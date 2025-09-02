Tino Cortina, director general de Sidra Cortina: "Tenemos que proteger el escanciado de la sidra a tope"

Tino Cortina (Villaviciosa, 1977) es el director general de Sidra Cortina. Analiza el momento actual del sector con optimismo y prudencia. LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores este fin de semana en los quioscos el último volumen de su coleccionable sobre la sidra.

El momento actual de la sidra es...

Debemos ser optimistas, porque estamos viviendo un momento bueno en el sector, pero hay que atender a las amenazas y a las dificultades de muchos lagares pequeños. Tenemos el empujón de moral que nos dio la Unesco con la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad pero también tenemos que ver más allá. La Unesco no nos habría incluido en la lista si no estuviera en peligro, y eso quiere decir que puede desaparecer. Visto un poco en perspectiva, con lo convulso que está el mundo, tenemos que ser optimistas, sí, pero también hay momentos delicados con la manzana. Así que yo diría optimismo, pero con prudencia, sin dejar de mirar de reojo a todos los problemas que tenemos por delante.

¿Ha cambiado el galardón de la Unesco?

Sí, lo hemos notado. Asturias está en el mapa, y eso se percibe. Es un intangible, muy difícil de medir, porque no puedes saber exactamente qué repercusión tiene en cada cosa, pero sabemos que Asturias está en el mapa y se ha notado. Nosotros trabajamos en asuntos de turismo y recibimos mucha más gente extranjera. Era una tendencia que ya se veía en los años anteriores, pero ahora se ha acentuado. La declaración de la Unesco ha influido. En cerveza (también premiada por la Unesco), la belga, y en sidra, la asturiana. Eso nos diferencia.

¿La sidra llega a los jóvenes?

Hay una cuestión clara: la gente joven consume menos alcohol que antes. Vivimos una ola saludable, de deporte, de cuidar la alimentación. En ese sentido, la sidra sí es un producto que consumen las generaciones jóvenes, pero no podemos decir que esté disparada en ese segmento. Estamos creciendo muchísimo, es cierto, pero los jóvenes están muy influidos por internet y por tendencias globales, y en eso la cerveza sigue teniendo mucha más fuerza, arrastrando al consumidor joven. Queremos hacer bien las cosas para que no haya una desafección futura, para que no se pierda el hábito.

¿Y fuera de Asturias?

En los últimos quince o veinte años, la sidra natural ha dado un paso de gigante. Hace veinte años, una persona de Jaén, por ejemplo, no conocía la sidra. Hoy sí. ¿Por qué? Hay muchos factores: el crecimiento del turismo, la labor de los llagares que hemos salido por España y por otros países, la creación de la denominación de origen, la presencia de la sidra en supermercados… Todo suma.

¿Se debe proteger más el escanciado?

El escanciado asturiano fue clave en la candidatura de la Unesco, y así nos lo reconocieron. La singularidad de la sidra asturiana pasa por esa forma de consumo: escanciar, compartir, estar con amigos… Tenemos que protegerlo a tope. ¿Frena la exportación? Pues es verdad que a veces nos lo dificulta. Quizá no se pueda vender en Australia, porque no hay quien lo escancie, y puede ser cierto. Pero yo creo que el escanciado nos hace más bien que mal. Soy cien por cien pro-escanciado. Hay medios para imitarlo, se pueden inventar sistemas, pero nunca se sustituirá del todo.

¿Se ven menos escanciadores?

Todo en la vida son ciclos. Estamos en un momento en el que cuesta conseguir trabajo, y la hostelería es uno de esos sectores que lo nota. No podemos abandonar la figura del escanciador, y muchos empresarios del sector lo entienden así. Hay cursos de formación, estudios, categorías profesionales… todo eso es bueno. Un buen escanciador hay que pagarlo, forma parte de la cadena de valor de la sidra.

¿El precio de la botella es un problema?

