Los abogados asturianos llevan al juzgado la nueva atención a la violencia machista

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo ha acordado interponer un recurso contencioso contra el real decreto por el que se dotan nuevas plazas de magistrado para las secciones de violencia contra la mujer "debido a los perjuicios de todo orden que ocasiona la extensión de la jurisdicción de la sección de violencia del Tribunal de Instancia de Gijón a los antiguos partidos judiciales de Siero, Cangas de Onís, Llanes y Piloña".

Los abogados de Oviedo se han mostrado críticos con la medida –también los funcionarios, no así los jueces–, al considerar que la nueva comarcalización de la atención a la violencia de género supone que, una vez que se produzca la denuncia ante la Guardia Civil más cercana, tanto el denunciante como el denunciado deberán trasladarse a Gijón para realizar todas las actuaciones penales y civiles, junto con sus asistencias letradas.

Esta modificación, consecuencia de la creación de la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer de Gijón, "supondrá incurrir en mayores desplazamientos y mayores costes para todas las partes implicadas en las diferentes fases de cada procedimiento, afectando además negativamente al criterio de inmediación de las víctimas de género", indica el Colegio.

Este verano, representantes del Colegio se reunieron con los alcaldes de los municipios afectados, dieciocho en total, algunos muy alejados del área central de Asturias, mostrándose todos ellos en contra de la medida. Ahora, el órgano de gobierno colegial recurre por la vía contenciosa.

Ahora los abogados se reunirán con representantes de los diferentes grupos parlamentarios en la Junta General, para expresar "su compromiso firme con la ayuda que precisan las víctimas y con la plenitud de su derecho de defensa, que se considera afectado con el alejamiento que implica" llevar la violencia de género a Gijón.

La Viceconsejería de Justicia rechaza que las víctimas de violencia vayan a tener que desplazarse a Gijón. Indican que las víctimas podrán declarar por videoconferencia en las oficinas municipales de justicia, habilitadas en los antiguos juzgados de paz. A tal efecto se destinó una partida para dotar a esos servicios con los correspondientes equipos.

La nueva atención a la violencia doméstica

Hasta la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia, los asuntos de violencia machista se asistían en el partido judicial correspondiente. Con la reforma, a finales de año, se creará una sección de violencia de género en Gijón que atenderá no solo los casos del antiguo partido judicial con capital en la ciudad, sino también los de Siero, Cangas de Onís, Llanes y Piloña. Por el momento se ha aparcado la comarcalización de la atención a la violencia de género en los tribunales de instancia de Oviedo y Avilés. Para evitar desplazamientos, el Gobierno regional se ha comprometido a dotar de equipos de videoconferencias a las oficinas municipales de justicia, los antiguos juzgados de paz, de forma que las víctimas puedan declarar desde el concejo en que viven Los abogados de Oviedo consideran que esta medida merma la atención a las víctimas y la ha recurrido.