Medio Rural dará más ayudas a los afectados por los fuegos

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, anunció ayer que el Gobierno asturiano está dispuesto a suplementar las ayudas que ponga en marcha el Ejecutivo central para los damnificados por los incendios forestales de agosto, en caso de que no cubrir todas las demandas.

El compromiso se produjo tras la primera reunión del consejero con representantes de las organizaciones agrarias URA, UCA, USAGA y COAG tras las elecciones en el sector, el pasado mes de julio. El encuentro sirvió para abordar las consecuencias de los fuegos, las líneas de apoyo ya aprobadas por el Principado para la compra de forraje y las medidas de prevención previstas para los próximos años.

Marcos subrayó que la situación en Asturias ha sido menos grave que en comunidades vecinas como Castilla y León o Galicia, donde las llamas llegaron a arrasar almacenes con reservas de alimento para el invierno. "Afortunadamente aquí la situación ha sido distinta, pero estamos a la espera de ver qué respuesta da la Administración del Estado. Si es necesario, actuaremos en consecuencia", señaló.

El Consejero también respondió a las críticas de Partido Popular y Foro sobre la gestión forestal y pidió "rigor" al hablar de las restricciones en los montes. "No es cierto que todo esté prohibido. En un monte privado fuera de la Red Natura 2000 se puede desbrozar las veces que se quiera, salvo en niveles de riesgo 4 o 5", explicó.

Entre las medidas anunciadas, destacó la ayuda de 100 euros por cada Unidad de Ganado Mayor (UGM) para la compra de forraje, así como el compromiso de incrementar en 2026 el presupuesto destinado a desbroces y a la mejora de infraestructuras rurales.

Las organizaciones agrarias valoraron de forma dispar las propuestas del Ejecutivo autonómico. El secretario general de URA, Borja Fernández, celebró un "cambio de mentalidad" en la Consejería, destacando la reducción de trámites burocráticos y el aumento de partidas.

Desde COAG, Mercedes Cruzado reclamó que las ayudas lleguen "en tiempo y forma" y pidió que se extiendan más allá del sector ganadero, incluyendo a la apicultura. También insistió en que no se quede todo en "meras promesas" y que se permita retomar prácticas tradicionales de gestión forestal.

El secretario general de UCA, José Ramón García "Pachón", fue el más crítico y reprochó que la reunión no sirviera para calcular el coste real de los daños que sufren los ganaderos. "Eso había que tenerlo valorado para trasladarlo al Ejecutivo central", afirmó.

El Principado se mantiene a la espera de la respuesta del Gobierno central para concretar si será necesario reforzar las ayudas ya previstas.