Inquietud en la plantilla asturiana de Dupont por la venta de la planta a Arclin
Arclin tomará las riendas del negocio de Nomex no antes de año, una vez que la operación tenga luz verde de las autoridades de competencia de Europa y EE UU
A. G. O.
La estadounidense Arclin tomará la riendas de los negocios de fibras aramidas que acaba de adquirir a DuPont (Nomex y Kevlar) no antes de un año, probablemente hacia el primer trimestre de 2027. Son las estimaciones que maneja el SOMA-FITAG-UGT, ya que la operación, según las primeras informaciones, se firmaría en el primer semestre de 2026 y a continuación deberá superar los procesos de los organismos reguladores en Estados Unidos y en Europa. La cúpula de DuPont en España, que preside la asturiana Ángela Santianes, mantendrá hoy una reunión con la plantilla en Asturias en un intento de explicar la operación y tranquilizar la inquietud que se ha instalado entre los trabajadores.
El accionista mayoritario de Arclin es el fondo de capital riesgo estadounidense The Jordan Company (TJC). Según las fuentes consultadas, se trata de un fondo muy especializado con un comité de dirección compacto y veterano, con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas. El objetivo de la operación es consolidar Arclin, una compañía química de tamaño medio, y abrir nuevos frentes de negocios, fundamentalmente en los sectores aeroespacial y de defensa. Comparativamente, Arclin, cuyo primer ejecutivo es Bradley Bolduc, es más pequeña que el negocio de DuPont que ha adquirido. El comprador tiene centros productivos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
La "inquietud" se ha instalado entre la plantilla de DuPont. Lo comentaba ayer Javier Leiras, secretario del sector Químico del SOMA-FITAG-UGT y miembro de la sección sindical de DuPont, donde cuenta con ocho delegados, mientras que el colectivo independiente LIDA tiene nueve.
"Nos dan información con cuentagotas. La plantilla está nerviosa porque no sabe cuál va a ser su futuro con la nueva compañía. Es una desconocida, pero además tiene detrás un fondo de inversión. Nos dicen que van a apostar por el crecimiento, pero los trabajadores no se fían", aseguró Leiras.
Una de las dudas está en la planta de Nomex (marca del producto), donde se fabrica la fibra de aramida, desarrollada por DuPont, conocida por su resistencia inherente a las llamas y al calor al estar la protección integrada en la estructura molecular de la propia fibra, lo que la hace permanente y no se pierde con el uso o los lavados. Arclin asegura en su página web que los productos que fabrica "son vitales en la fabricación de tejidos de protección para el personal militar y de primeros auxilios, garantizando que aquellos que prestan servicio estén equipados con materiales de la máxima calidad". Primera duda: "¿Y si la compañía apuesta por fabricar en Estados Unidos y no potenciar esta planta en Asturias?", traslada el dirigente sindical.
El Kevlar es una fibra sintética para-aramida conocida por su resistencia superior al calor, cortes, impactos y tracción. Se utiliza en chalecos antibalas, equipos de seguridad, industria aeroespacial y automotriz. Este negocio, en principio, parece que estaría más a salvo, aunque "nada es seguro", añade Lieres.
Y luego está el futuro del centro de servicios mundial que DuPont tiene en Tamón. "En este caso la duda es si para DuPont es rentable mantener este negocio aquí o si preferirá trasladarlo donde tenga una planta de producción. Tampoco se sabe nada", señaló el representante del SOMA-FITAG-UGT. Y es que, recordó, la venta de las plantas asturianas supone que la multinacional química norteamericana dejará de producir en Asturias.
Dinero y acciones
El valor total de la venta de Nomex Kevlar asciende a aproximadamente 1.800 millones de dólares, tras largas negociaciones. DuPont recibirá cerca de 1.200 millones de dólares en efectivo antes de impuestos, un pagaré de 300 millones de dólares y una participación accionaria minoritaria en Arclin valorada en 325 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 17,5 % de propiedad al momento del cierre.
El negocio de aramidas de DuPont cuenta con unos 1.900 empleados distribuidos en cinco plantas de producción, y generó ventas netas por 1.300 millones de dólares en 2024.
Borja Sánchez destaca el éxito de otras plantas segregadas del coloso químico
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguró ayer que el Gobierno de Asturias mantiene la comunicación con DuPont y que ha recibido garantías de que se mantendrá el empleo, una vez se ha anunciado la venta de su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en la región, y de Kevlar (ambas empresas fabricantes de fibras aramidas).
El Consejero remarcó que la operación se produce en un contexto de movimientos habituales entre grandes multinacionales respaldadas por fondos de inversión y recordó que experiencias anteriores de empresas que han surgido en Asturias como resultado de la segregación de líneas de negocios del gigante químico DuPont, como ocurrió con Chemours, Sontara o Corteva, demostraron la viabilidad y consolidación de las nuevas compañías.
«Estamos vigilantes con el empleo, pero también atentos a posibles oportunidades de inversión que puedan surgir en torno a estas líneas de negocio», apuntó. Asimismo, destacó que la fibra Nomex que se produce en esta planta «es ignífuga y clave para sectores industriales del futuro», por lo que Asturias puede seguir siendo «un territorio estratégico» en esta materia.
Estas declaraciones siguen las líneas de las emitidas por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, este mismo fin de semana. En las mismas reconocía que habían mantenido diversas conversaciones a lo largo de los últimos mees y que confiaban en que «la nueva empresa siga apostando por invertir y crear empleo en Asturias».
Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, aseguró que el sindicato muy pendiente de la operación. Durante la inauguración de la escuela de verano del sindicato, afirmó que seguirán al detalle la venta y reclamó un impulso para la industria regional, así como para garantizar las inversiones previstas en varios sectores.
