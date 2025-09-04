Jordi Hereu rechaza en Oviedo el arancel europeo al estilo Trump que pide el sector del acero

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), asociación a la que pertenece ArcelorMittal, ha enviado una carta al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que este a su vez inste a la Comisión Europea a aplicar un arancel a las importaciones extracomunitarias de acero "en linea con Estados Unidos y sin exenciones por país" –es decir, inspirado en la controvertida política comercial de Donald Trump–, de modo que "Europa no se vea inundada de importaciones desleales que ponen en riesgo a toda la cadena de valor del acero", alertó ayer la patronal en un comunicado. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, rechazó ayer desde Asturias, donde realizó visitas institucionales, el planteamiento de Unesid, si bien de forma algo ambigua: "No creo en guerras arancelarias, en lo que creo es el control de fronteras, en que no se introduzca acero que no permitiríamos desarrollar aquí".

La propuesta de Unesid, aunque explícitamente se apoya en el enfoque de Trump, tiene algunas diferencias con el modelo estadounidense. Mientras este aplica desde el 4 de junio un arancel del 50% a la totalidad de los productos de acero y aluminio destinados a Estados Unidos, la patronal europea pide a Bruselas que ponga en marcha una tasa del 50% sólo para los productos "fuera de cuota", es decir, aquellos que superen un determinado límite de volumen que se encuentra libre de aranceles.

Esas cuotas, establecidas en el llamado sistema de salvaguardas comerciales de la Unión Europea, caduca a mediados de 2026, por lo que Unesid presiona para que su actualización incorpore ese gravamen fuera de cuota del 50%, de modo que "la siderurgia europea no se quede totalmente desprotegida de la entrada masiva de productos desde terceros países que no cumplen las mismas reglas de juego ambientales ni sociales", advirtió la directora de la asociación, Carola Hermoso.

"El actual sistema de salvaguardia europeo no ha sido eficaz, ya que, pese a sus sucesivas revisiones, no ha conseguido evitar el incremento de las importaciones y la pérdida de clientes. Europa no puede permitirse un instrumento de defensa comercial débil", exhortó Unesid, cuyo objetivo con el arancel que propone es que "reducir sustancialmente" las importaciones europeas de acero hasta niveles de 2012-2013.

Hereu llama a Europa a "pasar al ataque"

Preguntado por este diario acerca de este asunto, Jordi Hereu no analizó a fondo la idea de Unesid, pero sí afirmó que "una de las defensas es tener una política comercial que no sea ingenua y que, por tanto, establezca igualdad de condiciones con otras regiones". "La mejor resistencia es pasar al ataque, y eso significa defender la competitividad de la industria europea, española y asturiana", aseguró el Ministro, que recordó que, en una reciente cumbre en París con gobiernos europeos y representantes del sector siderúrgico para afrontar la escalada arancelaria, acudió junto con el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez. "Nosotros tenemos que estar al lado de los sectores productivos y de las empresas que puedan tener retos derivados de la guerra comercial; trabajamos con ellos", subrayó Hereu.

En relación con la paralización del proyecto de un horno de reducción directa de hierro (DRI) en los altos hornos de ArcelorMittal en Gijón, Hereu se limitó a indicar que el Ministerio trabaja "paso a paso" con la compañía y reiteró que "ahora el gran objetivo es lograr la electrificación de la planta de Avilés". "En eso es en lo que estamos trabajando, porque si ya tenemos Gijón y Avilés en proceso de electrificación, habremos dado un paso muy definitivo", indicó.

Hereu, que a primera hora de la mañana visitó el complejo fabril de Central Lechera Asturiana (Clas) en Granda (Siero), para a continuación clausurar en Oviedo la Escuela de Verano de UGT Asturias, reinvindicó, en el contexto de los desafíos de la siderurgia, la "autonomía estratégica del ciclo integral del acero en Europa, en España y, por supuesto, en Asturias".

"Europa necesita defender procesos integrales del acero, porque necesitamos un bien tan básico que después redunda en el desarrollo de tantos sectores industriales", aseveró el titular de Industria. "Estamos en una ofensiva junto con otros gobiernos en Europa para que la Comisión vaya tomando decisiones, porque hay decisiones que son de escala europea", afirmó.