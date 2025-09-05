Agenda: qué hacer en Asturias hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Oviedo celebra la cuarta jornada de sus fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. Las celebraciones comienzan a las 16.00 horas con la apertura del parque de juegos, los hinchables y el tren de la bruja. A las 16.30 horas habrá un concurso infantil de pintura en la sala polivalente de de la primera planta del club de campo del Naranco. También habrá a las 17.00 horas un triangular de fútbol Genuine entre el Real Oviedo, Deportivo de La Coruña y Getafe. A las 17.30 horas se clebrará un taller de arquitectura de Lego. Habrá también una degustación de sidra en La Casina a las 19.00 horas. La nota musical la pondrán «Querida Margot» y «Bitter y Kas», a las 21.00 y la 23.00 horas, respectivamente.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Centenario Ángel González

El Filarmónica es escenario a las 20.00 horas del recital «Ángel González, poesía y vida», organizado por el Ayuntamiento con motivo del centenario del nacimiento del poeta ovetense. Jordina Biosca recitará poemas del poeta ovetense acompañada a la guitarra por David García. El espectáculo está conformado a partir del libro, «Mañana no será lo que Dios quiera» que el poeta Luis García Montero escribió sobre Ángel González. Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Festival CometCon en el recinto ferial

El festival CometCon se llevará a cabo hasta el 7 de septiembre en el recinto ferial Luis Adaro. La cita contará con numerosas actividades, talleres, videojuegos y destacados influencers. El horario es de 12.00 a 22.00 horas.

Escuela de Comercio

Finaliza la cuarta edición de la «Muestra de Cine Lésbico de Asturias», con la proyección de «Lesvia» (2024), a las 18.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio. También se leerán poemas de Safo, por Marichely Fernández y Puri García del grupo de teatro La Galerna, acompañadas de música griega.

Fiestas de La Guía

Las fiestas de Nuestra Señora de La Guía se extenderán hasta el lunes 8 de septiembre. Hoy habrá pregón de las fiestas por Paz Fernández Felgueroso, a las 19.00 horas, en el colegio Río Piles. Después, de 20.00 a 21.30 horas, celebración del día del socio. A las 21.30 horas, actuación de Nerea Vázquez. Por último, a las 23.30 horas, será el turno del dj «Diazz».

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla comenzarán hoy con el pregón en la Casa del Chino a las 20.30 horas. A continuación habrá desfile de charangas y cabezudos, conciertos en plazas y, a las 23.30 horas, actuación de «Rafa Kas» y «Vity DJ» en la carpa.

Fiestas de La Camocha

Las fiestas de La Camocha dan comienzo a las 18.00 horas con «holi party» y fiesta de la espuma. Dos horas después, pronunciará el pregón el levantador de pesas Julio García, campeón mundial de press banca. Campeonato de parchís y verbena completarán la jornada.

Fiestas de Serín

En Serín disfrutarán de sus fiestas desde las cinco de la tarde, con juegos infantiles. A las 23.30 horas actuará «Reflejos».

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes

De 11.30 a 14.00 horas se realizará la actividad del autobús lanzadera a Veranes, cuyo punto de encuentro será la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio, ubicada junto al Museo del Ferrocarril. Además, a las 19.30 se podrá ver la obra de teatro «Una de romanos», de Zootropo.

Galería Aurora Vigil-Escalera

A las 19.30 horas, inauguración de la exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi, que estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Habrá visita guiada a las 18.00 horas. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

«Un verano con mucho arte». Durante la jornada de hoy tendrá lugar la actividad «Música en familia». Se trata de un taller de estimulación musical temprana, orientado a familias con menores de 0 a 3 años con ganas de disfrutar de una experiencia diferente cargada de sonidos, colores, texturas y mucha diversión._Será en el palacio de Maqua, de 12.00 a 12.45 horas. Por la tarde, de 18.00 a 19.00 horas se celebrá eltaller de arte «Avilés al natural» orientado a familias con menores a partir de 3 años inspirado en los espacios naturales de la Villa.

Trofeo de ajedrez «Princesa de Asturias».

