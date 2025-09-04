Una sidra de edición limitada para reforestar las pumaradas de DOP
Tierra Astur destinará la recaudación de la bebida a donar más de un millar de árboles
La continuidad de la producción sidrera y la economía vinculada a los llagares y cosecheros recibirá un nuevo impulso con la reforestación de 20.000 metros cuadrados de zonas rurales, en los que se plantarán más de un millar de pumares de variedades adscritas a la Denominación de Origen donados por Tierra Astur. Esta acción será posible gracias al lanzamiento de la edición limitada de una sidra con motivo del Día de Asturias.
Esta sidra estará "vestida" con los colores azul y amarillo de la bandera, y aspira "a convertirse en un símbolo de orgullo colectivo y en motor de reforestación". El proyecto cuenta con la colaboración de cuatro llagares referentes de la región, el Gobierno del Principado, la cooperativa Campoastur y Viveros Candamo.
También se han sumado a la iniciativa un nutrido grupo de embajadores e influencers asturianos –actores, futbolistas, periodistas, diseñadores y creadores de contenido– que apoyarán la difusión de la iniciativa. "Se trata de un proyecto coral, al estilo de la tradicional sextaferia asturiana: cada uno aporta lo que tiene, pero lo que importa son las manos y la solidaridad que las mueven", destacaron los promotores.
El evento de presentación asistieron el fundador de Tierra Astur, César Junco, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; la directora general de Agricultura, Agroalimentación y Desarrollo Rural, Begoña López; el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño y el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almedia; además de un nutrido grupo de diputados regionales y representantes de los consistorios de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.
