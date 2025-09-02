"Las nuevas generaciones buscan empleos con jornadas laborales más cortas", advierte la catedrática Ana Rosa Argüelles

Son muchas las voces a favor y en contra de la reducción de la jornada laboral. En un lado del tablero están quienes aseguran que establecer la jornada semanal de 37,5 horas mejorará la salud laboral de los trabajadores sin afectar a la productividad, mientras que, en el otro, se encuentran quienes consideran que esta medida provocará “la crisis de los pequeños negocios”. La catedrática de Derecho de Trabajo de la Universidad de Oviedo, Ana Rosa Argüelles, añadió este martes una nueva ficha a la partida: el pensamiento de las nuevas generaciones, que “no ven el trabajo como el centro de su vida”.

“Estamos ante una revolución social. Las nuevas generaciones prefieren ganar menos, pero vivir mejor. Buscan empleos con jornadas laborales más cortas, y eso debemos tenerlo en cuenta”, explicó durante su participación en la Escuela de Verano “Manuel Fernández ‘Lito’” de UGT Asturias. Este cambio de pensamiento va acompañado, a su vez, del crecimiento de la denominada economía del ocio, que “se está convirtiendo en un factor económico muy potente”.

Argüelles defendió, además, que la implantación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, al contrario de lo que se pueda pensar en un principio, más que “reducir los puestos de trabajo, lo que harán es reducir las tareas; lo que permitirá el mismo rendimiento con menos horas de trabajo”.

Sobre la fórmula para aprobar esta reducción de jornada, la catedrática abogó por una modificación legislativa, siguiendo la línea de UGT y en contra de la posición de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que pide abordarla a través de la negociación colectiva. Ambas entidades estuvieron también presentes en la mesa redonda representados por Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, y Teresa Díaz de Terán, directora del departamento sociolaboral de Cepyme.

Lo que está claro, insistió Argüelles, es que esta reducción “está justificada” después de cuarenta años sin modificaciones. “Sería un cambio histórico, como tantos otros. Lo que no tiene sentido es que otras partes de la sociedad evolucionen y que aquí haya un estancamiento. Igual que en otras ocasiones se ha flexibilizado por cuestiones de competitividad o de productividad, después de cuatro décadas es hora de replantearse la situación”, argumentó.

Modificación legislativa o negociación colectiva

Postura totalmente en contra fue la que defendió Teresa Díaz de Terán, para quien el debate sobre “la reducción de la jornada no salió de la demanda social, sino de una agenda política. Todos queremos que se reduzca la jornada, pero no veíamos que en la calle se estuviese hablando de este tema”.

Insistió, además, en que con esta medida “se está construyendo un modelo que lleva a la crisis de los pequeños negocios” y propuso la negociación colectiva como herramienta para establecer este debate, puesto que alcanza una cobertura del 92% y ha respondido de forma adecuada a las inquietudes de trabajadores y empresas.

Por su parte, Fernando Luján argumentó que cuando se ha utilizado la negociación colectiva el resultado “ha sido regular”. Asimismo, contestó a la patronal asegurando ya existen ejemplos de que es factible reducir la jornada laboral, aunque es cierto que “se tendrá que hablar del periodo de transición y qué necesitan las empresas para igualarse a las demás”.

También reconoció que UGT estaba dispuesta a llevar a la negociación las horas extraordinarias, pero “el otro sindicato no quiso”. En este ámbito defienden varios parámetros a tener en cuenta: “Las horas que se hacen son horas que se pagan. El segundo, el control sindical; y el tercero, que haya un registro comunicado con la inspección de trabajo. Y, el cuarto, que se abone por encima de una hora ordinaria, nosotros apostamos por un 25% más”.