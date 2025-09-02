"Tengo contactos a alto nivel", dijo el dueño de la mina de Cerredo a la denuncia de un guarda

El minucioso y tenaz guarda de Medio Natural que con insistencia advertía de los movimientos irregulares que se producían en el entorno de la mina de Cerredo, José Manuel Carral, dio ayer la cara. Carral compareció ante la comisión parlamentaria que investiga si la administración autonómica pecó de falta de celo y el accidente en el que murieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo, cuando supuestamente extraían de manera irregular carbón en el tercer piso de la mina de Degaña, pudo haberse evitado.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Carral emitió varias actas de inspección en las que advertía de posibles infracciones y señalaba acopios de material compatibles con una explotación irregular. Lo hizo antes del accidente de 2022, en el que falleció un trabajdor y otro resultó herido; y volvió a hacerlo poco antes del siniestro de este mismo año.

Sus avisos terminaron en expedientes que se cerraron y en un clamoroso silencio de la administración: "¡Qué pena que la administración para la que trabajo no pudiera hacer nada para evitar la tragedia!", llegó a expresar Carral ante los diputados de la comisión.

Vestido con el uniforme de agente del Medio Natural, actividad que realiza desde hace más de treinta años, Carral afirmó que lo que vio en el entorno de la mina de Cerredo, cuando la empresa titular solo tenía permiso para achatarrar la instalación "n o difería de lo que se veía cuando allí se extraía carbón". Carral aseguró que era conocido en el concejo, y expresado por los propios trabajadores, que en la mina de Cerredo se extraía carbón pese a no contar con licenca para ello. Las inspecciones del servicio de Minas nunca detectaron irregularidad alguna, pero el accidente del pasado 31 de marzo reveló que en el interior de la explotación, en el lugar en el que se produjo la mortal explosión, los trabajadores estaban picando carbón de manera irregular.

Quizás la cuestión más llamativa de los informes de Carral estaba en el momento en que el guarda de Medio Natural se encontró con el empresario propietario del conglomerado familiar titular de la mina, Jesús Rodríguez Morán. Tras señalarle que la ocupación de las plazas del nivel 2 y 3 de la explotación podrían ser irregulares, Rodríguez Morán le dice, tal y como ya reveló el pasado 6 de abril LA NUEVA ESPAÑA: "No se preocupe, ya lo restauraremos, estamos en contacto a altos niveles en Medio Ambiente; somos paisaos, con voluntad todo se arregla".

José Manuel Carral afirmó que el tono empleado venía a señalar que "este señor tenía poco menos que controlado el asunto de otra manera que no fuera, vamos a decir, estrictamente legal". Y aseguró que aquellas palabras eran equivalentes a decir: "Aparta, no molestes, yo tengo contactos y tú no eres nadie".

El guarda de Medio Natural cargó contra el funcionamiento de una administración autonómica "Frankestein", desorganizada e inconexa, y denunció injerencias políticas en los procedimientos de los funcionarios. Expresó un agrio lamento por el hecho de que, tras haber plasmado en documentos hasta afirmaciones de mineros en los que afirmaban que el objetivo era extraer carbón en Cerredo, aun así, la administración no veló por la legalidad de las intenciones de la empresa. Hasta que se produjo el accidente y ya era demasiado tarde.