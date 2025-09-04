La andaluza Magtel prevé invertir 210 millones en el embalse de Salime

La delegación del Gobierno en Asturias ha sometido a información pública el proyecto de la empresa cordobesa Magtel para instalar una central hidroeléctrica reversible –esto es, con capacidad de impulsar agua a altitudes superiores– en el embalse de Grandas de Salime, donde contempla una inversión de 210,45 millones de euros, según el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La de Salime es una de las dos centrales reversibles –también llamadas de bombeo– que Magtel quiere implantar en Asturias. Aunque de menor envergadura que el proyecto que también prepara en el embalse de La Barca (Tineo), el de Salime es el más avanzado, puesto que ya cuenta con permiso de acceso y conexión a la red en la subestación eléctrica de Pesoz. La empresa prevé que la central esté operativa en 2031.

Magtel, a través de su filial Salime Energía, quiere construir una balsa de 3,3 hectómetros cúbicos de capacidad y 19 hectáreas de extensión a un kilómetro de la margen izquierda del embalse de Salime. La central hidráulica, subterránea, tendrá 265 megavatios (MW) de potencia, y el salto (la diferencia de altura entre el punto donde el agua es captada y donde se libera para generar electricidad) será de 506,42 metros de máximo. El presupuesto exacto que maneja la empresa es de 210.456.992,51 euros.

Hace más de cinco años, en el contexto de la transición energética, Magtel –que cuenta con más de 800 empleados y que tiene una de sus sedes en Oviedo– comenzó a sondear la instalación de centrales hidráulicas de bombeo en España para dar respaldo a las intermitentes plantas de generación eólica y solar. Aprovechando embalses existentes, construyendo balsas en diferentes cotas, e instalando turbinas reversibles se pueden crear grandes almacenes de energía en los que se bombea agua a los depósitos superiores cuando la demanda eléctrica es baja y el precio de la energía barata, y en los que el agua se deja caer por gravedad para mover las turbinas cuando hay necesidad.

"Asturias, por su disponibilidad de agua y orografía, tiene condiciones ideales para este tipo de proyectos claves para la transición energética", señaló en su momento Arturo Buenaventura, director de Hidráulica y Medio Ambiente de Magtel, cuando anunció los proyectos para la región.

La otra gran obra a la que aspira la empresa es la de La Barca, cuyas cifras son superiores a la de Salime: inversión en torno a los 450 millones de euros y una potencia de 300 megavatios (MW). La intención es que esté en funcionamiento en 2032. En ese proyecto, Magtel compite con la energética portuguesa EDP, cuya sede para España se ubica en Oviedo.