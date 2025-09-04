Los abogados recurren la comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género en Gijón

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo ha acordado por unanimidad interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto por el que se dotan nuevas plazas de magistrado para las secciones de violencia contra la mujer "debido a los perjuicios de todo orden que ocasiona la extención de la jurisdicción de la sección de violencia del Tribunal de Instancia de Gijón a los antiguos partidos judiciales de Siero, Cangas de Onís, Llanes y Piloña".

Desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto, el Colegio de Abogados de Oviedo se ha mostrado crítico con la medida, al considerar que la nueva comarcalización de la atención de los casos de violencia de género en Asturias, supone que, una vez que se produce la denuncia inicial ante la Guardia Civil más cercana, tanto el denunciante como el denunciado deban trasladarse hasta Gijón para realizar todas las actuaciones penales y civiles, junto con sus asistencias letradas.

Esta modificación, consecuencia de la creación de la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer de Gijón, "supondrá incurrir en mayores desplazamientos y mayores costes para todas las partes implicadas en las diferentes fases de cada procedimiento, afectando además negativamente al criterio de inmediación de las víctimas de género", indica el Colegio de Abogados.

Durante los meses de junio y julio, varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio llevaron a cabo diferentes visitas a los alcaldes de los municipios afectados, dieciocho en total, algunos muy alejados del área central de Asturias, mostrándose todos ellos alineados con la tesis defendida por la institución colegial. Ahora, tras la finalización del período inhábil del mes de agosto, el órgano de gobierno colegial toma la decisión de recurrir por la vía contencioso-administrativa esta medida.

Asimismo, en las próximas semanas, la Junta de Gobierno iniciará una nueva ronda de reuniones, en esta ocasión, con representantes de los diferentes grupos parlamentarios en la Junta General del Principado, para hacerles partícipes del posicionamiento oficial del Colegio, “firmemente comprometido con la ayuda que precisan las mujeres víctimas de delitos de violencia de género y con la plenitud de su derecho de defensa, que se considera afectado con el alejamiento que implica la sustracción de las competencias en esta materia a los juzgados más cercanos a sus domicilios”.

La Viceconsejería de Justicia rechaza que las víctimas de violencia vayan a tener que desplazarse a Gijón desde los municipios antes citados. Indican que las víctimas podrán declarar ante el juez por videoconferencia de las oficinas municipales de justicia, habilitadas en los antiguos juzgados de paz. A tal efecto se destinó una partida para dotar a esos servicios con los correspondientes equipos. La comarcalización cuenta con el beneplácito del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, según ha manifestado en varias ocasiones.