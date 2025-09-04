El sector turístico cierra un buen verano en Asturias que no supera las expectativas

La patronal del sector turístico y hostelero de Asturias, Otea, presentó ayer el balance del verano con unos resultados "buenos, pero con matizaciones", como mencionó su presidente José Luis Álvarez Almeida. Mediante el Observatorio Turístico Odatur, en el que se recogen las impresiones de sus asociados, Almeida junto a Javier Martínez, vicepresidente de Restauración, y Fernando Corral, vicepresidente de Alojamiento, desvelaron los datos de una temporada estival en la que Asturias se ha confirmado como "refugio climático". "Asturias está de moda, es una región que quien viene repite porque tenemos un buen clima, buen ambiente, buenos establecimientos hoteleros y de restaurantes y tenemos una gastronomía que encanta", enumeró Almeida.

Desde la patronal anunciaron que este verano hubo 39.508 trabajadores en el sector, 691 más que el pasado. Sin embargo, se ha producido un descenso en el número de autónomos, ya que "en la Asturias más rural cuesta montar un bar y sacarlo adelante", detalló el presidente de Otea. Por otro lado, afirmaron que sigue siendo "un dolor de cabeza" el asunto de las bajas laborales. "Ante el crecimiento de las bajas laborales se produce una merma de la rentabilidad absoluta. Los costes salariales no son los que marca el convenio, si no son los que marca la ley de la oferta y la demanda", añadió Almeida.

A nivel ocupacional, en los primeros siete meses del año Asturias sufrió un descenso de en torno a 110.000 pernoctaciones. "Hay determinados visitantes que no están optando por la opción de establecimiento hotelero", analizó Corral. Respecto al verano, en el mes de julio la ocupación aumentó un 1%, mientras que en agosto fue del 0,01%. "Son buenos resultados, similares a los del 2024, pero que no corroboran nuestras expectativas", confesó el vicepresidente de Alojamientos. "Agosto es un mes donde el crecimiento es complicado. Estamos en cifras del 90%". Respecto al precio medio, en julio cayó un 2% con incremento en las ciudades, mientras que en agosto subió un 4,77%.

En la hostelería, Javier Martínez afirmó que fue un buen verano y así lo apoya el 74% de los encuestados a través de Odatur. La ocupación en hostelería fue de un 38% en julio, ascendiendo a un 52% en agosto. Más de la mitad de los hosteleros observaron un descenso en la retribución. Pese a que el tique medio ha subido, es menos rentable por comensal. "Todavía hay capacidad de absorber más clientes y turistas", observó Martínez.

Los grandes caballos de batalla de la hostelería asturiana se mantienen en los costes salariales, la presión fiscal y la aparición de festivales que opacan a los negocios locales. "El 38% asegura que les afecta de forma indirecta a la rentabilidad, en el caso de Gijón asciende al 52%", mencionó el vicepresidente de Otea. "El principal problema del sector es el tema del personal y que cada vez es más complicado de solucionar", explicó Martínez. Para el 85% de los hosteleros les supuso un problema completar las plantillas y casi la mitad acusó problemas con incidencias de bajas y ausencias injustificadas.