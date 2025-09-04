Jesús García de la Escosura, presidente de la Asociación de la Manzana Asturiana: "A los productores no se nos tiene en cuenta en el mundo de la sidra"

Jesús García de la Escosura (Malvedo, Lena, 1961) es el presidente de la Asociación de Manzana Asturiana (AMA), una entidad que aglutina a los productores asturianos de manzana. Sostiene que los cosecheros son los grandes olvidados del mundo de la sidra y da datos para demostrar sus críticas. LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores este fin de semana en los quioscos el último volumen de su coleccionable sobre la sidra.

Sostiene que el siglo XXI fue el de la contracción del sector, ¿por qué?

El motivo principal es que nos vemos abocados, año tras año, a producir por debajo de los costes de explotación. Nuestra influencia en los precios es nula: o vendes a lo que te quieren comprar, o te queda la manzana en casa. Esa es nuestra gran debilidad: es un producto perecedero. Llevamos décadas produciendo por debajo del coste y este año no va a ser la excepción.

Dice incluso que son condiciones "antieconómicas"

La inversión inicial es muy potente y pasan años hasta que tengas el retorno. A partir de los diez años empiezas a recibir los frutos, pero el precio no compensa. Al extenderse durante tanto tiempo, entras en una disyuntiva: o lo dejas todo o intentas pelear el precio, lo que no conseguimos. No influimos en el precio y vamos siempre por debajo del coste de producción.

¿Cuánto recibe el productor por un kilo de manzana y qué porcentaje de lo que paga el consumidor final?

El año pasado el kilo de manzana se pagó a 0,45 euros y el coste de producción fue de 0,57, según un estudio científico de la Universidad de Oviedo. Otras autonomías establecen además los costes de producción primarios, y aquí todavía no. Ese es el origen de la decadencia de la manzana en Asturias. Algunas personas hemos invertido en pumaradas tradicionales y ecológicas, y nos damos cuenta de que fue un error desde el punto de vista económico. El productor se lleva el 10% de cada botella. Pero de ahí hay que descontar transporte, recogida y mantenimiento. Al final lo que queda no llega al 4%. La situación es límite.

Pero nadie quiere perder dinero...

El negocio sigue por una sencilla razón: cuando haces una inversión esperas una rentabilidad con el futuro. Al cabo de diez años, cuando empiezas a vender manzana, ves que es absolutamente imposible, pero no lo dejas. Entonces seguimos, a ver si lo recuperamos. O lo dejas o tiras para adelante, esperando que las cosas cambien.

¿Se puede vivir de la producción de manzanas?

En mi asociación hay gente que se dedica de forma exclusiva y se malvive, en el sentido de que no recuperarán lo invertido , pero es un modo de subsistencia. Un productor con 10 hectáreas está bajo los límites de la supervivencia. La declaración de la Unesco (declaró la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) nos había generado muchas expectativas. La administración creó una mesa de la cultura sidrera, donde está representada la Denominación de Origen Protegido (DOP), los hosteleros, el consejo regulador, llagareros y personas del mundo de la cultura. Curiosamente, nosotros, directamente, no estamos.

¿Indirectamente?

Al estar la DOP, nosotros tenemos una parte de la representación ahí, pero ellos no pueden hablar de precios. No se nos tiene en cuenta en absoluto. Todo el mundo habla sobre la importancia de la sidra, pero nosotros nada, no pintamos. Además, la pumarada tradicional asturiana es la única que tiene balance positivo en emisiones: los costes en emisión de carbono son inferiores a la captura de carbono que hacen nuestros manzanos. En las explotaciones intensivas eso no ocurre. Con la ecológica generas un balance positivo: es un activo que nadie está explotando. La pumarada tradicional asturiana es un activo para el medio ambiente.

¿Cuánto cuesta tener una plantación?

Poner en funcionamiento una plantación cuesta unos 12.000 euros por hectárea, sin contar el precio del terreno.

¿Qué tipo de explotaciones tenemos en Asturias?

En su mayoría son pumaradas tradicionales, que llevan muchos años, son más grandes, con manzanos duros y algo menos productivos. Esas duran 60 años. Luego están las intensivas, con árboles más pequeños y riego por goteo continuo.

¿Cuántos empleos se generan?

Hay más de 300 cosecheros apuntados a la DOP. En el resto no tenemos datos, ni los tiene nadie, porque es una producción que va directamente al llagar. La DOP es nuestra gran esperanza, pero no crece lo suficiente por intereses ajenos.

¿Cuáles?

La oferta de sidra DOP depende de la voluntad de quien quiera hacerla. Alrededor del 15% de la sidra natural está hecha con manzana asturiana. El resto se hace con manzanas de fuera, de otros países y a otros costes. En la DOP todo es manzana asturiana, pero mucha parte de la manzana asturiana también va fuera.

¿Por qué se podría aumentar la producción DOP?

Si producimos diez manzanas y solo destinamos seis a la DOP, las otras cuatro van para otro tipo de mezclas. Pero hay intereses: hacen falta para otro tipo de sidra. El margen de crecimiento es muy importante.

¿Hay relevo generacional en su sector?

No nos dejan ser rentables. Imagínese que tengo dos hijos y quieren dedicarse a esto. Les diría: empezad, pero tengo que dejarles el dinero, porque simplemente no es rentable. Eso es lo que está sucediendo.

¿Son los olvidados del mundo de la sidra?

Peor qué olvidados. No tenemos afán de protagonismo, simplemente somos la parte más débil. No influimos.

¿Se impulsan nuevas plantaciones?

Solo podríamos hacerlo los que ya las tenemos, porque arriesgando más puedes conseguir algo de rentabilidad. Se dio el caso de nuevas pumaradas con gente con medios económicos suficientes que apostó por eso. Sin embargo, yo desaconsejaría que hicieran lo que nosotros hicimos. Tengo la esperanza de revertir la situación, porque vivo en el mundo rural y conseguí crear una familia que trabaja en mi explotación. Pero es absolutamente difícil: no lo recomendaría.

¿Hay subvenciones?

Dentro de todo el sector, hay que reconocerlo, el único que ha hecho algo ha sido la administración, que ha corregido errores catastróficos. Hay una subvención que le sirve al que ya tiene ahora una pumarada, aunque no hemos recibido nada de la nueva PAC. El Principado, tengo que reconocerlo, ha dado un paso adelante con respecto a nosotros. Recibíamos una pequeña ayuda, incompatible con los temas ecológicos. Han conseguido, gracias a dios, que sean compatibles y supone unos 600 euros por hectárea al año. Quiero hacer un pequeño reconocimiento. Hay otras cosas, como la publicación de los costes de explotación, que hacen otras autonomías, que podrían mejorarse. Pero sí detecto voluntad.