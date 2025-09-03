Los partidos urgen una reforma del sistema de financiación autonómica: "Está caducado desde el año 2014"

Caminos enfrentados, pero un destino común: el sistema de financiación autonómico necesita urgentemente una reforma. Los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado (a excepción de Vox) coincidieron este miércoles, durante una nueva jornada de la Escuela de Verano "Manuel Fernández ‘Lito’" de UGT Asturias, en que el modelo se ha quedado obsoleto, teniendo en cuenta, además, "que parte de un error inicial en la transferencia de competencias", que no fueron acompañadas del correcto grado de financiación.

"El sistema está caducado desde el año 2014, pero ni con mayoría absoluta del señor Rajoy se llegó a un acuerdo. Ahora es más complicado con la fragmentación parlamentaria que hay, donde existen intereses muy particulares que chocan. Por lo tanto, no será de esta", auguró el socialista Fernando Lastra.

La infrafinanciación de las comunidades autónomas es el origen, coincidieron los ponentes, de muchos de los males que arrastra actualmente el sistema español, los cuales se han visto agravados por los últimos acuerdos políticos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Por un lado, la posibilidad de dotar a la comunidad liderada por Salvador Illa de un financiación singular similar al cupo vasco. Si bien es cierto que esta es una medida bastante improbable, puesto que requeriría la modificación de la Constitución, las informaciones surgidas hasta el momento adelantan que se trataría de reforzar la agencia tributaria catalana con el fin de que pueda financiar todo el IRPF.

El Ejecutivo Central ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de extender este acuerdo al resto de comunidades, una forma de contentar a las voces en contra que surgieron cuando el acuerdo salió a la luz. Sin embargo, Andrés Ruiz, diputado del Partido Popular, advirtió ayer que "Asturias no puede recaudar y controlar el cien por cien de los impuestos". "Si hay algoque funciona bien es la Agencia Tributaria, ¿de verdad queremos trocearla en diecisiete pedacitos", preguntó y enfatizó sobre el riesgo que existiría de que aumentase el fraude.

Para Xabel Vegas, de Convocatoria-IU, el debate es infundado, puesto que "Catalula no tiene capacidad para gestionar el cien por ciento del IRPF a corto o medio plazo", aunque reconoció que en su caso sí está a favor de que "las comunidades tengan más autonomía en la gestión fiscal, pero eso no supone cargarse la caja común".

Por su parte, Xune Elipe, de Somos Asturies, afirmó que la posibilidad de que la comunidad catalana recaude todos sus impuestos y conceda una cantidad al régimen común no supone que salga del mismo.

Para Adrián Pumares, de Foro, la primera acción que debería tomar el Gobierno de Asturias es calcular el coste real de los servicios públicos. Una propuesta que apoyaron el resto de ponentes.

El otro punto de debate, dirigido por el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Eloy Méndez, fue una quita de deuda aprobada esta misma semana que condonará a Asturias 1.508 millones, pero que desde la derecha critican por no ser equitativa, puesto que beneficia más a unas comunidades que a otras. "Si te ofrecen reducirte la deuda y tener más dinero para servicios públicos, ¿hay alguien que diga que no?", preguntó Lastra a los asistentes.

Elipe defendió en este caso que si Cataluña sale más beneficiada en la quita es porque en su momento optó por un modelo de infraestructuras de autogobierno, no como Asturias que tiene "una mera descentralización". Por el contrario, Pumares insistió en que "Asturias no va a salir beneficiada. Ha estado años conteniendo mucho su deuda, al contrario que otras comunidades, y lo que le beneficiaría es la reforma del modelo".