El Principado se abre a subir el precio de la vivienda protegida: "No podemos construir a pérdidas"

El Gobierno de Asturias revisará el precio del módulo de la vivienda protegida para hacerla más atractiva para los promotores privados y así relanzar su construcción en la región. La medida era un compromiso de la concertación social y es una de las grandes reclamaciones de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon). "Si de verdad queremos que se haga vivienda protegida en Asturias, debemos subir el precio al igual que sube los convenios, porque a pérdidas no podemos construir", defendió este martes el presidente de los constructores, Joel García, tras reunirse con el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.

Las conversaciones arrancarán a mediados de este mes. Además, la consejería tiene prácticamente ultimado el borrador de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), que será aprobada por el Consejo de Gobierno para su posterior tramitación en la Junta General el próximo año. Ambas medidas están encaminadas a facilitar la construcción de vivienda en Asturias.

El anteproyecto de la ley de Vivienda fue otro de los puntos de análisis de la reunión. García le trasladó al consejero su descontento con la propuesta regional que calificó de "ideológico, ineficaz, ineficiente y bastante temerario para solucionar los problemas de la vivienda de Asturias". "Nos oponemos a esa reforma como está planteada porque cuelga de una ley estatal que ya ha dado muy malos resultados en otras comunidades autónomas y creemos que la respuesta al problema de la vivienda no se puede dar de espaldas a este sector", explicó el presidente de los constructores.

A su juicio, "tenemos que marcar una estrategia de futuro para la vivienda y eso requiere hacer muchas cosas previas antes de ponernos a decir cómo va a ser la vivienda, cuántas se tienen que hacer protegidas o cuánto tienen que medir los pasillos". Para empezar, insistió, "tiene que ajustarse el precio en el módulo", además "los suelos lleva mucho tiempo desarrollarlos deberíamos empezar ya. En Asturias, no hemos empezado suelos desde hace casi veinte años".

García insistió en que quienes mejor saben cómo se soluciona el problema son los constructores. Además, "vemos mucha intervención, sanción y control". En definitiva, "no nos gusta".

Contestación a las alegaciones

A pesar de estas duras críticas del sector, la consejería comenzará hoy a contestar a las alegaciones para "ir sumando así carga legislativa que iremos incorporando durante los próximos meses al acuerdo del Consejo de Gobierno", señaló Ovidio Zapico.

Con lo que sí están satisfechos los constructores es con la rehabilitación de fachadas, de barrios y de mejoras de accesibilidad. "Piden continuidad y piden estabilidad para poder seguir con esos trabajos en el tiempo", explicó Zapico. Reclamaciones en las que coinciden con la Consejería. "Esto es precisamente lo que estamos planteando al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y lo que trasladamos a la ministra, Isabel Rodríguez, la última vez que nos reunimos en Madrid. Queremos lograr que en ese plan estatal de vivienda haya ese marco que permita esa estabilidad para esos trabajos".