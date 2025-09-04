Sanz Montes: "Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios"

Se anunció el pasado julio, pero la reorganización de la Iglesia asturiana de cara al nuevo curso se hizo efectiva ayer con la entrega de los nombramientos en el palacio episcopal. Un total de 51 sacerdotes, diáconos y personas de confianza del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cambian de parroquia o asumen nuevas responsabilidades.

Jesús Sanz Montes recordó durante el acto que entre los presentes se encontraban diáconos y presbíteros "recién ordenados", pero también "sacerdotes con canas", "todos con una diferente situación personal y biográfica", "algunos con mucha vida por delante, serena y fecunda aún por escribir y otros con varios capítulos escritos ya", destacó.

Señaló también que este no era "un acto castrense o académico, ni siquiera un acto religioso a la antigua usanza, como cuando se ganaba un título que ni el Obispo podía anular". "Estamos –afirmó– en un acto de nuestros días, donde vamos a proceder a la entrega de unos nombramientos que responden a un diálogo, a una confianza y a una generosidad por vuestra parte", ya que los sacerdotes "no son turistas que deciden su destino y su mapa, sino que somos peregrinos que buscan y abrazan el querer del buen Dios".

Finalizó agradeciendo a su entrega y expresando su "disponibilidad" para "seguir escuchando y dialogando en los primeros pasos" en estos nuevos destinos.

El dato más llamativo de esta nueva reorganización, habitual cada nuevo curso, es la cobertura del cabildo de Covadonga con la designación de tres nuevos canónigos, después de casi un año con el abad, David Cueto Rodríguez, como único canónigo, un hecho sin precedentes en décadas.

José Luis Fernández Polvorosa, titular hasta ahora de La Fresneda, es uno de estos nuevos canónigos. Su parroquia será asumida por Sotero Alperi, quien también estará al frente de Bobes y San Miguel de la Barreda. Los otros dos nombramientos son Gonzalo José Suárez Menéndez, hasta ahora al frente de la parroquia de Villaviciosa, y Luis Alberto Pérez López.

De otro lado, una de las parroquias más emblemáticas de Avilés, San Nicolás de Bari, tendrá como nuevo párroco a Juan José Hernández Déniz, antaño canónigo de Covadonga y en los últimos cuatro años titular de la Unidad Pastoral Villalegre-La Luz. El anterior párroco, Alfonso López Menéndez, retomará sus estudios de doctorado en Teología en la Universidad de Navarra. Antes de cerrar etapa, López se despidió de sus feligreses a través de una emotiva carta en la que relató cómo decidió a regresar a su ciudad natal e un momento "difícil" para el templo avilesino, en el que "había que permanecer al lado de don Ángel Garralda (anterior párraco) y se necesitaba alguien que os conociera y os quisiera".

En lo que respecta a la curia y consiliarías, los nombramientos fueron para David Cueto Rodríguez, delegado episcopal para los santuarios diocesanos; Diego Macías Alonso, adjunto a la Vicaría de Pastoral; César Gustavo Acuña Dos Santos, adjunto a la delegación episcopal de Medios de Comunicación; Marta Fano Montaño, delegada diocesana de Manos Unidas en Oviedo; José Antonio González Montoto, consiliario del Ordo Virginum; Jaime Díaz Pieiga, viceconsiliario de Cursillos de Cristiandad de Asturias; y José Julio Velasco Bolaño, moderador del Diaconado Permanente.