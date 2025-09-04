Javier Rosell sustituye al gijonés Francisco Blanco al frente de Sepides

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha nombrado a Javier Rosell presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) en sustitución del gijonés Francisco Blanco, con lo que desaparece la presencia de asturianos en el organigrama de altos cargos del Ministerio de Industria y sus sociedades dependientes. El nuevo presidente de Sepides ocupaba el cargo de Director General de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Rosell es licenciado en Derecho, máster en Dirección y Gestión en Comercio Exterior y máster en Administración y Dirección de empresas. En la Dirección General de Empresas ha sido el responsable, desde 2015, de las políticas de desarrollo empresarial, fortalecimiento industrial y atracción de inversión, así como de los instrumentos de financiación industrial y apoyo a la internacionalización del tejido productivo regional. Anteriormente, entre otros cargos, ostentó la Dirección Estratégica de Programas de apoyo a la innovación empresarial y al emprendimiento tecnológico en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, donde también fue director de proyectos europeos.

El nuevo presidente sucede en el cargo a Francisco Antonio Blanco Ángel. Desde la SEPI se destacó que en el mandato del gijonés "se ha impulsado y liderado la transformación de la sociedad en entidad pública empresarial, como palanca estratégica para el desarrollo industrial de España, reforzando su papel en la gestión de fondos europeos, la promoción de inversiones industriales productivas y la revitalización de espacios industriales estratégicos en nuestro país".

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el nombramiento del catalán Jordi García Brustenga como secretario de Estado de Industria en sustitución de Rebeca Torró, elegida por Pedro Sánchez para la secretaría de Organización del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán, precipitó la destitución del gijonés. Blanco ocupaba el puesto desde 2024. Antes, fue secretario general de Industria con Reyes Maroto al frente del departamento. Anteriormente fue senador y consejero de Industria del Principado.

La salida de Blanco elimina la presencia de Asturias en los cargos del Gobierno central donde se impulsan las políticas industriales. Llega medio año después de que el avilesino Luis Ángel Colunga dejara de ejercer como comisionado especial para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial, un puesto estratégico para el reparto de fondos destinados al cambio de modelo productivo que impulsan tanto el Ejecutivo de Sánchez como la Unión Europea.