obstante, el diputado del PSOE René Suárez, trató en sus preguntas de restar hierro al hecho de que las advertencias del guarda Carral se realizasen mediante actas y no por medio de denuncias. El ex jefe de servicio de Montes ya había señalado que esa formalidad no era excusa para haber discrepado de la interpretación que hacía la dirección de Minas y elevar el conflicto al Consejo de Gobierno.
