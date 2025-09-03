El astur-mexicano Juan Antonio Pérez, empresario del año de Asturmanager

El empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón ha sido distinguido como "Empresario del año" por el Club Asturmanager, un galardón que pretende reconocer su exitosa trayectoria empresarial y su estrecho vínculo con su tierra natal. "Pérez Simón encarna los valores de los indianos que, pese a haber desarrollado una ejemplar e inspiradora carrera profesional en su tierra de acogida han querido y sabido mantener el vínculo con su tierra de origen, fomentando lazos de unión, progreso y prosperidad", destacan.

Esta relación con Asturias quedó patente por última vez hace tan solo unos días durante su primera visita en Avilés a la exposición "Artistas asturianos en la colección Pérez Simón". Durante el acto, hizo gala de su carácter filantrópico confirmando que mantendría su relación con el Ayuntamiento con más muestras.

El club también ha valorado el carácter inspirador de su trayectoria personal y el valor de su ejemplo para el emprendimiento y la dimensión social de su actividad empresarial. El galardón está patrocinado por Sabadell Herrero, Asturgar SGR y la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón.

Pérez Simón (Llanes, 1941) es licenciado en Contaduría Pública (Ciencias Económicas) y completó su formación en México como corredor de bolsa. En 1976 se asocia como accionista a Inversora Bursátil. Ese mismo año, decidió iniciar también un proceso de diversificación mediante adquisiciones estratégicas en los sectores del comercio, el aluminio, el papel o la minería. Durante los años noventa, jugó un papel decisivo en el proceso de privatización de la compañía telefónica mexicana Telmex y, posteriormente, en el desarrollo de la compañía Telcel.