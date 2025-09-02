"Estamos cumpliendo", asegura Eva Ledo a los directores de los centros educativos públicos y concertados
La Consejera se reúne con los dirigentes de cara al inicio del curso
Eva Ledo, consejera de Educación del Principado, se reunió este martes en el instituto Aramo de Oviedo con las direcciones de los centros públicos y concertados para explicar los detalles del nuevo curso escolar.
La reunión tuvo lugar después de que el Gobierno regional llegase a un acuerdo con los sindicatos de la educación concertada, evitando de este modo la amenaza de una huelga. El encuentro también fue el primero de cara a este curso después de la constitución de la comisión del pacto "Asturias Educa".
La Consejera presentó varias novedades, como la extensión del servicio de comedor a los meses de septiembre y junio o la implantación del asturiano en el segundo ciclo de Infantil y en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además del seguimiento del citado pacto. La ampliación del servicio del casi centenar de comedores escolares dependientes de la consejería se llevará a cabo este mes de septiembre con dos fórmulas diferentes. Unos centros realizarán un reajuste del horario del transporte escolar, mientras que los colegios donde no resulta posible esa opción contarán con un servicio extraordinario de vigilancia para el alumnado hasta la llegada del transporte. También se está preparando un directorio para albergar modelos de documentos y así evitar el papeleo, una de las queja recurrentes de los docentes.
La Consejera también detalló la aprobación de los dos decretos para la implantación del asturiano. El primero permite implantarlo en el segundo ciclo de infantil y el segundo regula su encaje en las Escuelas Oficiales de Idioma. "Se están cumpliendo los calendarios establecidos (del pacto) y estamos intentando agilizarlos en la medida de lo posible", destacó Ledo.
