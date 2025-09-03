Barbón dice que Puigdemont le "repele bastante" y nunca le cayó bien, y que la foto con Illa le "gusta poco"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que el expresidente catalán y lider de Junts, Carles Puigdemont le "cae bastante grande" y le "repele bastante". Y señaló también que la foto de la reunión entre Puigdemont y el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, le "gusta poco"..

En una entrevista concedida a Radio Nacional, Barbón afirmó no obstante que entiende que que la reunión con Illa se enmarca en la intención del presidente catalán de "unir a Cataluña" reuniéndose con todos los expresidentes, empezando por Puyol.

"Yo creo que lo que busca es normalizar y que la gente, sea independentista o no en Cataluña, vean en Salvador Illa una tabla de estabilidad", ha señalado, algo que, a su juicio, "está consiguiendo".

En este objetivo, Barbón también sitúa al presidente Pedro Sánchez, asegurando que se le recordará por la "normalización de la situación en Cataluña". Ante la posibilidad de que Sánchez también se reúna con Puigdemont, Barbón ha asegurado que no va a mentir: "Nunca me cayó bien, y no me cayó bien ya desde los primeros tiempos como presidente".

Comprensión al diálogo con Cataluña

También se refirió Barbón a la condonación de deuda a las CCAA aprobada ayer por el Consejo de Ministros, y que supone para Asturias una quita de 1.508 millones de euros. Esta quita, que acepta el Principado, deja a Asturias entre las comunidades que, en el reparto por habitante, menos cuantía recibe, si bien es de las que mejor sanean su deuda, al representar el 36% del endeudamiento autonómico. El Gobierno regional ya había expresado que hubiese preferido un mayor peso de la población ajustada en el reparto. Pero Barbón defiende que el hecho de que se negocien primero con Cataluña aspectos que luego se extrapolan al resto de comunidades autónomas "no es cosa del actual gobierno", sino que "todos" los gobiernos tanto del PP como del PSOE "han tenido la tendencia natural a negociar primero con Cataluña y luego es verdad, generalizarlo a los demás".

"Esta es la verdad, lo hizo Felipe, lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, lo hicieron todos", ha asegurado, recordando como el Fondo de Liquidez Autonómica se negoció primero con Cataluña.

"Yo creo que es un mal endémico que tiene mucho que ver con el propio encaje de Cataluña dentro del proyecto común que es España", ha reflexionado, aunque considera que "la normalización institucional" ya "se nota". "El suflé se ha deshinchado por completo", ha asegurado.