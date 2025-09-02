¡Esto es como ganar la Champions!”, celebran los vecinos de Valdesoto

“Esti llugar, ye ejemplar”. Llegaban a cuenta gotas, pero lo hacían todos con la misma euforia. Los vecinos de Valdesoto están de celebración. “Somos, realmente, ejemplares”, decía, emocionada, Isabel López. “Por lo hospitalarios que somos siempre intentando ayudarnos”, celebraba, botella de sidra en mano.

A su alrededor, el sierense Juan Peláez, saltaba preso de la euforia. A sus 29 años, aún recuerda la primera candidatura, hace más de dos décadas. “Es un sentimiento indescriptible”, duda, pero se le ocurre un símil: “¡Esto es como ganar la Champions!” y sigue celebrando abrazado a sus vecinos.

EN IMÁGENES: Así celebra Valdesoto la concesión del premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 /

Vecinos de todas las edades, porque precisamente esa es un de las virtudes de esta parroquia sierense: cuidar sus tradiciones y transmitirlas de generación en generación.

Manuel Paniceres es miembro de la Peña “Les Escueles”, la ganadora del concurso de carrozas de este año. “Tenemos muy arraigado lo nuestro y nos gusta disfrutarlo y transmitirlo”, explica.

Jimena Aller / Amor Domínguez

Un Pueblo Ejemplar que, tarde o temprano, acabaría siendo reconocido. Pilar Cuello y Fernando Hermida aterrizaron en Siero hace 20 años. Lo hicieron desde Oviedo, buscando tranquilidad y “les enamoró”. “Los vecinos están permanentemente haciendo cosas por la pueblo”, comentó Cuello. A su lado, su marido sonreía: “Es un sitio con una gran actividad cultural, pero también folixera”.

Sonó entonces un volador. Y tras el, los acordes de “Potra Salvaje” pusieron a la gente a bailar. La tarde hoy, aquí, será larga.