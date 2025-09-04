El motivo por el que Asturias se libra del tijeretazo de Ryanair

Ryanair, la aerolínea irlandesa referencia en los vuelos de bajo coste, anunció ayer un recorte de un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles, el cierre de su base en Santiago de Compostela y la suspensión de vuelos a Vigo y Tenerife Norte desde el próximo 1 de enero por considerar que las tarifas de Aena, gestor aeroportuario son "excesivas y poco competitivas". Valladolid, Jerez, Santander, Zaragoza, Vitoria y Canarias también sufren el citado recorte.

El aeropuerto de Asturias, donde opera Ryanair, se libra de esta reducción, que se produce en plena tensión de la compañía con el Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

La aerolínea ya había hecho recortes en la región: a finales de noviembre de 2023 suprimió la ruta de Dublín y en enero de este año canceló la de Londres-Stansted (11.000 plazas menos). De momento, ahí se queda el tijeretazo para Asturias, ajena a los cambios anunciados ayer, que sí impactan de lleno en aeropuertos de otras comunidades autónomas.

Ryanair opera en estos momentos tres rutas en Asturias: Roma, en Italia, (tres frecuencias semanales en la temporada de verano, la actual, desde finales de marzo hasta finales de octubre; y dos en invierno), Bruselas, en Bélgica, (tres frecuencias semanales) y Düsseldorf, en Alemania (dos frecuencias a la semana). Esas tres rutas están sujetas a un contrato de promoción con el Principado, que la aerolínea cumplirá. Por tanto, las frecuencias están aseguradas, al menos para la actual temporada, que acaba a finalez de marzo. El presidente de Aena, Maurici Lucena, acusó a Ryanair de distorsionar las cifras. Al tiempo, comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, Aragón o Canarias, afectadas por el recorte de oferta de Ryanair, responsabilizan al gestor aeroportuario, que se centra en conseguir más beneficios en lugar de apostar por los aeropuertos medianos y pequeños. Las tarifas aeroportuarias de Aena subirán a partir de marzo del próximo año 0,68 euros, un 6,6 %, para situarse en 11,03 euros por pasajero.

Vueling, beneficiada

Ryanair no tocará a Asturias en el recorte anunciado ayer, pero la región sí se ha visto afectada por la actual situación, al no contar ya con las rutas a Dublín y Londres. La supresión de esta última supone un serio problema para los asturianos residentes en la capital británica, quedándose Vueling con un monopolio, al ser la única en la ruta.