Celso Roces, presidente de la Asociación "Todos juntos podemos": "Nunca perdimos la ilusión y la esperanza, al final nos lo dieron"

Celso Roces es presidente de la Asociación "Todos juntos podemos", la cual se creó hace veinte años para aglutinar a representantes de todas las demás entidades locales para promover la candidatura de Valdesoto a "Pueblo Ejemplar". Dos décadas después y veintiún intentos, la localidad sierense celebra que por fin lo han conseguido. "Tenemos que concentrar todo lo que hacemos en un año para enseñárselo a los Reyes", plantea emocionado.

Ha costado.

La verdad que hay que ser perseverantes, al final nos lo dieron. Estamos muy contentos.

¿Llegaron a pensar que nunca lo conseguirían?

Hay momentos en que piensas en que puede o no ser, pero nunca perdimos la ilusión y la esperanza.

Vuelva veinte años atrás, ¿cómo surgió esa primera candidatura?

Fue muy emocionante. Fue una decisión que se tomó un día en invierno, con una nevada impresionante, pero logramos reunir a muchas personas en la iglesia. Empezamos a trabajar en la candidatura y ahí empezó todo. Desde entonces lo que hemos tratado es mantener ese espíritu de ese primer momento, y de aguantar.

¿Cómo ha cambiado la localidad estos años?

Se ha producido algo en lo que hacemos hincapié, y también destacó el jurado: un gran relevo generacional. En la comisión de festejos, por ejemplo, ha habido dos o tres cambios de la junta directiva. Eso es importante de cara a que las tradiciones y las actividades que se hacen en Valdesoto se mantengan; que no porque falte una persona desaparezcan. De esta forma, hemos conseguido que algunas tradiciones, como Sidros y Comedies, que hubo que recuperarla, estén suficientemente garantizadas.

¿Cómo se logra ese relevo?

Trabajando con los más pequeños, que sepan que van a tener que coger el testigo para que las tradiciones no se pierdan. Valdesoto no está perdiendo población, en algunos casos gana. El colegio, que forma parte del CRA del Viella, cada vez tiene más críos. Precisamente, ellos fueron pregoneros de las fiestas, hacen una carroza… Es una forma de implicarlos.

¿Por qué merecía Valdesoto ser ejemplar?

Hay mucho asociacionismo, hacemos muchas actividades a lo largo de todo el año. Hemos conseguido, y podemos sentirnos orgullosos, que aquellas cosas que hemos recuperado se han consolidado.

Quedar fuera del galardón ha sido sátira habitual en los últimos años en el pueblo.

Es cierto (ríe). Era algo habitual tanto en las carrozas como en les comedies. Ahora los autores de los textos ya no van a tener ese tema y esa excusa, habrá que ir renovando temas y sacar alguno nuevo.

Valdesoto ya es "Pueblo Ejemplar", ¿y ahora qué?

Ahora lo que tenemos que hacer es seguir. Mal estaríamos haciendo si dejamos de trabajar. Nosotros nunca hicimos nada adicional para ser "Pueblo Ejemplar", solo poner de manifiesto lo que ya hacíamos.

A partir de mañana tocará preparar la visita de los Reyes.

O esta misma tarde (bromea). Evidentemente hay muchas ganas, hoy habrá que celebrarlo y a partir de ahí ver cómo organizamos esa visita para que todos podamos disfrutar. Tenemos que conseguir concentrar todo lo que hacemos en Valdesoto a lo largo de un año en un solo día.