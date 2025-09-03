Margallo, Cangas del Narcea y los incendios

José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016 (además de muchos más cargos políticos antes y después) y hoy activo tertuliano televisivo, no se complica. Para debatir y argumentar vale más tirar de lo que uno conoce bien porque se lo cuentan en casa. En el rifirrafe que los políticos se han traído en agosto a cuenta de la gestión de los incendios (afortunadamente ya controlados y sofocados) en España, en su aparición en una tertulia en La Sexta, Margallo se refirió a lo que ocurre en Cangas del Narcea, "el pueblo de mi mujer". Y explicó a trazo grueso que los vecinos se quejan de falta de inversiones para prevenir incendios, de que el monte está abandonado, etc. Tiró de documentos que, quiso recalcar, pone en evidencia la mala gestión del PSOE. A Adrián Barbón, si lo vio o lo oyó o se lo contaron, igual no le prestó mucho la crítica…

Sin entrar en cuitas políticas, lo que queda claro es que Margallo se apoya mucho en su mujer, María Isabel Barreiro Fernández, Maribel como la conocen sus vecinos y amigos cangueses. Consta que pese a nacer en Madrid, siempre ha tenido contacto con el pueblo de su padre, Francisco Barreiro Álvarez, Paco Tandes, un eminente cirujano del Hospital de La Paz ya fallecido. La mujer de Margallo pasó veranos en su infancia y adolescencia en Villaurora de Tandes, la casa familia en el barrio del Corral. Época en la que forjó amistades que aún hoy perduran y que la mantienen al tanto de lo que pasa en Cangas del Narcea, como ha dejado ver su marido.