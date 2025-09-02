A la vigésimo primera va la vencida: Valdesoto es el "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025

"Quien la sigue, la consigue". Ese podría ser el lema de los vecinos de Valdesoto. La localidad sierense se ha convertido en el "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025, tras haberse presentado más de veinte veces (esta edición fue la vigésimo primera). "La calidad y calidez de Valdesoto reside en nuestros paisanos y paisanas. La fuerza de su implicación colectiva engancha casa a casa, individuo a individuo, y va de generación en generación. Y ese saber trasmitir la cultura y las tradiciones a los más jóvenes, para que recojan el testigo y se conviertan en el nuevo valor para mantener la idiosincrasia", defendieron recientemente a través de LA NUEVA ESPAÑA.

Muchos son los méritos que Valdesoto ha ido acumulando con el paso de los años. En primer lugar, la recuperación de tradiciones como la de Sidros y Comedies, pero también no haber perdido la esencia de pueblo y defender el sentimiento de comunidad y el orgullo que sienten por su pueblo.

Apenas un cuarto de hora después de saberse ganadores del premio al "Pueblo Ejemplar", los vecinos de Valdesoto se han puesto a hacer lo que mejor saben: trabajar unidos para organizar una celebración apoteósica. El centro de operaciones ha quedado instalado en la casona de Leceñes donde empiezan a llegar los primeros impulsores de la candidatura, miembros de las numerosas asociaciones de la parroquia, que se afanan en sacar cajas de sidra y adecentar las instalaciones para lo que se prevé una tarde muy larga.

El primer abrazo de celebración de los vecinos de Valdesoto tras conocerse la noticia. / Luján Palacios

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se ha constituido a lo largo de sus ediciones en una de las actividades de la Fundación de más amplia y mejor acogida dentro del Principado, siendo una actividad clave en todo lo que rodea a los Premios Princesa de Asturias.

Se otorga «al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes».

Este galardón es entregado cada año por Sus Majestades los Reyes —acompañados desde 2019 por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía—, durante la jornada posterior a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en Oviedo el viernes 24 de octubre. Este año, por tanto, la visita de la Familia Real a Valdesoto será el sábado 25 por la mañana.

El Pueblo Ejemplar del año pasado fue Sotres, en el concejo de Cabrales, una de las poblaciones más emblemáticas de los imponentes Picos de Europa, símbolo de Asturias.