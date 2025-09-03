El Principado admite que en la guardería de Medio Natural hay "margen de mejora"

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Gobierno del Principado, David Villar, negó ayer ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Cerredo que exista "descoordinación" en el servicio de guardería de Medio Natural, pero reconoció que caben márgenes de mejora. "Como todos los ámbitos de la administración, existe ese margen de mejora", afirmó Villar, en una defensa de un servicio que tiene 150 años de historia, cuyos integrantes son agentes de autoridad y que tienen un sentimiento de "llegar a más y prestar un mejor servicio a la sociedad".

Precisamente su intervención cierra un primer capítulo en la comisión sobre el accidente de Cerredo: el de las intervenciones de agentes del Medio Natural y responsables de los servicios de Montes y Custodia del Territorio. Tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA pocos días después del siniestro, fue un agente de Medio Natural, José Manuel Carral, quien detectó e informó en varias ocasiones de actividades sospechosas en el entorno de la mina de Cerredo. Lo hizo antes de que se produjera el accidente de 2022 en el que falleció un trabajador y otro perdió una pierna. Entonces advirtió de la presencia de material propio de una extracción de carbón en el piso sexto de la mina, de donde se afirmó luego que la empresa titular, Combayl, extraía mineral de manera irregular.

Otra misma advertencia fue realizada por el mismo guarda respecto a la ocupación irregular de monte público por parte de la empresa en el tercer piso, meses antes del grave accidente en el que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores cuando, presuntamente y en esa bocamina, extraían carbón sin permiso. Aquellas advertencias siguieron la tramitación ordinaria en el servicio de Montes y fueron trasladadas a la dirección general de Minas, que no apreció actividad ilegal en la explotación.

Precisamente para saber si fallaron filtros de la administración, la comisión parlamentaria del caso Cerredo comenzó las comparecencias con el servicio de la guardería de Medio Natural. Pero, según aseguran todos los partidos presentes en la comisión a excepción del PSOE (que en la comisión busca dar la apariencia de que la administración actuó con diligencia en todo momento), lo que ha revelado esta primera tanda de comparecencias es un "desorden" en el servicio de la guardería.

Los agentes que comparecieron incurrieron en numerosas imprecisiones e inexactitudes sobre su propio cometido. De hecho, uno de los agentes llegó a afirmar que estaban derogadas las órdenes de funcionamiento por las que debía regirse su actividad, un hecho que terminó desmintiendo un coordinador. "Hemos visto a agentes que afirman que actúan como meros ejecutores de las órdenes que reciben y otros que ponen el celo necesario en su actividad", reconcen diputados de la comisión.

También se han visto incongruencias y diferentes interpretaciones respecto al valor de las actas de inspección o las denuncias formales de los agentes. Incluso a los diputados les costó varias comparecencias acabar de clarificar el procedimiento interno que siguen las diferentes informaciones remitidas por los agentes.

David Villar, quien actualmente tiene a su cargo la coordinación de la guardería de Medio Natural, con independencia de que algunos de sus asuntos competan a otras direcciones generales, negó haber tenido conocimiento directo de las sospechas expresadas por el agente José Manuel Carral respecto a la actividad en la mina, pero también aseguró que supo de estas ahora, porque las actas del agente se elevaban al servicio de Montes.

También compareció ayer el que fuera director general de Infraestructuras Rurales y Montes entre 2019 y 2023, Fernando Prendes, quien afirmó que no tuvo conocimiento de actividades mineras en la mina de Cerredo ni le constó ninguna denuncia al respecto. Afirmó que su departamento solo gestionó la revocación de una concesión de uso del monte público relativo a la explotación a cielo abierto de la compañía minera Astur Leonesa en 2020 y la autorización para que Combayl ocupase un terreno para dejar maquinaria. Ni su departamento debía comprobar si esa maquinaria se empleaba para extraer carbón ni si cambiaba la titularidad de los derechos mineros.

Lo que tanto Villar como Prendes afirmaron es que ninguno de ellos tuvo contacto con el empresario Jesús Rodríguez Morán, al frente del conglomerado de empresas que mantenía la titularidad de la mina. La duda entre los diputados, a tenor de sus preguntas, es quiénes eran aquellos "contactos de alto nivel" con los que se "arreglarían" las cosas y a los que aludió Morán para quitar hierro a las sospechas del agente Carral, tal y como este hizo constar en un acta.