El viaje en tren de Asturias a Madrid no volverá al entorno de las tres horas hasta finales de octubre

El AVE asturiano no volverá a funcionar a pleno rendimiento hasta finales de octubre. Las obras en el trazado, que actualmente alargan el viaje con Madrid una media de doce minutos y obligaron a ajustar los horarios a principios de verano, se están prolongando más de lo previsto.

Inicialmente, la previsión de Adif —responsable de la infraestructura— era que los trabajos en el tramo León-Palencia, cuyo objetivo es duplicar la vía y que mantienen fuera de servicio el intercambiador de Vilecha (León), concluyesen a finales de septiembre.

De momento, a expensas de que se cumpla esa fecha —algo que en sectores ferroviarios ponen en duda—, Renfe ya ha modificado su parrilla de horarios, alterada desde junio por las citadas obras.

Según el calendario de la compañía pública, los tiempos previos a las obras (cuando el trayecto entre Oviedo y Madrid rondaba las tres horas) volverán a ser efectivos a partir del 27 de octubre. Desde ese día, un AVE entre la capital asturiana y la española tardará 3 horas y 8 minutos, frente a las 3 horas y 21 minutos que se emplean desde junio.

Además, el primer convoy de la mañana volverá a salir a las 6:29 horas desde Oviedo. Desde junio, para no llegar más tarde a Madrid pese al aumento en el tiempo de viaje, ese tren partía a las 6:16 horas, de forma excepcional.

El tiempo de viaje en los Alvia —que también operan en la línea de alta velocidad junto con el AVE convencional— disminuirá igualmente a partir del 27 de octubre, volviendo al entorno de las tres horas y media (actualmente suele superar las 3 horas y 45 minutos).

En el sentido inverso, de Madrid a Asturias, también se recuperarán los tiempos habituales, aunque con una salvedad. A partir del 27 de octubre Renfe solo vende billetes para cuatro de las seis frecuencias disponibles. Es decir, de la capital de España al Principado, por ahora solo figuran cuatro trenes en venta, en lugar de los seis habituales. No obstante, fuentes oficiales de Renfe aseguran que se trata de un ajuste momentáneo y que próximamente estarán disponibles todos los pasajes, garantizando las seis frecuencias diarias.

El AVE asturiano ha funcionado de manera excepcional durante todo el verano. Desde el 16 de junio, los convoyes tardan de media doce minutos más debido a la inoperatividad del intercambiador de Vilecha, necesaria para la duplicación de la vía en el tramo León-Palencia. Esto obliga a que los trenes con origen o destino en León tengan que pasar por el intercambiador de Clasificación antes de acceder a la terminal leonesa, lo que implica circular marcha atrás durante unos minutos, como ocurría años atrás.

No ha sido el único contratiempo. Durante cuatro días de julio, a causa de obras realizadas entre León y Valdestillas (Valladolid), el tiempo de viaje volvió a situarse en torno a las cuatro horas, con el trayecto más lento en 4 horas y 25 minutos, y el más rápido en 3 horas y 50.

Todas estas actuaciones, junto con otras en marcha, suponen una inversión de 95,3 millones de euros y buscan reforzar la "capacidad para acoger un mayor número de circulaciones ferroviarias con origen y destino en Asturias y León", según Adif.

Por ahora, estos trabajos no se traducen en una mejora de los tiempos oficiales, aunque en la práctica ya hay trenes que completan el recorrido Oviedo-Madrid en tres horas.

Preocupación por los Avlo, suprimidos en Barcelona

La crisis de los trenes Avlo (la versión de bajo coste del AVE de Renfe) no afecta, de momento, a Asturias, aunque mantiene en alerta al sector ferroviario de la región.

La compañía pública decidió hace pocos días suprimir de la parrilla los tres Avlo que operaban en la línea Madrid-Barcelona, fabricados por la empresa Talgo. Estos convoyes fueron entregados a Renfe al mismo tiempo que los dos trenes Avlo que circulan en Asturias (uno por sentido). Los problemas surgieron el pasado 21 de julio, durante una inspección rutinaria, cuando se detectaron incidencias en los bogies (la estructura que soporta los ejes y las ruedas). Un mes y medio después, Renfe optó por cubrir esa línea únicamente con trenes AVE convencionales.

La supresión de los Avlo solo afecta a la línea Madrid-Barcelona, ya que el resto de los trenes —como los que prestan servicio en Asturias— se consideran aptos. De hecho, Renfe revisó toda la flota y no encontró daños en otras unidades.

Surge, sin embargo, la duda de por qué solo se registraron problemas en los trenes de Madrid-Barcelona si todos fueron fabricados en el mismo momento. Según explicaciones de Talgo, la causa estaría en que esa línea genera más vibraciones que otras, lo que habría provocado el desgaste detectado.

Aun así, fuentes ferroviarias en Asturias mantienen ciertas dudas sobre el futuro de estos trenes, que son precisamente los de mayor capacidad.