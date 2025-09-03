Asturias sigue ganando empleo tras el fin de los meses más intensos del turismo
La región se desmarcó del aumento nacional del paro en agosto y queda a un paso de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social por primera vez en 17 años
España perdió en agosto, con el final de los meses más intensos del verano, 199.300 empleos (medidos en afiliaciones a la Seguridad Social). Fue el peor resultado para ese mes desde 2019 y de él participaron 14 de las 17 comunidades autónomas. Asturias fue, con Canarias y Cantabria, una de las tres excepciones. La región llegó al 1 de septiembre con un millar de ocupados más que al principio de agosto, gracias a la prolongación de contratos estacionales en los negocios hosteleros y de alojamientos –la actividad suele mantener un tono alto en las primera semanas de septiembre–, pero también a la aparente consistencia de otros sectores.
Además de la hostelería, el comercio, la industria, los servicios a las empresas, la sanidad y los servicios sociales tuvieron en agosto aportaciones netas positivas a una relación de cotizantes a la Seguridad Social que, como promedio del mes, se quedó a un paso de los 400.000 puestos de trabajo (399.452), nivel inédito desde 2008.
También hay que remontarse al verano previo a la Gran Recesión (2008-2013) para hallar cifras de paro similares a las actuales. El Servicio Público de Empleo tenía registrados en Asturias a fines de agosto a 48.298 demandantes de trabajo, 131 menos que al terminar julio. Ese modesto recorte se concentró en los parados que buscan su primer empleo, grupo generalmente formado por jóvenes.
Que el aumento de afiliados a la Seguridad Social haya sido más intenso que la reducción del paro sugiere que persiste la tendencia reciente de moderada expansión de la población activa –tamaño de la fuerza laboral, muy relevante para el potencial de crecimiento económico–, gracias principalmente a la llegada de migrantes, pero también al aumento de la tasa de actividad entre los trabajadores mayores de 55 años, resultante de las reformas que han retrasado la edad de jubilación.
Los datos de la Seguridad Social -más fiables que los del paro registrado, distorsionados por el tratamiento estadístico de los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de inactividad– dan a entender también que, durante los últimos meses y en especial gracias al turismo, la economía asturiana ha ganado dinamismo. Así, la tasa interanual de crecimiento de cotizantes sobrepasó en agosto el 2%, situándose muy cerca de la media española (2,25%), algo inusual, y mejorando los balances de regiones cercanas a las que se tiene por más dinámicas que Asturias: Galicia (1,68%), Cantabria (1,75%) o Castilla y León (1,39%).