El precio de una botella con denominación de origen puede ir desde los 3,50 hasta los 5 euros. Hay diferentes precios, y cada uno responde a un contexto. A 3,50 igual la tomas en una cafetería, con un tapón, y a 5 la disfrutas bien escanciada. No hay un precio único: cada establecimiento marca el suyo. Lo importante es que el precio siga siendo popular, que la gente pueda seguir tomando su botellina. Porque si nos quitan a los asturianos, perdemos mucho. Los de fuera, además, alucinan con el precio, porque les resulta razonable.

¿Hay problemas con los productores de manzana?

Sí, claro. Todo son ciclos. Lo que pasó en 2017 y 2019 fue que hubo cosechas tan grandes que los lagares nos vimos llenos a tope. Nosotros compramos depósitos para dar salida a nuestros productores habituales, que son más de doscientos, que nos entregan siempre sus manzanas. Pero en esos años nos llamaron hasta quinientas personas. Con los nuestros ya llenamos depósitos, así que no podíamos atender a más. Eso generó desafección, críticas… pero ¿de qué me sirve que me regales manzana si no tengo dónde guardarla? . A eso se suma que en los pueblos hay una generación que se acaba, que ya no cuida las pumaradas. En general, hay menos manzana. La Denominación de Origen Protegida (DOP) ha sido una respuesta muy interesante.

¿Y ahora?

Ahora seguimos igual: tenemos doscientos y pico productores fijos. Alguno nuevo se añade cada año, pero siempre intentamos trabajar con los mismos, con gente fiel que entrega sus manzanas todos los años. En una campaña normal recogemos unos tres millones de kilos de manzana. Depende de la cosecha: hay años de dos millones y otros de cuatro.

¿Cuál es el principal reto?

Para mí, sería un sueño poder mallar solo manzana asturiana con denominación de origen. Ya hemos crecido mucho: el 35 % de lo que hacemos está en la DOP. Pero no toda la manzana normal entra en la denominación . Mi objetivo sería llegar al cien por cien asturiana, sería un logro personal y profesional. Además, hay una parte del negocio que tiene mucho futuro: el sidra-turismo. Ya es una realidad. Calculo que habrá 50.000 personas que visitan los llagares.

¿A cuántos países exportan?

Exportamos a siete u ocho países. Desde hace décadas, porque la exportación siempre estuvo vinculada al ‘canal nostalgia’, a los asturianos que emigraron a Argentina, México, Francia… Ahora también enviamos Alemania, Bélgica o Polonia. Y vamos abriendo nuevos canales.

Siempre de generación en generación.

Los llagares en general tienen un problema grande con el relevo generacional. Yo tengo suerte, porque dos de mis tres hijos se están formando en esto. Pero la realidad es que muchos cierran porque no hay quien siga. Nosotros somos 13-14 personas en total, y mantener el relevo es fundamental.

¿Hay nuevas tendencias en el consumo de la sidra?

Hoy hay más alternativas. Se puede hacer sidra en botellín, con sabores, de pera, de limón… Nosotros seguimos centrados en la sidra natural, que es nuestra base. Pero también elaboramos sidra de hielo, un producto muy diferente: dulce, con 12 grados, el doble que la natural. Se hace de forma mucho más trabajosa. No se escancia, es densa, con color más fuerte y mucho más dulce. Está teniendo un éxito tremendo, gusta mucho y gana adeptos cada día.

¿Cómo se imagina este negocio en 50 años?

Me lo imagino con cosas buenas y malas. No va a quedar más remedio, visto lo que pasa, que avanzar hacia la concentración de llagares y de plantaciones. Para ser rentable necesitas volumen. Veo concentración, tanto en lagares como en cosechas. Ojalá mantengamos las sidrerías y la hostelería especializada, que son nuestro escaparate. En exportación, me gustaría que la sidra natural se pueda encontrar en otros países de forma habitual, como pasa con el vino o la cerveza. Y también veo que cada vez más gente nos va a visitar. Si lo hacemos bien, esto puede ser un punto de encuentro, y Asturias convertirse en la meca de la sidra a nivel mundial.