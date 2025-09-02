Inquietud en la plantilla asturiana de Dupont por la venta de la planta a Arclin

La estadounidense Arclin tomará la riendas de los negocios de fibras aramidas que acaba de adquirir a DuPont (Nomex y Kevlar) no antes de un año, probablemente hacia el primer trimestre de 2027. Son las estimaciones que maneja el SOMA-FITAG-UGT, ya que la operación, según las primeras informaciones, se firmaría en el primer semestre de 2026 y a continuación deberá superar los procesos de los organismos reguladores en Estados Unidos y en Europa. La cúpula de DuPont en España, que preside la asturiana Ángela Santianes, mantendrá hoy una reunión con la plantilla en Asturias en un intento de explicar la operación y tranquilizar la inquietud que se ha instalado entre los trabajadores.

El accionista mayoritario de Arclin es el fondo de capital riesgo estadounidense The Jordan Company (TJC). Según las fuentes consultadas, se trata de un fondo muy especializado con un comité de dirección compacto y veterano, con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas. El objetivo de la operación es consolidar Arclin, una compañía química de tamaño medio, y abrir nuevos frentes de negocios, fundamentalmente en los sectores aeroespacial y de defensa. Comparativamente, Arclin, cuyo primer ejecutivo es Bradley Bolduc, es más pequeña que el negocio de DuPont que ha adquirido. El comprador tiene centros productivos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

La "inquietud" se ha instalado entre la plantilla de DuPont. Lo comentaba ayer Javier Leiras, secretario del sector Químico del SOMA-FITAG-UGT y miembro de la sección sindical de DuPont, donde cuenta con ocho delegados, mientras que el colectivo independiente LIDA tiene nueve.

"Nos dan información con cuentagotas. La plantilla está nerviosa porque no sabe cuál va a ser su futuro con la nueva compañía. Es una desconocida, pero además tiene detrás un fondo de inversión. Nos dicen que van a apostar por el crecimiento, pero los trabajadores no se fían", aseguró Leiras.

Una de las dudas está en la planta de Nomex (marca del producto), donde se fabrica la fibra de aramida, desarrollada por DuPont, conocida por su resistencia inherente a las llamas y al calor al estar la protección integrada en la estructura molecular de la propia fibra, lo que la hace permanente y no se pierde con el uso o los lavados. Arclin asegura en su página web que los productos que fabrica "son vitales en la fabricación de tejidos de protección para el personal militar y de primeros auxilios, garantizando que aquellos que prestan servicio estén equipados con materiales de la máxima calidad". Primera duda: "¿Y si la compañía apuesta por fabricar en Estados Unidos y no potenciar esta planta en Asturias?", traslada el dirigente sindical.

El Kevlar es una fibra sintética para-aramida conocida por su resistencia superior al calor, cortes, impactos y tracción. Se utiliza en chalecos antibalas, equipos de seguridad, industria aeroespacial y automotriz. Este negocio, en principio, parece que estaría más a salvo, aunque "nada es seguro", añade Lieres.

Y luego está el futuro del centro de servicios mundial que DuPont tiene en Tamón. "En este caso la duda es si para DuPont es rentable mantener este negocio aquí o si preferirá trasladarlo donde tenga una planta de producción. Tampoco se sabe nada", señaló el representante del SOMA-FITAG-UGT. Y es que, recordó, la venta de las plantas asturianas supone que la multinacional química norteamericana dejará de producir en Asturias.

Dinero y acciones

El valor total de la venta de Nomex Kevlar asciende a aproximadamente 1.800 millones de dólares, tras largas negociaciones. DuPont recibirá cerca de 1.200 millones de dólares en efectivo antes de impuestos, un pagaré de 300 millones de dólares y una participación accionaria minoritaria en Arclin valorada en 325 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 17,5 % de propiedad al momento del cierre.

El negocio de aramidas de DuPont cuenta con unos 1.900 empleados distribuidos en cinco plantas de producción, y generó ventas netas por 1.300 millones de dólares en 2024.