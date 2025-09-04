Dos alemanes se pierden haciendo la ruta del Cares y pasan la noche en los Picos: ya han sido rescatados (y están ilesos)
Los montañeros se despistaron mientras bajaban la canal del Agua y llegaron a los cortados del Cares, donde no pudieron avanzar más
Dos montañeros alemanes tuvieron que ser rescatados después de perderse en los Picos de Europa, donde tuvieron que pasar toda la noche. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, los localizó ilesos en la mañana de este jueves.
La alarma saltó a las 23.09 horas de este miércoles, cuando los compañeros de los montañeros llamaron al 112 informando de que habían salido a hacer la Ruta del Cares y no habían regresado al hotel en el que se alojaban y no contestaban a sus llamadas.
El equipo de rescate salió en su búsqueda a primera hora de la mañana de este jueves y a las 8.39 horas indicaron que habían localizado, ilesos, a los dos hombres en la parte baja de la Canal del Agua. Los afectados explicaron que habían subido a Amuesa y Cabrones y se desorientaron bajando la Canal del Agua, llegando a un punto, en la zona de los cortados del Cares, en el que no tenían opción de salida. Un bombero-rescatador accedió a ellos mediante una operación de grúa, y con otras dos, los rescatadores los pudieron extraer del lugar e izar a la aeronave. Luego se trasladó a ambos hasta Poncebos.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, que activó al GREIM, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.
