El mejor MBA de Madrid, ahora en Oviedo

El Máster en Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés), impartido en la Cámara de Comercio de Madrid, se va a impartir este curso 2025-2026 de forma presencial en Asturias, en la Cámara de Comercio de Oviedo.

El MBA es una formación de posgrado de alto nivel con reconocimiento internacional. Y es que después de formar a más de 1.800 profesionales a lo largo de su historia, se ha consolidado como el mejor Máster MBA impartido en Madrid en modalidad presencial, según el Ranking de PortalMBA, basado en las opiniones de más de 65.000 personas que han consultado el portal especializado.

El director académico del programa, Miguel López Ferreras, asegura que "el principal éxito del MBA que se impartirá en Oviedo reside en su capacidad para atraer a estudiantes que desean formarse en un programa de alta calidad. El programa contribuye a incrementar la competitividad profesional de los alumnos, fomenta el desarrollo de habilidades directivas y permite obtener una visión completa y específica del funcionamiento de las empresas”.

El programa del MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo

El Máster MBA que llega un año más a la Cámara de Comercio de Oviedo destaca, sobre todo, por cuatro aspectos: su duración, plan de estudios, metodología de aprendizaje y equipo docente.

Durante 9 meses, los alumnos se sumergirán en un plan de estudios perfectamente estructurado para combinar los elementos más importantes como son finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos, estrategia o contexto económico, así como otras actividades que sirven fundamentalmente para el desarrollo de habilidades de liderazgo avanzadas.

Todo ello se lleva a cabo a través de una metodología de aprendizaje práctica. Es decir, los alumnos analizarán y resolverán los casos prácticos y elaborarán planes estratégicos de cada una de las áreas de la empresa, simulando situaciones reales. Además, “cada una de las materias está pensada para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas actividades laborales” apunta el director del programa.

Un Máster con excelente plan de estudios, metodología de aprendizaje y equipo docente. / Cedida a LNE

Por otra parte, el equipo docente del Máster MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo está formado por profesionales reconocidos y directivos en activo con una amplia experiencia y trayectoria en distintas áreas de especialización. De entre la lista de docentes, podemos encontrar expertos de renombre como Isabel Aguilera, quien ocupó puestos de alta dirección en multinacionales como Google; José Carlos Díez, economista y figura destacada en el campo del análisis económico; Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, asesor de varias empresas y especialista en negociación, y Mario Weitz, doctor en Economía con extensa experiencia internacional, que incluyen funciones de asesoría en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.

Según Miguel López Ferreras, “cada profesor aporta una visión basada en su especialidad y trayectoria profesional, lo cual enriquece considerablemente el contenido del programa y el aprendizaje de los estudiantes”. Además, destaca que todos los alumnos del Máster "se equipan con competencias, que además de impactar en su carrera profesional, también generan beneficios para las empresas, y por extensión a la sociedad”.

¿Quiénes acceden al Máster?

El perfil de los estudiantes es muy variado, pues proceden de sectores como puede ser la industria, la tecnología, salud, finanzas, consultoría o los servicios. Parte del atractivo de este Máster es ese, pues su formación académica previa es igualmente diversa en un abanico que llega desde la administración y dirección de empresas y derecho hasta arquitectura, ingenierías o farmacias. "La diversidad enriquece el programa, ya que permite el intercambio de diferentes perspectivas sobre cómo enfrentar los desafíos cotidianos en el mundo empresarial", explica el director académico.

La presencia del Máster MBA en Asturias es una oportunidad única para que los profesionales puedan avanzar en su carrera sin salir de la comunidad autónoma. Y es que más allá de la educación de alta calidad y de las condiciones económicas altamente competitivas, todos los estudiantes tienen la oportunidad de construir una red de contactos que puede ser determinante en su crecimiento profesional.

Para que los alumnos puedan compaginar de mejor forma el Máster con el trabajo, las clases presenciales se ofrecen en un horario conciliador: viernes por la tarde y sábado por la mañana. De esta forma, podrán seguir formándose profesionalmente mientras mantienen su trabajo habitual.

Para poder acceder al Máster, los aspirantes deben tener al menos un título universitario o 2 años de experiencia profesional en un puesto de responsabilidad.

Actualmente, el periodo de solicitud de admisión para el curso que comienza en octubre de 2025 y finaliza en julio de 2026 está abierto hasta que se completen las plazas. El proceso de admisión se inicia con el envío de un formulario de solicitud a través de la web oficial del máster. Posteriormente, es necesario realizar una entrevista personal donde se valora la idoneidad del candidato al programa.

Si estás interesado y quieres conocer más información y entender cómo estos estudios te pueden ayudar a avanzar en tu carrera profesional, puedes consultar el programa de asignaturas del Máster MBA, conocer testimonios de algunos de los exalumnos e indagar sobre otros aspectos relevantes del programa en la página web del MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo haciendo clic en el botón a continuación.

También puedes contactar con la oficina de admisiones a través del número de teléfono 984 986 596 y resolver así cualquier duda o inscribirte en el proceso de admisión.