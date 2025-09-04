Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita

Tras la aprobación de la quita de deuda en el Consejo de Ministros, la pelota se encuentra ahora en el tejado de las comunidades lideradas por el Partido Popular, que tendrán que decidir si finalmente aceptan o no ese dinero. "Los presidentes autonómicos del PP tienen que elegir entre cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para una mejor sanidad y una mejor educación", aviso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Esas supuestas órdenes las negó poco después el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien afirmó que la quita es "un negocio ruinoso que ni pedimos, ni necesitamos". La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también insistió en que todos sus "barones" territoriales están "unidos" y no serán "cómplices de ningún apaño" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los independentistas.

"Pero sí que es verdad que el señor Bolaños debería preocuparse más por sus socios. No sé si ha hablado con Yolanda Díaz sobre esta cuestión. O quizá debería de preocuparse también en este asunto por sus pocos presidentes autonómicos. No sé si Page y Barbón piensan lo mismo que ella", animó García.

Sin embargo, no es la quita de deuda una cuestión que esté causando discrepancias dentro del PSOE. Tanto el presidente de Castilla-La Mancha como el de Asturias dejaron claro ya su apoyo a la medida, aunque el reparto lo hubieran realizado teniendo en cuenta otras cuestiones técnicas. "Se han hecho unos criterios generales para todas la comunidades, desde el principio nosotros dijimos que no estábamos al cien por cien de acuerdo con el planteamiento. No obstante, los recursos para Asturias son importantes para poder dedicar a los servicios públicos y aceptarla es ir en defensa de los intereses de la región", comentó ayer la portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo.

También Álvaro Queipo, líder de los populares en la región, se manifestó ayer sobre el acuerdo del Consejo de Ministros y calificó de "vergüenza" el silencio de Adrián Barbón ante "el reparto de la deuda que irresponsablemente generaron los independentistas catalanes", y denunció que "lo que se ha acordado es que sean los asturianos, entre otros, los que se hagan carga de la deuda de los secesionistas".

Queipo también hizo referencia al acuerdo de financiación aprobado en la Junta: "Con Barbón, lo que se acuerda en Asturias se perdona para que Sánchez siga en La Moncloa".

Crítica fue la presidenta de Vox, Carolina López, quien calificó la quita como "la claudicación a un nuevo chantaje por parte de los separatistas, independentistas y golpistas catalanes, a los que Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, en la Mareta o en Andorra, les dará absolutamente todo lo que le pidan".

En cambio, Covadonga Tomé, defendió que la quita "puede ser razonable, siempre y cuando, sea sostenga en criterios objetivos, lo que no puede ser es qe se sostenga en necesidades del PSOE".