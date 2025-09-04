El ministro Hereu defiende, en su visita a Asturias, la "autonomía estratégica" de la siderurgia regional

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado este jueves en Asturias la "autonomía estratégica del proceso integral de la siderurgia en Europa, en España y, por supuesto, en Asturias", y ha defendido que las autoridades europeas "pasen al ataque" para defender la competitividad del acero. Hereu se ha pronunciado así durante una visita al complejo fabril de Central Lechera Asturias (Clas) en Granda (Siero), y antes de su participación en la jornada de clausura de la Escuela de Verano de UGT Asturias, en Oviedo.

"Europa necesita defender procesos integrales del acero, porque necesitamos un bien tan básico que después redunda en el desarrollo de tantos sectores industriales", ha asegurado el titular de Industria. "Estamos en una ofensiva junto con otros gobiernos en Europa para que la Comisión vaya tomando decisiones, porque hay decisiones que son de escala europea", ha manifestado.

Hereu ha hecho estas declaraciones a raíz de una pregunta de LA NUEVA ESPAÑA acerca de la carta que la patronal española del acero, Unesid, a la que pertecen compañías como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, ha enviado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que este inste a la Comisión Europea a aplicar un arancel del 50% a las importaciones extracomunitarias de acero producido en países con menores costes y requisitos medioambientales. La asociación busca que con ese arancel, que sería similar al que ya impone Estados Unidos, " reduzca sustancialmente" las importaciones europeas hasta niveles de 2012-2013.

El ministro ha rechazado las guerras arancelarias, aunque al mismo tiempo ha apostado por un control de fronteras que impida la entrada de acero de otras regiones del mundo que fabrican en condiciones más ventajosas que en Europa. "No creo en guerras arancelarias, lo que creo es en el control de fronteras, en que no se introduzca acero que no permitiríamos aquí", ha indicado.

El "emblemático" proyecto de Clas

Por otro lado, Hereu ha destacado el "magnífico y emblemático" proyecto de transformación y digitalización de la producción lechera de Clas, compañía que en 2023 obtuvo algo más de 2 millones de euros del PERTE agroalimentario para modernizar sus procesos fabriles.

"Clas es una empresa líder que pone su proyecto al servicio del desarrollo territorial", ha afirmado Hereu. "La industria láctea está en proceso de transformación y tiene retos por delante, pero es un sector que vale la pena defender", ha remarcado el ministro, que además ha mencionado que su padre trabajó en la empresa láctea ATO, actualmente integrada en Capsa Food, la filial alimentaria de Clas.