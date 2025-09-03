Aprobada la quita desigual: 2.294 euros por catalán, 1.369 por asturiano

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica que permitirá perdonar a las comunidades autónomas del régimen común un total de 83.252 millones de euros de su deuda. Se trata de una "quita" que no se reparte de manera equilibrada por población y que coloca a Asturias entre las comunidades que menos reciben por habitante. En números: 1.369 euros por asturiano, pero 2.284 euros por catalán, en un reparto por habitante. La razón está en que el criterio del Gobierno de Sánchez ha sido también incorporar en la fórmula de reparto un beneficio "extra" a comunidades muy endeudadas o presuntamente penalizadas por el sistema de financiación.

El gobierno del Principado ya ha dejado claro que aceptará una condonación cuantificada en 1.508 millones de euros y que supone reducir en un 36,8% su deuda autonómica. Se trata de uno de los mayores porcentajes de rebaja de deuda, pero también porque Asturias ha sido una de las comunidades que más ha contenido su endeudamiento. Es precisamente este hecho, el supuesto "premio" a comunidades "gastizas" uno de los argumentos por los que la oposición en Asturias ha cuestionado la operación. Incluso el Gobierno regional ya señaló en su momento que habría preferido una condonación en la que la población ajustada tuviese un peso mayor que el que estimó el Ministerio de Hacienda para hacer el reparto.

Con la aprobación del anteproyecto de ley, la ministra Montero coloca un caramelo ante los gobiernos autonómicos del PP que rechazaron aprobar la condonación en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la que se ausentaron antes de que se sometiese la propuesta a votación.

La segunda parte del "caramelo" se produjo ayer, al afirmar la ministra que las comunidades podrán destinar el ahorro del pago de intereses a gasto social: "Para educación, para sanidad o cualquier competencia autonómica". La Ministra expresó su confianza en que los presidentes autonómicos del PP acabarán aceptando la condonación: "¿Quién va a decir que no a que le perdonen parte de su deuda? ¿Qué familia con una hipoteca, en su sano juicio, iba a decir que no a que le perdonaran una parte?".

Precisamente, interpretando la comparación con la familia de la hipoteca de una familia, le oposición en Asturias cuestiona la medida por dos razones: primera porque a la postre la deuda termina asumida por el Estado y, segunda, porque precisamente las comunidades más beneficiadas son las que se "hipotecaron" por encima de su prudencia.

Las comunidades del Partido Popular iniciaron otro capítulo de su batalla contra la decisión del Ejecutivo de Sánchez al negar que sea posible destinar los beneficios de la deuda a incrementar gasto social. El PP afirma que el anteproyecto de la norma que sometió a consulta pública el Ministerio recalcaba que uno de los objetivos de la ley era "evitar la aparición de problemas de riesgo moral (es decir, el riesgo de premiar a incumplidores) "a través de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto". Ese artículo establece que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública", una interpretación que también sostuvo la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero.

Montoro negó incluso esta interpretación: "Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos", añadió en referencia a la posibilidad de destinar el ahorro de intereses a gasto social.

PSOE: "Beneficia a Asturias y nos dará más recursos".

El portavoz adjunto del PSOE en la Junta General, Luis Ramón Fernández Huerga, aseguró que la quita "beneficia a Asturias y al conjunto de lsa comunidades porque nos permitirá disponer cada año en los presupuestos de más recursos para destinarlos a los servicios públicos". Afirmó, además, que la fórmula está en consonancia con el acuerdo de financiación que firmaron todos los grupos en la Junta, salvo Vox, y calificó a Asturias como una de las comunidades "más beneficiadas". "Las comunidades del PP, más pronto que tarde, aceptarán esta quita y quien no deberá explicar a los ciudadanos por qué renuncia a más recursos".

PP: "Es trilerismo para beneficiar a los independentistas catalanes".

El diputado del PP Andrés Ruiz aseguró que se trata de una quita "a medida de los independentistas catalanes" y que supone "un traspaso de deuda de las autonomías al Estado para dar el resultado que exigía ERC". Ruiz aseveró que "no se trata de una desaparición de deuda, sino un cambio de manos" y "la factura seguirá recayendo en los ciudadanos". Ruiz insistió en la necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica. "Es la prioridad que debería defender el Gobierno de Asturias antes que bendecir los juegos de Pedro Sánchez con la deuda autonómica".

Vox: "Barbón es un mero peón de Sánchez que pone en riesgo a Asturias".

La portavoz y presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, calificó la quita de "moneda de cambio para mantener en poder al socialismo". Y cuestionó la posición favorable del Ejecutivo asturiano: "Barbón se arroga en que beneficia a todos, lo que demuestra la incapacidad manifiesta socialista de contar una verdad completa". Calificó además a Barbón de "presidente derrotado por su señor de la Moncloa", convertido "en un mero peón en la tabla política socialista nacional que va a suponer un riesgo extremo para el futuro de Asturias.

IU: "Que nadie lo use para rebajas fiscales".

La diputada de Convocatoria por Asturies-IU Delia Campomanes afirmó que la condonación debe ser "una oportunidad para liberar recursos para reforzar los servicios públicos, las políticas de vivienda y el cambio de modelo productivo", pero advirtió del riesgo que podría suponer que alguna comunidad lo aplique para incorporar rebajas fiscales. "No será justa si se emplea para financiar bajadas de impuestos a los más ricos".

Foro: "Asturias sale claramente perjudicada".

Adrián Pumares, diputado de Foro, insistió en que Asturias sale "claramente perjudicada" ya que al Principado le correspondería, en un reparto por población "unos 2.138 millones". "Se beneficia a las comunidades que más gastaron sin control en el pasado, penalizando a las que fuimos responsables; una vez más, Asturias es la gran olvidada".

Tome: "Los criterios deben ser objetivos, no las preferencias del PSOE".

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé se mostró partidaria de la quita "si se realiza de forma racional, con criterios objetivos y no por fines políticos". En este sentido, afirmó que las comunidades tendrán "mayor margen para invertir en servicios públicos, vivienda y otras cuestiones de enorme importancia".