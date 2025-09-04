Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita
Los socialistas asturianos dicen que la medida va "en defensa de los intereses de la región", mientras la derecha critica a Barbón por anteponer a Sánchez
Agencias
Tras la aprobación de la quita de deuda en el Consejo de Ministros, la pelota se encuentra ahora en el tejado de las comunidades lideradas por el Partido Popular, que tendrán que decidir si finalmente aceptan o no ese dinero. "Los presidentes autonómicos del PP tienen que elegir entre cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para una mejor sanidad y una mejor educación", aviso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Esas supuestas órdenes las negó poco después el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien afirmó que la quita es "un negocio ruinoso que ni pedimos, ni necesitamos". La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también insistió en que todos sus "barones" territoriales están "unidos" y no serán "cómplices de ningún apaño" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los independentistas.
"Pero sí que es verdad que el señor Bolaños debería preocuparse más por sus socios. No sé si ha hablado con Yolanda Díaz sobre esta cuestión. O quizá debería de preocuparse también en este asunto por sus pocos presidentes autonómicos. No sé si Page y Barbón piensan lo mismo que ella", animó García.
Sin embargo, no es la quita de deuda una cuestión que esté causando discrepancias dentro del PSOE. Tanto el presidente de Castilla-La Mancha como el de Asturias dejaron claro ya su apoyo a la medida, aunque el reparto lo hubieran realizado teniendo en cuenta otras cuestiones técnicas. "Se han hecho unos criterios generales para todas la comunidades, desde el principio nosotros dijimos que no estábamos al cien por cien de acuerdo con el planteamiento. No obstante, los recursos para Asturias son importantes para poder dedicar a los servicios públicos y aceptarla es ir en defensa de los intereses de la región", comentó ayer la portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo.
También Álvaro Queipo, líder de los populares en la región, se manifestó ayer sobre el acuerdo del Consejo de Ministros y calificó de "vergüenza" el silencio de Adrián Barbón ante "el reparto de la deuda que irresponsablemente generaron los independentistas catalanes", y denunció que "lo que se ha acordado es que sean los asturianos, entre otros, los que se hagan carga de la deuda de los secesionistas".
Queipo también hizo referencia al acuerdo de financiación aprobado en la Junta: "Con Barbón, lo que se acuerda en Asturias se perdona para que Sánchez siga en La Moncloa".
Crítica fue la presidenta de Vox, Carolina López, quien calificó la quita como "la claudicación a un nuevo chantaje por parte de los separatistas, independentistas y golpistas catalanes, a los que Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, en la Mareta o en Andorra, les dará absolutamente todo lo que le pidan".
En cambio, Covadonga Tomé, defendió que la quita "puede ser razonable, siempre y cuando, sea sostenga en criterios objetivos, lo que no puede ser es qe se sostenga en necesidades del PSOE".
El PSOE solicitará tramitar por urgencia la reforma fiscal del IRFP
Álvaro Queipo (PP) insiste en que la propuesta «seguirá exprimiendo a las clases medias» y reclama una modificación más profunda
El grupo parlamentario socialista solicitará la tramitación por urgencia de la reforma del IRPF impulsada por el Gobierno asturiano, después de que PP y Vox rechazasen durante la primera Junta de Portavoces del curso la proposición de lectura única. El objetivo es que la reforma fiscal pueda aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2025 y afectar ya a la próxima declaración de la renta.
De esta forma, el PSOE quiere reducir a la mitad los plazos del cauce ordinario, que incluyen la tramitación en comisión y las ponencias de especialistas. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, insistió en que la agilidad parlamentaria resulta «clave» para garantizar que la rebaja fiscal se aplique en tiempo y forma.
Resaltó que esta modificación fiscal beneficiará al 80% de los contribuyentes asturianos y recordó que también se propone la modificación del tributo de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para incrementar el tipo para los grandes tenedores de viviendas, que pasaría a ser del 15%.
En concreto, las cuentas realizadas por Hacienda estiman que ocho de cada diez contribuyentes asturianos se ahorrarán un mínimo de 119 euros al año. Esta cifra irá disminuyendo, de tal forma que aquellas personas que declaren entre 55.000 y 175.000 no tengan ningún beneficio, pero tampoco ningna subida. En cambio, los asturianos que ingresan más de 175.000 euros sí verán incrementada su contribución al erario público.
Para el Partido Popular, esta reforma es «un nuevo castigo a las rentas medias asturianas», según afirmó ayer su presidente, Álvaro Queipo, que justificó así el rechazo de su grupo a la tramitación por lectura única planteada por el PSOE.
Queipo ve «imprescindible» que comparezcan expertos en sede parlamentaria para evaluar con detalle el impacto de la medida. Según señaló, la urgencia planteada por el PSOE «responde al interés de maquillar una reforma fiscal que no beneficiará a la mayoría de los contribuyentes».
El dirigente popular recordó que su grupo propuso en dos ocasiones –sin éxito– una rebaja del IRPF dirigida específicamente a las rentas bajas y medias de hasta 33.000 euros. Frente a ello, denunció que el PSOE «quiere vender como alivio lo que es una falsa rebaja, que seguirá exprimiendo a las clases medias asturianas».
Asimismo, insistió en que Asturias necesita «una reforma fiscal profunda», basada en la deflactación del impuesto y la reducción de los tramos iniciales, además de medidas complementarias en otros tributos para ganar competitividad frente a comunidades limítrofes que ya están tomando medidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- El viaje en tren de Asturias a Madrid no volverá al entorno de las tres horas hasta el otoño: esta es la fecha que se maneja
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- El fondo de EE UU que está detrás de la compra de las fábricas asturianas de DuPont
- El Principado ejecutó en el primer semestre solo un 38% del Presupuesto: estas son las consejerías más incumplidoras
- La euforia toma Valdesoto tras ser elegido 'Pueblo Ejemplar 2025': '¡Esto ye como ganar la Champions!