De 17.00 a 19.00 horas, en el Complejo Deportivo Avilés se reunirán las mejores jugadoras de ajedrez de la región para decidir quién será la representante en el próximo Campeonato de España: Silvia González Fernández (medalla de oro con la selección Asturiana en el campeonato de España de selecciones cadete), Julia Laferfuil Menéndez, Elisa López Sánchez, Camila Venclovaite Golovataia (Campeona de Asturias sub 12), Jana Villegas Cantillo y Laura Peláez Suárez.

Semana de la Tapa

En la vigésima edición de este festival gastronómico organizada por UCAYC con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, participan 26 establecimientos. Las tapas tienen precio variable según el local.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Prosigue el programa de juegos infantiles «Marchando» que organiza el Ayuntamiento de Mieres. De 17.00 a 19.00 los niños de 5 a 16 años podrán participar en las actividades, que se celebrarán en la cancha deportiva de Santullano.

Último concierto de los «Atardeceres musicales» de Laviana

Los jardines de Palacio Valdés en Entralgo acogen hoy, a las 20.00, la últimoa sesión de los «Atardeceres musicales» de Laviana. Actúa el cantante César Blanco.

Llorío, en Laviana, celebra las fiestas de Nuestra Señora del Rosario

La localidad lavianesa de Llorío celebra sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Comenzarán a las 18.00 con el sorteo loco, a las 22.00 habrá comida popular, una corderada, y a continuación la verbena con la orquesta «Atenas», el grupo «D’Cano» y DJ Trini.

Fiestas de Riaño, en Langreo

El distrito langreano de Riaño celebra sus fiestas de San Martín. El programa se iniciará a las 17.00 con la apertura de las atracciones infantiles. A las 19.00 será el pregón, con «Flor y Falo, de la Confitería Princesa», y los reconocimientos de los «paisanos del año», Amor Díaz y Bienvenido Muñiz. Por la noche, desde las 22.30, la verbena contará con el grupo «La Bamba» y pinchadiscos.

Fiestas de Soto de Agues

La localidad coyana de Soto de Agues celebra sus fiestas. Hoy a las 19.30 será el chupinazo, con pregón de Martín Coto. A las 23.00 será el baile con el «Dúo La Cigarra» y Astur DJ.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición «Laponia, una tierra mágica», de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Centro

Festival de Gaita en Villaviciosa

Villaviciosa celebra la segunda jornada de su Festival Internacional de la Gaita. El programa incluye la apertura del Mercau Artesanu y pasacalles actuaciones de bandas de gaitas desde las 17:00 horas. A las 21:00, actuarán los alumnos y profesores de la Escuela de Música Tradiconal de la Banda de Gaites de Villaviciosa. Y a partir de las 21:30, IX Nueche enDanza, con “Pandereteros d’Anguañu”, “Los Collaínos” y el Grupu Etnográfico “L’Oriente”.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Fiestas de la Guía en Llanes.

Dentro del programa de las fiestas de La Guía, en Llanes, hoy se podrá degustar la oferta gastronómica de las «food trucks» instaladas en la calle Marqués de Canillejas. A partir de las 23:00, en la plaza de Las Barqueras, habrá verbena con la Discoteca Móvil Danky.

Fiesta del Globo en Porrúa (Llanes)

El barrio de la Jorcada, en Porrúa (Llanes), celebra su fiesta del Globo, con juegos infantiles, romería, actuación de Néstor Díaz González, bingo, espicha y verbena con DJ RIOS.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Occidente

Exposición en Luarca

La Biblioteca y Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 12 de septiembre la exposición la exposición del naviego Javier Soto y el gijonés Noé Baranda, ganadores de la última edición del Certamen Nacional de Arte del concejo. Como destaca la organización, la muestra cuenta además con un «magnífico catálogo» editado por el Ayuntamiento de Valdés con textos deNatalia Alonso Arduengo. El horario de visita es, de lunes a viernes, de 9 horas a 13:45 y de 15:00 a 20:00; los sábados, la exposición está abierta entre las 10:00 y las 13:45.

Los colmenares del Occidente

«Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias» es el título de la exposición que acoge hasta el 5 de septiembre la Casa de Cultura de Tineo. La muestra incluye fotografías y paneles sobre «un patrimonio arquitectónico único en el mundo, el formado por loscolmenares tapiados para proteger las colmenas de los daños de los osos pardos», explica el área de Cultura del Ayuntamiento. La exposición puede verse entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.