Retenciones de cinco kilómetros en la "Y" tras la caída de un motorista en la calzada

El accidente se ha producido en sentido a Serín, a la altura de la localidad de Tamón (Carreño)

Vehículos atascados a la altura del Montico.

Vehículos atascados a la altura del Montico. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un accidente en la "Y", a la altura de la localidad carreñense de Tamón y en sentido a Serín, está causando retenciones de hasta cinco kilómetros, tras producirse un accidente. Según informa la Guardia Civil de Tráfico, se ha producido la caída de un motorista en la calzada, a la altura del kilómetro 393,6 de la A-8. No se ha facilitado el estado del motorista. El accidente se ha producido poco antes de las seis de la tarde.

Otra imagen del atasco causado por el accidente.

Otra imagen del atasco causado por el accidente. / DGT

Los conductores se han visto completamente parados en la calzada, situándose en los arcenes de la carretera para facilitar el paso de vehículos sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico.

Los conductores están siendo desviados de la autopista.

Se encuentran en el lugar dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico Gijon, una de Luarca en cola de retención sentido Cantabria y otro de Oviedo en la retención sentido Galicia. A las 18.20 horas se abrió al tráfico el carril izquierdo de la calzada en sentido Cantabria.

