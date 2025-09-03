DuPont garantiza a la plantilla la continuidad de sus fábricas y del centro de servicios pese a la venta

Ángela Santianes, presidenta de DuPont para España y Portugal, se encargó ayer personalmente de explicar a la plantilla de la compañía en Tamón la operación de venta del negocio de fibras aramidas a la estadounidense Arclin, que incluye el cambio de propiedad de las dos últimas fábricas asturianas de la multinacional: las del tejido Nomex y la de su componente básico, el llamado ILC. En su intervención, Santianes garantizó la continuidad de las plantas con la llegada de Arclin, y también del centro de servicios que DuPont conserva en Asturias y desde el que 300 personas realizan trabajos (gestión de finanzas, recursos humanos, tecnologías TIC..) para la compañía a escala global.

La dirección de DuPont explicó a LA NUEVA ESPAÑA que "se ha compartido las líneas generales del acuerdo de venta y los siguientes pasos que nos permitirán avanzar en el proceso hasta la integración de Aramidas en Arclin prevista para el primer trimestre del año que viene".

El primer paso será "realinear las entidades legales en España". Esto significa que las más de 300 personas del equipo de aramidas seguirá perteneciendo a la sociedad denominada PSP Asturias, que será traspasada a Arclin. El resto de empleados de DuPont, que también son más de 300 y que pertenecen al centro de servicios, pasarán a depender de PSPIbérica, otra sociedad que la compañía tiene en España. La reordenación, precisaron fuentes de la empresa, no afecta al domicilio social de DuPont Ibérica, filial peninsular del coloso químico, que continuará en Tamón, adonde fue trasladado en 2017 desde Barcelona, en el contexto del conflicto independentista catalán.

Respecto del complejo de Tamón, la presidenta de DuPont explicó que, una vez se complete la venta, "seguirá acogiendo a las empresas ya presentes y a las vinculadas en esta operación, por lo que tendremos representación de Arclin, Celanese, Corteva, DuPont, Magnera, y Qnity", en una enumeración que siguió el orden alfabético.

Además, Arclin se encargará de gestionar el complejo y las plantas de manufactura, "que seguirán operando como de costumbre". Esto es que, en lugar de DuPont, será Arclin la encargada del mantenimiento y operación de las instalaciones y los servicios generales e infraestructuras.

Los servicios

"La experiencia acumulada en la gestión del día a día- y además en los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A)- por el centro de servicios, aporta un valor diferencial en el que DuPont seguirá apoyándose en el futuro", aseguró la compañía en referencia al porvenir de la que será su única presencia en Asturias cuando culmine la venta de las fábricas ligadas al negocio de Nomex.

"DuPont es una compañía sólida que, tras la operación, seguirá contando con recursos suficientes para crecer tanto de forma orgánica como inorgánica. Este crecimiento lleva aparejadas tareas y gestiones que el Centro de Servicios de Asturias ha demostrado poder ejecutar de manera excelente y competitiva", añadió la dirección. Y se mostró confiada en que "el talento y buen hacer de nuestro equipo convertirá las instalaciones de Arclin en Asturias en un referente para la compañía".

Las críticas

Las explicaciones de Ángela Santianes no aplacaron del todo la inquietud sindical por la operación de venta. Javier Leiras, secretario general del sector Químico del SOMA-FITAG-UGT y miembro de la sección sindical de DuPont, aseguró que "no se dieron todas las explicaciones necesarias, nos falta información". Se refirió en concreto a que "no aclararon las obligaciones que adquiere Arclin, ni cuánto tiempo tiene que mantener lo que hay en Tamón". Se teme también que Arclin apueste por la planta que adquiere a DuPont en Estados Unidos en lugar de invertir en Asturias. "El Principado tiene que dar el visto bueno a esta operación, y vamos a exigir que se aclaren todos estos puntos", añadió.