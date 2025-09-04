El escudo del sistema eléctrico se reforzará con cortes de luz a fábricas todavía más rápidos

España se lanza a reforzar uno de los escudos que evitan grandes desajustes en el sistema eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) prepara la aprobación de una reforma del sistema que sirva para reducir el consumo de electricidad en caso de urgencia y con la que busca agilizar y ampliar su alcance, con el objetivo de que las nuevas medidas estén plenamente en vigor ya el próximo año. Entre ellas destaca acelerar la interrupción del suministro eléctrico de fábricas intensivas en consumo de luz, algunas de las cuales se encuentran en Asturias, como las de ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (Azsa), las cuales ya han experimentado cortes de de este tipo.

España puso en marcha durante la crisis energética de 2021 un mecanismo que permite forzar la parada de grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad en caso de que haya riesgo de desajustes graves en el sistema eléctrico nacional. Tras el histórico apagón del pasado 28 de abril, todos los mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema están bajo lupa.

El llamado Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar que el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste, reduciendo la demanda en caso de que exista riesgo de que la producción eléctrica prevista no sea suficiente para cubrir con todas garantías la demanda prevista.

A petición de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, la CNMC ha abierto una consulta pública para aprobar lo antes posible una reforma del sistema.

Cinco cortes en dos años

REE ha tenido que utilizar este servicio de cortes de luz cinco veces en los últimos dos años (una en 2023 y cuatro el año pasado), pero aún no lo ha activado en lo que va de 2025. En aquellas ocasiones, el operador ordenó frenar la actividad de empresas industriales y en la mayoría de los casos fue para hacer frente a la parada inesperada de centrales nucleares y a una menor producción de la esperada por parte de energías renovables.

La CNMC y Red Eléctrica pretenden ahora poder ejecutar las paradas forzosas de las factorías más rápidamente y poder reactivarlas de manera más ágil. Así, la reforma contempla reducir a sólo 12,5 minutos el plazo máximo de que disponen las fábricas para parar desde que reciben la orden, frente a los 15 minutos de preaviso de que disponen actualmente. Y también se quiere reducir la duración máxima de la parada de las instalaciones industriales, desde las tres horas actuales a sólo dos.

La reforma en ciernes también contempla una flexibilización de las condiciones del servicio para que participen fábricas más pequeñas. Actualmente sólo pueden contribuir aquellas que puedan ofrecer una capacidad de recorte de la demanda de 1 megavatio (MW) o más. A partir de ahora las industrias con al menos una potencia de 0,1 MW podrán unirse para presentar ofertas conjuntas en la subasta siempre que sumen paquetes de al menos 1 MW.

El pasado noviembre, REE celebró la última subasta en busca de empresas dispuestas a parar su actividad para cubrir el servicio durante todo 2025. El objetivo es que ya en 2026 se celebren dos pujas para cubrir el mecanismo por semestres. El resultado de la última subasta fue que cerca de una veintena de grandes grupos industriales percibirán este año una retribución fija de 283 millones de euros, el doble que en 2024, a los que se sumarán pagos puntuales cada vez que sean obligadas a parar en función del precio del mercado eléctrico del momento.