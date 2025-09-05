Más de 45.000 asturianos dependen de algún trámite con Derechos Sociales: estos son las demandas con más retraso

Los asturianos esperan una media de diez meses para ser atendidos por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. A mediados de agosto, más de 45.000 asturianos tenían algún trámite pendiente con el área que dirige Marta del Arco, que en los últimos años ha intensificado el trabajo para intentar agilizar lo máximo posible la concesión de ayudas y la adjudicación de servicios, consiguiendo, sin ir más lejos, pasar de una ejecución presupuestaria en el primer semestre del 26,67 por ciento en 2024 al 44,25 por ciento este año.

Establecimientos Residenciales para mayores (ERA).

Las listas de espera para conseguir una plaza en una residencia superaban este verano las 3.684 personas. De estas, tan solo 317 no reciben ningún tipo de atención, puesto que no han solicitado ninguna otra prestación. El grueso, 3.030 (un 82,25 por ciento) cuentan con un Programa Individual de Atención (PIA) en el que se les reconoce el derecho a tener una prestación transitoria (servicio o prestación económica) hasta que se les adjudique una plaza entre los centros que hayan elegido.Inspecciones a las residencias. Durante este año, el servicio de inspección de la Consejería ha realizado un total de 17 inspecciones y ha atendido cinco denuncias. De estos procedimientos no se ha derivado ninguna sanción, lo que "refleja un nivel de cumplimiento adecuado por parte de los centros inspeccionados", destacan.dependencia y Programa individualizado de atención. La atención a la dependencia es uno de los grandes pilares del sistema de cuidados de la Consejería de Derechos Sociales. A fecha de 30 de junio, habían solicitado el reconocimiento de la dependencia 52.409 personas, de las que 45.697 cuentan ya con un dictamen que determina si se encuentran en esta situación y en qué grado. Las restantes, 6.712, están en fase de tramitación previa a la valoración (comprobación de documentación, determinación de capacidad económica, citación para la visita domiciliaria...). Además, 1.221 asturianos están pendientes de que se les elabore un Programa Individual de Atención (PIA), un documento que establece los servicios y prestaciones más adecuados para una persona en situación de dependencia.

Expedientes pendientes de tramitar / Lne

Bono social térmico

Uno de los grandes retos de la Consejería es la gestión de las ayudas para el pago de la calefacción y el agua caliente. Entre 2022 y 2024, se aprobaron las peticiones 104.779 personas. Hasta mediados de agosto, las órdenes de pago emitidas ascendían a 70.779, quedando pendientes de pago 33.365, es decir, algo más de un treinta por ciento. De estas solicitudes, 15.946 ya cuentan con toda la documentación y están en fase de validación; a 7.255 se les ha requerido documentación y está previsto solicitar documentación a 2.272 personas más. Además, aún deben iniciarse otros 7.800 expedientes administrativos.Quejas de los beneficiarios. Este retraso en la gestión de los bonos térmicos ha provocado numerosas críticas entre quienes llevan años esperando a recibir la ayuda. "Antes del verano nos dijeron que los pagarían en junio, pero llegó el verano y nada. Ahora llamas y ya no te saben dar fecha. Estamos hablando de que muchos de los solicitantes son gente mayor, vulnerable y, en muchos casos, dependiente", explicaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA el familiar de una afectada. En este sentido, desde la Consejería han reforzado los equipos técnicos y mejorado la coordinación con las comercializadoras eléctricas para garantizar que el apoyo económico llegue a su destino "en el menor plazo posible".sALARIO SOCIAL BÁSICO. En junio, había en Asturias 7.236 unidades de convivencia beneficiarias y, un mes después, quedaban por gestionar 343 expedientes (la tramitación estaba dentro de los plazos establecidos). También había 1.577 expedientes pendientes de revisiones ordinarias por la comunicación de cambios en las circunstancias de los solicitantes.