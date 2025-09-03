Oviedo celebra el centenario de Ángel González con poesía, música y memoria

Oviedo se prepara para celebrar el centenario del nacimiento de Ángel González (1925-2008), uno de los grandes nombres de la poesía española del siglo XX. Integrante destacado de la Generación del 50, González dejó una obra marcada por la ironía, la ternura y el compromiso ético, donde lo íntimo y lo colectivo se entrelazan en versos que siguen conmoviendo a lectores de todas las edades.

Nacido en la calle Fuertes Acevedo, pronto dejó la ciudad, pero nunca perdió el vínculo con sus raíces. A lo largo de su vida, marcada por la posguerra, el exilio interior y su posterior estancia en Estados Unidos, mantuvo viva la memoria de su tierra natal. Autor de títulos fundamentales como "Áspero mundo", "Palabra sobre palabra" o "Prosemas o menos", su poesía es hoy una de las más leídas y celebradas de la literatura contemporánea española.

Con motivo de este aniversario redondo, la Fundación Municipal de Cultura ha preparado un programa que combina música, talleres, recitales y actos conmemorativos. Una manera de acercar su obra tanto al gran público como a las nuevas generaciones, y de recordar que su palabra sigue siendo un referente.

El Trio Spleen, que ofrece un recital el sábado 6 en el Filarmónica. / Cedida a Lne

Un recital para abrir la celebración

El primero de los actos tendrá lugar este viernes 5 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica. Bajo el título "Ángel González, poesía y vida", la narradora Jordina Biosca recitará una selección de poemas del autor, acompañada a la guitarra por David García. El espectáculo propone un viaje por la vida y la obra del poeta, enraizado en su ciudad natal y en el contexto histórico que le tocó vivir. El guion se inspira en el libro "Mañana no será lo que Dios quiera", escrito por Luis García Montero, gran amigo y estudioso de González, que recrea su biografía desde la infancia hasta la madurez.

La memoria en el lugar de origen

El sábado 6, a mediodía, se celebrará uno de los momentos más simbólicos: la colocación de una placa conmemorativa en el solar del número 8 de la calle Fuertes Acevedo, donde nació el poeta. Con este gesto, la ciudad inscribe oficialmente el nombre de Ángel González en el mapa urbano, recordando a vecinos y visitantes que en esa calle vino al mundo uno de los poetas más universales de la literatura española contemporánea.

Jordina Biosca y David García, que actúan el viernes 5. / Cedida a Lne

Poesía para los más pequeños

El centenario no olvida a los niños, que tendrán ocasión de acercarse a la obra de González de una manera lúdica y creativa. La editorial Pintar Pintar ha preparado dos talleres poéticos en el Salón de Té del Teatro Campoamor el sábado 6 a las 12.30 y a las 16.30 horas. Ambos necesitan inscripción previa en entradas.oviedo.es.

En el primero, "Poemas al aire", dirigido a niños mayores de 6 años, los versos se transformarán en movimiento, viento y color, en un taller que combina lo poético y lo visual. El segundo, "Versos plegados: poesía y origami", está pensado para mayores de 7 años y permitirá a los pequeños lectores unir la lectura de poemas con la creación de figuras de papel, en una experiencia que mezcla palabra e ilustración.

La música como homenaje

La jornada del sábado culminará con un concierto del Trío Spleen, integrado por la mezzosoprano Marina Pardo, el violista Rubén Menéndez y el pianista y compositor Miguel Huertas, quien ha puesto música a varios poemas de Ángel González. El recital tendrá lugar en el Teatro Filarmónica a las 20.00 horas.

El programa incluye piezas como !Aprender a amar", "Del heliotropo", "Colegiala", "Calambur" o "Más fuerte que el amor", donde la poesía se transforma en canción sin perder su esencia. En uno de los temas incluso se incorporará el cajón flamenco, aportando un matiz rítmico y contemporáneo a la propuesta.

Antes del concierto, habrá una lectura de poemas a cargo de figuras del ámbito universitario y literario: Araceli Iravedra, Rosario Neira, José Luis García Martín, Lorenzo Roal, Rodrigo Olay y la filósofa Amelia Valcárcel. Una manera coral de dar voz a los versos de González y de ponerlos en diálogo con las generaciones que hoy los estudian y enseñan.

Con este conjunto de actos, Oviedo no solo rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, sino que también reivindica la vigencia de una poesía que sigue interrogándonos sobre la vida, el amor, la justicia y el paso del tiempo. Ángel González, que en vida afirmó que "la poesía no es un lujo, es una necesidad", vuelve a su ciudad natal convertido en patrimonio común, recordándonos que sus palabras siguen siendo faro y compañía.