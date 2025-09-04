Las escuelas de infantil de Asturias empiezan hoy el curso con 4.269 alumnos

Las escuelas de infantil, de 0 a 3 años, inician hoy el curso escolar con 4.269 alumnos matriculados. En total, noventa y dos centros inician la actividad, de los cuales 38 forman ya parte de la red autonómica de Les Escuelines, una vez que veintidós ayuntamientos firmaron este verano la integración definitiva. La consejera de Educación, Eva Ledo, se reunió ayer con las direcciones de todas las escuelas autonómicas, así como de los centros aún no integrados, pero con direcciones docentes del Principado, para informar de las novedades del inicio de curso.

La primera fase de la integración de las escuelas municipales a la red autonómica se completará con el curso ya iniciado. Quince centros se irán abriendo a medida que concluyan las obras y se doten de los recursos necesarios. Así, en fechas próximas se inaugurarán las escuelinas de Vega (Sariego), Lugones (Siero) y Las Campas (Oviedo). En paralelo, está en marcha la fase 2 compuesta por otros 17 centros, cuya apertura está programada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

En cuanto a los restantes equipamientos pertenecientes a los ayuntamientos, la integración se producirá en dos bloques programados para enero y septiembre de 2026, respectivamente. "El proceso de integración está bastante avanzado, en septiembre del año que viene estará ya completado", adelantó Ledo.

En la reunión también se informó de los avances producidos en la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que se ha reunido en tres ocasiones desde junio y que trabaja en la elaboración de un reglamento de organización y funcionamiento de estas escuelas. En este sentido, Ledo aseguró que todas las dudas planteadas por las trabajadoras ya "están aclaradas". "Ellas tenían dudas sobre si sus retribuciones las iban a mantener, cuáles iban a ser sus condiciones... Ahora con las cartas boca arriba y sobre la mesa, estamos trabajando todos juntos", dijo.

Otro punto ha sido la explicación de cómo se llevará a cabo el procedimiento de designación de las direcciones, donde los aspirantes deberán presentar un proyecto y una comisión se encargará de la selección. Si no hubiera candidaturas, el Servicio de Inspección Educativa se encargaría de realizar una propuesta, o bien se recurriría a una convocatoria de interinidad. En todos los casos, la función directiva se desarrolla en comisión de servicios.

Por último, la consejería comunicó el calendario escolar para el nuevo curso.