Los descuentos del peaje del Huerna apenas benefician a los asturianos

El Gobierno central solo gastó en los primeros seis meses del año el 20 por ciento de la partida estatal destinada a las bonificaciones a turismos del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de pago que conecta Asturias con la Meseta, por lo que el sistema actual de rebajas apenas alcanza a los usuarios. Según los datos de ejecución presupuestaria, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, de los 6.272.700 euros previstos para cubrir las bonificaciones de los vehículos ligeros, solo se invirtieron 1.283.703 euros.

La autopista del Huerna, que une Asturias con León, está privatizada y la gestiona la compañía Aucalsa, mientras que el Estado financia las rebajas a través de los presupuestos. Esa fue la alternativa planteada por el Ejecutivo central frente a la supresión del peaje. El coste es de 15,60 euros por trayecto, el más alto en la historia de esta infraestructura. La Comisión Europea discute la legalidad de que este pago se haya prorrogado hasta 2050 al considerar que fue irregular la ampliación de la concesión.

Transporte pesado

Las bajas cifras en las compensaciones a vehículos ligeros mejoran en el caso de los vehículos pesados. De los 10.540.031 euros presupuestados, se gastaron hasta el 30 de junio 3.991.138, lo que supone el 38 por ciento de la cantidad estimada, sensiblemente inferior del 50% que cabría esperar a mediados de año.

Cómo funcionan.

Los descuentos en el peaje funcionan de manera progresiva y el sistema es una apuesta directa de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. A partir de untercer paso en el mes, se aplica una rebaja del 15% en el primero, del 30% en el segundo y del 60% en el tercero y sucesivos. Antes del 1 de noviembre la bonificación solo se aplicaba a partir del tercer viaje, con el citado 60%, pero con las mismas condiciones actuales. El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, impulsó este nuevo sistema el año pasado con el fin de premiar a los conductores habituales y, además, aumentó la rebaja a los transportistas, del 40% al 60%. En este caso, la bonificación se aplica desde el primer trayecto, por lo que son más accesibles. El problema es que las rebajas para los turismo impactan en muy pocos usuarios. Con el sistema anterior, solo uno de cada diez conductores llegaba a beneficiarse de las rebajas.

Solo se accede al descuento con tres viajes en "el mismo mes natural"

Un conductor que opte a obtener descuentos al atravesar la autopista del peaje del Huerna (AP-66) debe cumplir varios requisitos. Las rebajas solo son efectivas si se dispone del sistema del telepeaje, que se instala en el vehículo, provoca que la barrera se levante automáticamente al llegar al peaje y puede costar, de media, unos quince euros al año. El otro requisito es ser un conductor recurrente. ¿Qué es un conductor recurrente? Aquel que pasa por el peaje al menos tres veces en el mismo mes. Y ese matiz es importante, porque no es lo mismo al mes, que en el mismo mes. Es decir, si un conductor, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, pasa tres veces por el Huerna, pero repartidos en meses naturales diferentes, no tendrá derecho a descuento alguno. En cambio, si pasa las mismas veces, pero del 1 al 31 de agosto, sí podrá beneficiarse. El requisito principal es realizar los trayectos en el mes natural, lo que reduce la posibilidad de beneficiarse.