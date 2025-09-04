Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Macario Fernández, tras avalar el juzgado la restructuración financiera de Asla: “Supone estabilidad y es garantía de futuro”

La compañía lenense apunta a nuevas inversiones al reducir 40 millones de deuda

Camiones junto a la fábrica de Asturiana de Laminados (Asla), en Villallana (Lena).

Camiones junto a la fábrica de Asturiana de Laminados (Asla), en Villallana (Lena). / A. Velasco

Yago González

Yago González

Oviedo

El juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo ha avalado el plan de reestructuración financiera de la compañía lenense Asturiana de Laminados (Asla), que implica una reducción de deuda de unos 40 millones de euros y un nuevo calendario de amortización para el pasivo restante.

El pasado febrero, los accionistas de la empresa productora de cinc laminado aprobaron una reordenación financiera que había sido acordada con los bonistas y con los principales acreedores bancarios. La magistrada Carmen Márquez, del citado juzgado ovetense, ha ratificado el plan de la compañía, contra el que no cabe recurso.

"Es una gran noticia porque supone estabilidad y pensar en proyectos de futuro. La plantilla es muy importante para nosotros y entre los trabajadores existía una preocupación que ahora se disipa", afirmó Macario Fernández, presidente de Asla.

"Con esta noticia, en Asla nos hemos venido arriba, nosotros y la plantilla", enfatizó Fernández, que aseguró que en la empresa "vamos a trabajar más si cabe para ponerla en deuda cero".

Fernández indicó que su objetivo es que obtener un ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 40 millones de euros en un plazo de "cuatro o cinco años", así como "pasar de las 25.000 toneladas de cinc de la actualidad al doble", que es la capacidad actual de la fábrica de Villallana (Lena).

"Esta estabilidad y la posibilidad de mejora nos anima a seguir creciendo y pensar en proyectos de futuro en este mismo entorno del polígono de Villallana, con nuevas inversiones", avanzó el presidente de Asturiana de Laminados.

