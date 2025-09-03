Los sidros no pidieron el aguinaldo: "Este año fue un Premio Princesa"

La primera vez que Cristina García se vistió de sidro fue en enero de 2004, cuando un grupo de jóvenes de Valdesoto decidió recuperar una tradición que llevaba décadas silenciada. Aquella mascarada, de raíces ancestrales, volvió entonces a llenar de cencerros, saltos y sátira las calles de la parroquia sierense.

Han pasado 21 años desde aquel momento. Los mismos que Valdesoto ha esperado, edición tras edición, en su empeño por convertirse en Pueblo Ejemplar de Asturias, un galardón que por fin llegó ayer y que ha supuesto un reconocimiento colectivo a la tenacidad de todos sus vecinos.

El anuncio del jurado se celebró en la Casona de Leceñes, convertida por unas horas en escenario de orgullo y memoria compartida. Allí, en un caluroso día de verano, García volvió a enfundarse en el traje de sidro. "Es nuestra cultura, simboliza lo que somos", aseguró poco antes de irrumpir entre aplausos y vítores, con el cucurucho en la cabeza y los cencerros marcando el ritmo. A su lado, mucho más joven en experiencia, Mario Onía trataba de seguir el compás. Solo lleva un año saliendo con el grupo, pero ayer sonrió como si llevara toda la vida en ello: "Esto es lo que somos", dijo mientras movía la cadera y hacía sonar con orgullo su atuendo.

La mascarada de sidros y comedies no fue el único latido cultural reconocido por el jurado del Premio Princesa de Asturias. También lo fue el desfile de carrozas de San Félix, fiesta declarada de interés turístico regional que cada mes de agosto transforma Valdesoto en un escenario de creatividad popular y sátira festiva, donde los barrios compiten en ingenio y trabajo artesanal.

Ambas manifestaciones, hermanadas en espíritu, constituyen la esencia de un pueblo que ha sabido transmitir de generación en generación su manera de entender la vida comunitaria: con humor, esfuerzo y arraigo.

La peña ganadora de "Les Carroces" 2025, fue la de "Les Escueles". Entre aplausos, Manuel Paniceres, miembro del grupo, llegaba al recinto poco después de enterarse de la feliz noticia. "Tenemos muy arraigado lo nuestro y nos gusta disfrutarlo y transmitirlo", dijo con orgullo este sierense de 20 años que evocó a la asturianía en la carroza que presentaron hace apenas unas semanas. "Mi peña lleva participando desde 2007, es algo que los más pequeños mamamos", explicó.

"Ayer no pedíamos el aguinaldo", bromeaban los sidros tras la ceremonia, "porque la recompensa nos llegó en forma de Premio Princesa".

El reconocimiento como Pueblo Ejemplar 2025 sitúa a Valdesoto en el mapa emocional de Asturias. Una tierra que se enorgullece de sus pueblos cuando estos saben mantener vivas sus costumbres. Los vecinos lo resumen con sencillez: la mascarada, las carrozas y las voces que las sostienen son más que fiestas; son una manera de estar en el mundo.