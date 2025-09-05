Asturias peleará para que el lobo no vuelva a ser protegido

Asturias dará la batalla para evitar que el lobo sea incluido de nuevo en el Listado de especies con protección especial (LESPRE). La idea del Principado, según aprobó este mismo viernes el Consejo de Gobierno, es personarse contra el recurso de inconstitucionalidad a su exclusión anunciado en verano por el Defensor del Pueblo después de la movilización de colectivos proteccionistas. El lobo, «bestia negra» de los ganaderos asturianos –que durante los últimos años han alertado de los daños a sus reses y el peligro de su actividad por los continuos ataques en los pastos–, salió del LESPRE el pasado abril a través de la aprobación de la ley de contra el desperdicio alimentario.

La retirada de su protección fue celebrada ampliamente en Asturias por el ala socialista del gobierno –pese a que el PSOE en Madrid votó en contra–, la oposición, así como las organizaciones agrarias y el sector agroganadero en general. De hecho, al poco, el Gobierno regional reactivó su plan de gestión de la especie, ya en marcha y que incluye eliminar 53 ejemplares hasta marzo de 2026.

Coexistencia

Según explica el Gobierno regional, personarse en la causa contra la decisión del Defensor del Pueblo «responde a la voluntad del Principado de facilitar la coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva». Y añade: «El Ejecutivo autonómico –y, en particular, la Consejería de Medio Rural- siempre se opuso a la inclusión del lobo en el LESPRE, una decisión que impedía la realización de controles de población».

El recurso de inconstitucionalidad contra la retirada de la protección del lobo por parte del Defensor del Pueblo fue admitido por el alto tribunal en julio. Ese recurso plantea la reversión de la ley de desperdicio alimentario, la anulación de las disposiciones que permiten flexibilizar la gestión de estos animales en el norte del Duero y su reincorporación al LESPRE y al Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El gobierno asturiano advierte: «Este escenario implicaría un retroceso en los avances conseguidos en la gestión del lobo en Asturias y afectaría directamente a la capacidad del Principado para desarrollar políticas adaptadas a la realidad de su territorio».

El Principado considera, además, que ésta es una competencia autonómica «fundamental» para la protección de sus intereses, por lo que considera necesario personarse en el proceso ante el Tribunal Constitucional para defender sus competencias en la gestión del lobo y sus políticas medioambientales.

El Ejecutivo sostiene que la convivencia entre el lobo ibérico y las actividades ganaderas es un «desafío complejo, pero alcanzable».