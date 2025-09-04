El Principado anima a los concejos a aprovechar las ayudas a la prevención de incendios

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, reconoció que las medidas de prevención frente a los incendios en el Suroccidente "no han sido suficientes", si bien recalcó que se han ido desarrollando los últimos años, por lo que planteó por el momento centrar la atención ahora en la recuperación de las zonas devastadas. El consejero visitó los territorios calcinados de Degaña e Ibias y animó a los ayuntamientos a desarrollar y ejecutar los proyectos de prevención de incendios que consideren necesarios y para los que concede financiación el Principado. Entre esas medidas está la redacción de planes de defensa, unos documentos obligatorios por la ley de Montes y de los que carecen todos los municipios asturianos calificados como zona de alto riesgo según la ley de Montes. La Fiscalía de Medio Ambiente ha insistido en la necesidad de llevar a cabo esa exigencia legal.

En el caso de Ibias, Marcos Líndez señaló que la zona afectada ronda las 500 hectáreas en territorio con gran capacidad de aprovechamiento forestal. El municipio ha recibido del Principado inversiones que suman casi dos millones y medio de euros.

El Gobierno regional recopilará ahora todos los daños de los incendios para optar a las ayudas que la adminisración central establezca en las zonas declaradas como afectadas por emergencia. , ha subrayado este miércoles en Ibias que la zona afectada por los incendios forestales es de unas 500 hectáreas en este municipio, en el que ha cuantificado en 2,5 millones de euros la inversión en gestión forestal realizada por el Gobierno asturiano en la actual legislatura, si bien las medidas de prevención no han sido "suficientes"

Investigación del fuego intencionado.

El consejero también recalcó que el incendio que afectó a Ibias "no fue fortuito ni mucho menos", y apeló tanto a la labor de los cuerpos de seguridad del Estado como a la colaboración ciudadana para detectar a quien lo causó. "Este debe ser un compromiso de todos: administraciones y ciudadanía en general", afirmó.

En cuanto a las medidas preventivas, el titular de Medio Rural ha apuntado que la mayoría de superficie afectada son montes proindivisos, vecinales, mientras que propiedades privadas "no hay muchas", si bien "consta alguna viña afectada y algún cierre".

Respecto a las ayudas, Marcos ha apuntado que el Ejecutivo del asturiano ha aprobado la concesión de ayudas por importe de 800.000 euros para los ganaderos afectados por tener que bajar el ganado de las zonas de pastos en algunos municipios.

Temor a más ataques de fauna silvestre.

La organización agraria Coag expresa el temor de los agricultores y ganaderos a reacciones de la fauna silvestre tras haber sido expulsada de los hábitats en los que vive por los incendios del pasado mes de agosto. Uno de los mayores expertos en lobo, Juan Carlos Blanco, ha asegurado a la organización agraria que es difícil predecir el comportamiento de zorros, tejones, osos o lobos para alimentarse o sobrevivir, en tanto que sus entornos han sido devastados por los incendios. Coag insiste en que el lobo es el más hábil en sortear las inclemencias del fuego y que habrá cadaveres de ungulados de los que darán cuenta los lobos, lo que podría reducir los ataques a ganaderías. Pero, al tiempo, el cambio de territorio puede dar lugar a incursiones en zonas que hasta ahora se libraban de la presencia de estos cánidos.

Impacto para las aves.

Asturias se encuentra entre las comunidades en las que los pasados incendios han tenido más incidencia en las Areas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA), según afirmó la Sociedad Española de Ornitología SEO /BirdLife. La ong asegura que el 18% de las IBA de España se han visto afectadas y el mayor número de superficie de IBA quemada se reparte entre Castilla y León, Asturias y Cantabria, con un total de 110.185 hectáreas quemadas en 23 zonas relevantes para las aves.

Fase de alerta.

El gobierno regional rebajó ayer a la fase de alerta la situación del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA), después de que este plan haya estado activado en nivel de emergencia desde el pasado 12 de agosto ante incremento del fuego que afectó a la comunidad autónoma.