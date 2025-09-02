La educación concertada evita la huelga pero renace el descontento en la pública

Salió el sol en la consejería de Educación en un inicio de curso que amenazaba tormentoso en la enseñanza concertada, con la sombra de una posible huelga. Finalmente, los tres sindicatos -OTECAS, USO y FSIE - aceptaron ayer la oferta planteada por la consejera Eva Ledo, tras consultar a sus bases. Este respaldo, recibido oficialmente por correo electrónico, marca el primer acuerdo significativo en más de quince años.

A esta aprobación sindical se suma la de las dos patronales del sector - CECE y Gestión y Escuelas Católicas -, que ya habían expresado su apoyo el pasado viernes durante la última reunión de la mesa de negociación.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el aumento de la ratio de profesorado por unidad en Infantil, lo que permitirá mejorar la atención al alumnado y reforzar las plantillas docentes, contribuyendo además al mantenimiento del empleo. Asimismo, se elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en PT y AL en los centros concertados, garantizando así una "respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado con diversidad funcional".

El acuerdo también contempla la reducción de la carga burocrática: la Administración digitalizará el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios, agilizando la gestión interna. En el ámbito salarial, el complemento autonómico del profesorado aumentará 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, sumando un incremento total de 80 euros brutos mensuales.

Otra mejora importante será la agilización del sistema de habilitaciones del profesorado, que facilita la acreditación para impartir distintas materias, apoyando así el desarrollo profesional del personal docente.

Ledo, agradeció públicamente el respaldo recibido y subrayó la relevancia de este acuerdo: "Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas". Además, anunció que el Principado iniciará de inmediato la redacción del documento definitivo, con la intención de firmarlo durante el mes de septiembre.

Las reivindicaciones de la enseñanza concertada vienen de largo: hace más de dos años que los primeros movimientos buscaban una igualdad con la educación pública.

Hoy, dos meses después de la primera mesa de negociación —y tras cinco encuentros en total— los docentes vuelven a las aulas con un acuerdo que, aunque parcial, mejora de manera significativa su situación y refuerza la calidad educativa en la enseñanza concertada asturiana.